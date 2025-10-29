Humanoida robotar kan bli vanligare att se inom kort. Nu tävlar både norska och kinesiska bolag om framtidens kunder.
Humanoida robotar snart här: Norge och Kina satsar på olika kort
Medan norska 1X Technologies tar betalt 20 000 dollar för sin hemrobot Neo, har kinesiska Noetix Robotics lyckats pressa priset på sin humanoida robot Bumi till samma nivå som en iPhone, cirka 1 380 dollar. Det skriver Technode.
Den 94 centimeter höga roboten sålde slut på de första 500 enheterna inom två dagar när den lanserades på JD.com i slutet av oktober, enligt Noetix grundare Jiang Zheyuan.
Robotarna tar över – AI-boomen flyttar ut i verkligheten
AI, robotik och hårdvara – framtidsdrömmar som en gång hörde hemma i science fiction håller på att bli affärsverklighet. Och det är inte längre bara Elon Musk som eldar på utvecklingen.
Tre knep bakom lågpriset
Enligt Technode har Noetix uppnått det rekordlåga priset genom tre strategiska beslut.
För det första designar företaget sina egna kontrollkretsar och motordrivare istället för att köpa standardmoduler, vilket eliminerar mellanhänder.
För det andra har man använt kompositmaterial med metallförstärkning endast där det är absolut nödvändigt, vilket sänkt vikten till 12 kilo och möjliggjort mindre motorer och batterier.
Den sista, tredje biten, är att nästan 100 procent av komponenterna från inhemska leverantörer i Kina, vilket utnyttjar landets täta tillverkningsnätverk.
Olika vägar mot samma mål
Medan Bumi är positionerad som en robot för utbildning och familjeunderhållning, satsar norska 1X på att göra Neo till en praktisk hemhjälp. Neo plocka i ordning, ställa disk i diskmaskinen och sköta tvätten, åtminstone enligt löftena från företagets vd Bernt Børnich, skriver Ny Teknik.
Men det finns en hake med Neo. När de första enheterna levereras 2026 kommer de mestadels att vara fjärrstyrda av en operatör med vr-headset.
Kunderna får själva avgöra när fjärroperatören får tillträde till hemmet, och 1X uppger att ansikten automatiskt görs oskarpa i Neos synfält för att skydda integriteten.
När Wall Street Journal testade Neo stannade roboten tre meter bort när den skulle ge reportern en vattenflaska. Den tog flera minuter på sig att utföra uppgifter som tar en människa sekunder.
Branschkonflikt om strategi
Relationen mellan 1X och konkurrenten Figure har blivit kylig, skriver Ny Teknik. När 1X öppnade för förbokningar skrev Figures vd Brett Adcock att fjärrstyrning “skadar hela industrin” och att deras fokus ligger på “full autonomi”.
Noetix väljer en annan väg än båda konkurrenterna. Nu siktar företaget på att skala upp produktionen till 1 000 enheter per månad i slutet av 2025, med fabriker i Peking och Changzhou. Bumi integreras med JD.coms Joy Inside 2.0-ekosystem och erbjuder öppna programmeringsgränssnitt.
1X kommer också att behöva sänka sina priser över tid om tillgängligheten ska ökas, även om de redan nu erbjuder en prenumerationsmodell på 499 dollar. Men Norden, inklusive Sverige, kan vara en intressant testmarknad för robotarna då det redan råder hög automatisering och det finns en teknikvänlig konsumentmarknad.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Humanoida robotar snart här: Norge och Kina satsar på olika kort
