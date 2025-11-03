Hotar att förbjuda Shein i landet efter fynd av "barnsexdockor"

Enligt AFP upptäckte Frankrikes konkurrensmyndighet DGCCRF i helgen att Shein sålde dockor som kan vara av “barnpornografisk karaktär” på sin webbplats.

En av dockorna som avslöjades av dagstidningen Le Parisien var cirka 80 centimeter hög och höll i en nallebjörn. Produkten åtföljdes av en explicit sexuell beskrivning.

“Dessa hemska produkter är olagliga”, sade Lescure till tv-kanalen BFMTV och lovade en rättslig utredning. Den franska finansministern Roland Lescure säger att de kan förbjuda företaget från den franska marknaden om produkterna dyker upp igen.

Produkterna tas omedelbart bort

BBC rapporterar att DGCCRF har anmält Shein till franska åklagare samt till Arcom, landets tillsynsmyndighet för internet och tv-sändningar.

I ett uttalande varnade myndigheten för att “spridning av barnpornografi via ett elektroniskt kommunikationsnätverk kan bestraffas med upp till sju års fängelse och böter på 100 000 euro”.

Shein meddelade att produkterna omedelbart togs bort från plattformen så snart företaget blev medvetet om problemet.

“Vi tar detta extremt seriöst och vidtar omedelbara korrigerande åtgärder”, sade en talesperson till BBC.