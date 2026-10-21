Nu kan växterna tala: Ny teknik översätter signalerna

Systemet kallas Bombadil och har tränats under tre års tid. Grundarna Justin Mast och neuroforskaren Lee von Kraus ville skapa en direkt länk mellan grödor och odlare. Projektet tog fart på allvar efter att bolaget nyligen säkrade drygt 11 miljoner dollar i en såddrunda ledd av Onto Ventures och Climactic.

Visst vill vi veta vad våra växter egentligen tycker och tänker och vad de vill ha? Detta kan ju bli en revolution för våra krukväxter hemma som vi aldrig lyckas hålla vid liv.

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Sensorer mäter växternas mikroskopiska spänning

Traditionellt jordbruk förlitar sig ofta på marksonder, spektroskopi och satellitbilder. Dessa verktyg ger en nyttig överblick men missar ofta plantans omedelbara behov. Befintliga instrument kostar dessutom tusentals dollar styck.

Electric Plant har därför tagit fram små sensorer i fickformat som endast kostar några tiotals dollar att tillverka. De fästs direkt i stjälken eller stammen med skruvar av rostfritt stål. Skruvarna når kambiet, det tunna skiktet av levande celler strax under barken, där mikroskopiska spänningsförändringar äger rum.

I laboratoriet samlas elektriska signaler in från olika krukväxter för att träna språkmodellen Bombadil. (Foto: Electric plant)

Mätdata skickas trådlöst via ett energisnålt nätverk till en basstation. Därefter analyserar AI-modellen signalerna i molnet. Det krävs bara ett fåtal enheter per tunnland för att ge odlaren en god bild av situationen. Det är helt galet häftigt och kan revolutionera lantbruket.