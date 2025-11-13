Hon forskar på sex och kärlek med robotar: "Vi hör bara när det går fel"

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

”Det är inte bara sex”

Jag ställer en annan fråga som många undrar: Hur mycket handlar det här egentligen om sex?

Trots att ”sexrobotar” blivit det begrepp som fångat allmänhetens uppmärksamhet finns de ännu inte i någon faktiskt skala.

Min föreställning om att dessa såg ut som en symbios av en uppblåsbar Barbara och C3PO visade sig inte vara helt verklighetsförankrad.

Istället är det som existerar antingen sexdockor, eller AI, där Kates forskning visar att sexualiteten ofta är underordnad. När Devlin intervjuat dockägare är budskapet återkommande:

“När jag frågade vad de ville att världen skulle veta sa de: ’Det handlar inte bara om sex, det är mer än så. Många beskriver en minskad social ångest och en känsla av att vara älskade. När någon säger att de är kära i sin AI, då tror jag dem.”, säger Kate.

Sexroboten: Fantasi, normer – och vad forskningen faktiskt visar

Trots att Kate beskriver att AI-relationer är det som faktiskt är här för att stanna har jag svårt att släppa mina frågor kring sexdockor.

Vem använder vad, och varför?

”Från början designades allt av män, för män. Den klassiska kvinnliga roboten, den överdrivna kroppen… allt det där,” säger Devlin.

Kate Devlin är bokaktuell med boken Turned On – Sex, robotar och vetenskap. (Foto: privat)

Men när det kommer till om dessa dockor bidrar till faror, där män lever ut sina mörkaste fantasier, svarar Kate att:

”Det finns ingen evidens för att robotar eller dockor leder till verkliga skador. Männen jag pratade med behandlade sina dockor extremt varsamt. De ville ha kärlek, inte våld.”

De verkliga farorna

Samtidigt som Kates forskning visar på att de flesta av de som har sexdockor hemma behandlar dessa med kärlek har det rapporterats om ett mörkt hörn av industrin.

Nyligen hotade Frankrikes finansminister att förbjuda det kinesiska företaget Shein, efter avslöjanden om att det förekom handel med sexdockor föreställande barn, vilket Dagens PS tidigare skrivit om.

”Barnlika dockor produceras fortfarande av vissa företag trots att det är olagligt i många länder. Det är ett reellt etiskt problem,” säger hon.

Kate beskriver hur dessa dockor som föreställer barn, även fast de är just dockor, ändå bidrar till övergrepp eftersom de speglar en relation där barn utnyttjas.

Protester i Paris utanför en nyöppnad Shein-butik efter avslöjandet om att det såldes dockor föreställande barn via Shein. (Foto:

Nicolas Garriga/AP/TT)

“För mig är det ett problem eftersom det i verkligheten representerar en icke-samtyckande relation. Så fort man för in en barnliknande form är det inte okej i verkligheten, och jag tycker inte att det ska vara okej att ha den versionen heller.” säger hon.

Och när det gäller techbolagens ansvar gällande AI, säger Kate att:

”Jag oroar mig för datainsamling, integritet och emotionell manipulation. Vad händer när företag säger: Vill du ha den mer kärleksfulla versionen? Betala mer varje månad.”

Framtiden: mindre sexrobot, mer AI – mycket mer AI

Trots avslöjandet om Shein visar Kates forskning att de allra flesta som äger en sexdocka eller har en AI-partner inte har någon ondskefull avsikt.

Samtidigt finns det inte heller någon stereotypisk dockägare. De finns över hela världen.

“En del är gifta, ensamstående, och vissa är personer som använder dem som partners. Men många använder de också som kreativ hobby för att sminka, klä ut och fotografera.”, säger Kate.

Dock kommer inte industrin kring dockor att växa menar Kate, och humanoida robotar ser ut att produceras främst för service och industri, inte för umgänge.

Däremot ser Kate framför sig att AI-kompanjoner kommer växa enormt. Appar som Replika, Character AI, Elon Musks Grok och nu även OpenAI, som tillåter erotisk interaktion, når miljoner människor.

“Där finns pengarna”, säger Kate.

