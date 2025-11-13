Sex med robotar var bara början. Nu är det AI-pojkvänner och digitala älskare som exploderar i popularitet. Och enligt experten är det här bara starten.
Hon forskar på sex och kärlek med robotar: "Vi hör bara när det går fel"
Mest läst i kategorin
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd
Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie. Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år. Klass avgör Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de …
Kate Devlin, professor i artificiell intelligens vid King’s College London, har blivit en av världens mest citerade experter på intimitet mellan människa och maskin.
I över ett decennium har hon intervjuat allt från ägare av sexdockor till människor som lever med AI-partners i mobilen, vilket hon berättar om för Dagens PS.
”Kärlek, sex och begär är så fundamentalt mänskligt. Det här är en ny typ av relation som redan påverkar människors vardag,” säger hon.
Läs även: Apple kan tjäna 133 miljarder dollar om året på “mänskliga” robotar
Mänsklig närhet före sexrobot
När Devlin började sin forskning handlade det främst om fysiska sexrobotar. Hon ville veta mer om männen bakom köpen. Men i dag är utvecklingen helt annorlunda.
En av de första frågorna jag ställer är den som alla tänker:
Är sexrobotar ett hot? Kommer människor sluta söka riktiga partners?
Kate skrattar till.
”Det trodde tidningarna för tio år sedan. Men jag trodde aldrig på det. Det är extremt svårt och dyrt att bygga humanoida robotar. Det mest troliga är att folk har en relation med AI i mobilen, och det är också det vi ser.”
Kates forskning visar på att många av de som har en digital kärleksrelation till AI gör det som ett extra inslag i vardagen, inte som en ersättning för mänsklig interaktion.
Som exempel berättar Kate om att en av hennes vänner använder ChatGPT för att chatta med sin ”brittiska rockstjärnepojkvän”.
Hon är gift. Med barn. Men har också en AI-boyfriend.
Välkommen till 2025.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
”Det är inte bara sex”
Jag ställer en annan fråga som många undrar: Hur mycket handlar det här egentligen om sex?
Trots att ”sexrobotar” blivit det begrepp som fångat allmänhetens uppmärksamhet finns de ännu inte i någon faktiskt skala.
Min föreställning om att dessa såg ut som en symbios av en uppblåsbar Barbara och C3PO visade sig inte vara helt verklighetsförankrad.
Istället är det som existerar antingen sexdockor, eller AI, där Kates forskning visar att sexualiteten ofta är underordnad. När Devlin intervjuat dockägare är budskapet återkommande:
“När jag frågade vad de ville att världen skulle veta sa de: ’Det handlar inte bara om sex, det är mer än så. Många beskriver en minskad social ångest och en känsla av att vara älskade. När någon säger att de är kära i sin AI, då tror jag dem.”, säger Kate.
Sexroboten: Fantasi, normer – och vad forskningen faktiskt visar
Trots att Kate beskriver att AI-relationer är det som faktiskt är här för att stanna har jag svårt att släppa mina frågor kring sexdockor.
Vem använder vad, och varför?
”Från början designades allt av män, för män. Den klassiska kvinnliga roboten, den överdrivna kroppen… allt det där,” säger Devlin.
Men när det kommer till om dessa dockor bidrar till faror, där män lever ut sina mörkaste fantasier, svarar Kate att:
”Det finns ingen evidens för att robotar eller dockor leder till verkliga skador. Männen jag pratade med behandlade sina dockor extremt varsamt. De ville ha kärlek, inte våld.”
Missa inte: Mänskliga robotar är snart här – så investerar du
De verkliga farorna
Samtidigt som Kates forskning visar på att de flesta av de som har sexdockor hemma behandlar dessa med kärlek har det rapporterats om ett mörkt hörn av industrin.
Nyligen hotade Frankrikes finansminister att förbjuda det kinesiska företaget Shein, efter avslöjanden om att det förekom handel med sexdockor föreställande barn, vilket Dagens PS tidigare skrivit om.
”Barnlika dockor produceras fortfarande av vissa företag trots att det är olagligt i många länder. Det är ett reellt etiskt problem,” säger hon.
Kate beskriver hur dessa dockor som föreställer barn, även fast de är just dockor, ändå bidrar till övergrepp eftersom de speglar en relation där barn utnyttjas.
“För mig är det ett problem eftersom det i verkligheten representerar en icke-samtyckande relation. Så fort man för in en barnliknande form är det inte okej i verkligheten, och jag tycker inte att det ska vara okej att ha den versionen heller.” säger hon.
Och när det gäller techbolagens ansvar gällande AI, säger Kate att:
”Jag oroar mig för datainsamling, integritet och emotionell manipulation. Vad händer när företag säger: Vill du ha den mer kärleksfulla versionen? Betala mer varje månad.”
Framtiden: mindre sexrobot, mer AI – mycket mer AI
Trots avslöjandet om Shein visar Kates forskning att de allra flesta som äger en sexdocka eller har en AI-partner inte har någon ondskefull avsikt.
Samtidigt finns det inte heller någon stereotypisk dockägare. De finns över hela världen.
“En del är gifta, ensamstående, och vissa är personer som använder dem som partners. Men många använder de också som kreativ hobby för att sminka, klä ut och fotografera.”, säger Kate.
Dock kommer inte industrin kring dockor att växa menar Kate, och humanoida robotar ser ut att produceras främst för service och industri, inte för umgänge.
Däremot ser Kate framför sig att AI-kompanjoner kommer växa enormt. Appar som Replika, Character AI, Elon Musks Grok och nu även OpenAI, som tillåter erotisk interaktion, når miljoner människor.
“Där finns pengarna”, säger Kate.
Läs även: Din egen hem-robot snart här – Norge och Kina storsatsar
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål
Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp. Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16). Gruppen …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …