Hotar att förbjuda Shein i landet efter fynd av "barnsexdockor"

Protester utanför BHV Marais efter avslöjandet om de barnliknande dockorna. (Foto: Nicolas Garriga/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Frankrikes finansminister har hotat att stänga ner e-handelsjätten Shein i landet om företaget återigen börjar sälja sexdockor med barnliknande utseende. Hotet kommer bara dagar innan företaget ska öppna sin första permanenta fysiska butik i Paris.

Enligt AFP upptäckte Frankrikes konkurrensmyndighet DGCCRF i helgen att Shein sålde dockor som kan vara av “barnpornografisk karaktär” på sin webbplats.

En av dockorna som avslöjades av dagstidningen Le Parisien var cirka 80 centimeter hög och höll i en nallebjörn. Produkten åtföljdes av en explicit sexuell beskrivning.

“Dessa hemska produkter är olagliga”, sade Lescure till tv-kanalen BFMTV och lovade en rättslig utredning. Den franska finansministern Roland Lescure säger att de kan förbjuda företaget från den franska marknaden om produkterna dyker upp igen.

Produkterna tas omedelbart bort

BBC rapporterar att DGCCRF har anmält Shein till franska åklagare samt till Arcom, landets tillsynsmyndighet för internet och tv-sändningar.

BHV Marais där Shein snart ska öppna sin första butik. (Foto:
Nicolas Garriga/AP/TT)

I ett uttalande varnade myndigheten för att “spridning av barnpornografi via ett elektroniskt kommunikationsnätverk kan bestraffas med upp till sju års fängelse och böter på 100 000 euro”.

Shein meddelade att produkterna omedelbart togs bort från plattformen så snart företaget blev medvetet om problemet.

“Vi tar detta extremt seriöst och vidtar omedelbara korrigerande åtgärder”, sade en talesperson till BBC.

Mitt i kontroversiell lansering

Det kontroversiella fyndet kommer mitt i omfattande kritik mot Sheins planerade etablering i Paris.

På onsdag ska det Singapore-baserade företaget, som ursprungligen grundades i Kina, öppna sin första permanenta fysiska butik någonstans i världen.

På sjätte våningen i det prestigefyllda varuhuset BHV Marais i centrala Paris ska butiken husera, rapporterar The Guardian.

Öppnandet har mötts av kraftigt motstånd. Enligt The Guardian har flera oberoende franska modevarumärken dragit tillbaka sina produkter från BHV i protest, och Paris kommunala biträdande borgmästare Nicolas Bonnet-Oulaldj har sagt att staden är “totalt emot detta”.

Inte första gången Shein hamnat i blåsväder i Frankrike

Shein har redan i år bötfällts tre gånger i Frankrike för sammanlagt 191 miljoner euro.

Den största boten, på 150 miljoner euro enligt BBC, utfärdades för att företaget inte följt lagstiftningen om cookies på nätet.

Andra böter har gällt vilseledande reklam och underlåtenhet att deklarera plastmikrofibrer i produkter.

EU-kommissionen utreder också Shein för risker kopplade till illegala produkter.

FrankrikeShein
