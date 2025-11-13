Dagens PS
Hon forskar på sex och kärlek med robotar: "Vi hör bara när det går fel"

Kärlek och robotar
Digital kärlek exploderar: ”Det handlar inte bara om sex”. (Foto: Unsplash och privat)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Sex med robotar var bara början. Nu är det AI-pojkvänner och digitala älskare som exploderar i popularitet. Och enligt experten är det här bara starten.

Kate Devlin, professor i artificiell intelligens vid King’s College London, har blivit en av världens mest citerade experter på intimitet mellan människa och maskin.

I över ett decennium har hon intervjuat allt från ägare av sexdockor till människor som lever med AI-partners i mobilen, vilket hon berättar om för Dagens PS.

”Kärlek, sex och begär är så fundamentalt mänskligt. Det här är en ny typ av relation som redan påverkar människors vardag,” säger hon.

Mänsklig närhet före sexrobot

När Devlin började sin forskning handlade det främst om fysiska sexrobotar. Hon ville veta mer om männen bakom köpen. Men i dag är utvecklingen helt annorlunda.

En av de första frågorna jag ställer är den som alla tänker:

Är sexrobotar ett hot? Kommer människor sluta söka riktiga partners?

Kate skrattar till.

”Det trodde tidningarna för tio år sedan. Men jag trodde aldrig på det. Det är extremt svårt och dyrt att bygga humanoida robotar. Det mest troliga är att folk har en relation med AI i mobilen, och det är också det vi ser.”

i filmen “Her” blir huvudrollen spelad av Joaquin Phoenix förälskad i sin AI. (Foto: Warner Bros Studios)

Kates forskning visar på att många av de som har en digital kärleksrelation till AI gör det som ett extra inslag i vardagen, inte som en ersättning för mänsklig interaktion.

Som exempel berättar Kate om att en av hennes vänner använder ChatGPT för att chatta med sin ”brittiska rockstjärnepojkvän”.

Hon är gift. Med barn. Men har också en AI-boyfriend.
Välkommen till 2025.

”Det är inte bara sex”

Jag ställer en annan fråga som många undrar: Hur mycket handlar det här egentligen om sex?

Trots att ”sexrobotar” blivit det begrepp som fångat allmänhetens uppmärksamhet finns de ännu inte i någon faktiskt skala.

Min föreställning om att dessa såg ut som en symbios av en uppblåsbar Barbara och C3PO visade sig inte vara helt verklighetsförankrad.

Istället är det som existerar antingen sexdockor, eller AI, där Kates forskning visar att sexualiteten ofta är underordnad. När Devlin intervjuat dockägare är budskapet återkommande:

“När jag frågade vad de ville att världen skulle veta sa de: ’Det handlar inte bara om sex, det är mer än så. Många beskriver en minskad social ångest och en känsla av att vara älskade. När någon säger att de är kära i sin AI, då tror jag dem.”, säger Kate.

Sexroboten: Fantasi, normer – och vad forskningen faktiskt visar

Trots att Kate beskriver att AI-relationer är det som faktiskt är här för att stanna har jag svårt att släppa mina frågor kring sexdockor.

Vem använder vad, och varför?

”Från början designades allt av män, för män. Den klassiska kvinnliga roboten, den överdrivna kroppen… allt det där,” säger Devlin.

Kate Devlin är bokaktuell med boken Turned On – Sex, robotar och vetenskap. (Foto: privat)

Men när det kommer till om dessa dockor bidrar till faror, där män lever ut sina mörkaste fantasier, svarar Kate att:

”Det finns ingen evidens för att robotar eller dockor leder till verkliga skador. Männen jag pratade med behandlade sina dockor extremt varsamt. De ville ha kärlek, inte våld.”

De verkliga farorna

Samtidigt som Kates forskning visar på att de flesta av de som har sexdockor hemma behandlar dessa med kärlek har det rapporterats om ett mörkt hörn av industrin.

Nyligen hotade Frankrikes finansminister att förbjuda det kinesiska företaget Shein, efter avslöjanden om att det förekom handel med sexdockor föreställande barn, vilket Dagens PS tidigare skrivit om.

”Barnlika dockor produceras fortfarande av vissa företag trots att det är olagligt i många länder. Det är ett reellt etiskt problem,” säger hon.

Kate beskriver hur dessa dockor som föreställer barn, även fast de är just dockor, ändå bidrar till övergrepp eftersom de speglar en relation där barn utnyttjas.

Protester i Paris utanför en nyöppnad Shein-butik efter avslöjandet om att det såldes dockor föreställande barn via Shein. (Foto:
Nicolas Garriga/AP/TT)

“För mig är det ett problem eftersom det i verkligheten representerar en icke-samtyckande relation. Så fort man för in en barnliknande form är det inte okej i verkligheten, och jag tycker inte att det ska vara okej att ha den versionen heller.” säger hon.

Och när det gäller techbolagens ansvar gällande AI, säger Kate att:

”Jag oroar mig för datainsamling, integritet och emotionell manipulation. Vad händer när företag säger: Vill du ha den mer kärleksfulla versionen? Betala mer varje månad.”

Framtiden: mindre sexrobot, mer AI – mycket mer AI

Trots avslöjandet om Shein visar Kates forskning att de allra flesta som äger en sexdocka eller har en AI-partner inte har någon ondskefull avsikt.

Samtidigt finns det inte heller någon stereotypisk dockägare. De finns över hela världen.

“En del är gifta, ensamstående, och vissa är personer som använder dem som partners. Men många använder de också som kreativ hobby för att sminka, klä ut och fotografera.”, säger Kate.

Dock kommer inte industrin kring dockor att växa menar Kate, och humanoida robotar ser ut att produceras främst för service och industri, inte för umgänge.

Däremot ser Kate framför sig att AI-kompanjoner kommer växa enormt. Appar som Replika, Character AI, Elon Musks Grok och nu även OpenAI, som tillåter erotisk interaktion, når miljoner människor.

“Där finns pengarna”, säger Kate.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

