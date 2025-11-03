Frankrikes finansminister har hotat att stänga ner e-handelsjätten Shein i landet om företaget återigen börjar sälja sexdockor med barnliknande utseende. Hotet kommer bara dagar innan företaget ska öppna sin första permanenta fysiska butik i Paris.
Hotar att förbjuda Shein i landet efter fynd av "barnsexdockor"
Mest läst i kategorin
Här ökar arbetslösheten mest – Northvolts fel
Northvolts konkurs med batterifabriken i Skellefteå har fått arbetslösheten att skena i Västerbotten, konstaterar Arbetsförmedlingen. ”Den största ökningen har skett i Västerbotten. Omfattande varsel, uppsägningar och konkurs inom batteritillverkningen har haft stor påverkan på arbetsmarknaden”, i ett pressmeddelande om arbetslöshetsstatistiken under året tredje kvartal. Jämfört med motsvarande period i fjol har arbetslösheten totalt sett i …
Börserna faller – trots ljusare inflationssiffror
Veckan avslutades i rött på de europeiska börserna. Investerarna väljer försiktighet trots tecken på att inflationen fortsätter dämpas. De europeiska börserna avslutade veckan på minus när investerarna smälte nya inflationssiffror, rapporter och besked från centralbanker. Trots att prisökningstakten nu ligger nära Europeiska centralbankens mål uteblev börslyftet. Missa inte: Investerarna lämnar USA – Asien tar över …
Londons finanselit bidrar mindre till statskassan
Brexit har fått Londons finanskvarter att halka efter flera andra stora europeiska städer. Nu tvingas Storbritannien hantera budgetproblemen som det för med sig. Storbritanniens ekonomi står inför ett växande produktivitetsproblem. Nya beräkningar från Office for Budget Responsibility (OBR) väntas visa att produktiviteten stiger betydligt långsammare än trott. Det skapar ett hål i budgeten på upp …
Inget grönt ljus för EU:s Green Deal
EU-länder splittrade om utsläppskrediter för Europas industri. Nu kan EU:s Green Deal komma att urvattnas ytterligare. 4 november är en dagen D kring utsläpp och föroreningar i Europa. Då är tanken att EU:s miljöministrar ska fatta ett formellt beslut kring utsläppskrediter, kopplade till klimatneutralitet år 2040. Nu tyder allt på att oenighet om i vilken …
ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar
Europeiska centralbanken lämnar räntan oförändrad på 2 procent – och signalerar försiktighet trots tecken på starkare tillväxt, enligt CNBC. Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent. Missa inte: Fed sänker räntan …
Enligt AFP upptäckte Frankrikes konkurrensmyndighet DGCCRF i helgen att Shein sålde dockor som kan vara av “barnpornografisk karaktär” på sin webbplats.
En av dockorna som avslöjades av dagstidningen Le Parisien var cirka 80 centimeter hög och höll i en nallebjörn. Produkten åtföljdes av en explicit sexuell beskrivning.
“Dessa hemska produkter är olagliga”, sade Lescure till tv-kanalen BFMTV och lovade en rättslig utredning. Den franska finansministern Roland Lescure säger att de kan förbjuda företaget från den franska marknaden om produkterna dyker upp igen.
Shein till Dagens PS: “Tar kritiken på allvar”
Köp inte leksaker från Temu och Shein, är budskapet i en stor internationell rapport om produktsäkerhet. Nu svarar Shein via Dagens PS.
Produkterna tas omedelbart bort
BBC rapporterar att DGCCRF har anmält Shein till franska åklagare samt till Arcom, landets tillsynsmyndighet för internet och tv-sändningar.
I ett uttalande varnade myndigheten för att “spridning av barnpornografi via ett elektroniskt kommunikationsnätverk kan bestraffas med upp till sju års fängelse och böter på 100 000 euro”.
Missa inte:
Varningen: “Köp inte från Temu och Shein”. Dagens PS
Shein meddelade att produkterna omedelbart togs bort från plattformen så snart företaget blev medvetet om problemet.
“Vi tar detta extremt seriöst och vidtar omedelbara korrigerande åtgärder”, sade en talesperson till BBC.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Mitt i kontroversiell lansering
Det kontroversiella fyndet kommer mitt i omfattande kritik mot Sheins planerade etablering i Paris.
På onsdag ska det Singapore-baserade företaget, som ursprungligen grundades i Kina, öppna sin första permanenta fysiska butik någonstans i världen.
Läs även:
Varnar för billiga kläder från Kina: “Löjligt”. Dagens PS
På sjätte våningen i det prestigefyllda varuhuset BHV Marais i centrala Paris ska butiken husera, rapporterar The Guardian.
Öppnandet har mötts av kraftigt motstånd. Enligt The Guardian har flera oberoende franska modevarumärken dragit tillbaka sina produkter från BHV i protest, och Paris kommunala biträdande borgmästare Nicolas Bonnet-Oulaldj har sagt att staden är “totalt emot detta”.
Inte första gången Shein hamnat i blåsväder i Frankrike
Shein har redan i år bötfällts tre gånger i Frankrike för sammanlagt 191 miljoner euro.
Den största boten, på 150 miljoner euro enligt BBC, utfärdades för att företaget inte följt lagstiftningen om cookies på nätet.
Missa inte:
Frankrike kräver Google och Shein på mångmiljarder. Realtid
Andra böter har gällt vilseledande reklam och underlåtenhet att deklarera plastmikrofibrer i produkter.
EU-kommissionen utreder också Shein för risker kopplade till illegala produkter.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Hotar att förbjuda Shein i landet efter fynd av "barnsexdockor"
Frankrikes finansminister har hotat att stänga ner e-handelsjätten Shein i landet om företaget återigen börjar sälja sexdockor med barnliknande utseende. Hotet kommer bara dagar innan företaget ska öppna sin första permanenta fysiska butik i Paris. Enligt AFP upptäckte Frankrikes konkurrensmyndighet DGCCRF i helgen att Shein sålde dockor som kan vara av "barnpornografisk karaktär" på sin …
10 år efter Parisavtalet: "Det går för långsamt"
Tio år efter Parisavtalet kämpar världen med att hålla takten i övergången till ren energi, trots rekordstora investeringar i förnybar kraft. När världens ledare samlas till klimattoppmötet COP30 i Brasilien den 10–21 november är bilden av den globala energiomställningen fylld av motsägelser. Mycket har förändrats sedan Parisavtalet undertecknades 2015 och globala klimatmål skrevs ner. Energisystemen …
Får poäng för att döda ryska soldater: "Ett tekniskt arbete"
Ukrainska soldater som lyckas slå ut en stridsvagn eller döda en fiende får poäng – som kan användas i en webbutik. Problematisk utveckling, menar kritiker. Nödvändigt, menar ukrainska myndigheter. Ett poängbaserat system som belönar ukrainska drönarförare för lyckade attacker har snabbt blivit ett centralt verktyg i landets krigföring mot Ryssland. Programmet, kallat Army of Drones …
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?
DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster. Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är …
Därför vinner Mjällby i längden
Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan. Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar. Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar …