Humanoida robotar snart här: Norge och Kina satsar på olika kort

Medan norska 1X Technologies tar betalt 20 000 dollar för sin hemrobot Neo, har kinesiska Noetix Robotics lyckats pressa priset på sin humanoida robot Bumi till samma nivå som en iPhone, cirka 1 380 dollar. Det skriver Technode.

Den 94 centimeter höga roboten sålde slut på de första 500 enheterna inom två dagar när den lanserades på JD.com i slutet av oktober, enligt Noetix grundare Jiang Zheyuan.

Tre knep bakom lågpriset

Enligt Technode har Noetix uppnått det rekordlåga priset genom tre strategiska beslut.

Med priser som en ny Iphone hoppas Noetix kunna nå ut stort med sin robot Bumi. (Foto: Noetix Robotics)

För det första designar företaget sina egna kontrollkretsar och motordrivare istället för att köpa standardmoduler, vilket eliminerar mellanhänder.

För det andra har man använt kompositmaterial med metallförstärkning endast där det är absolut nödvändigt, vilket sänkt vikten till 12 kilo och möjliggjort mindre motorer och batterier.

Den sista, tredje biten, är att nästan 100 procent av komponenterna från inhemska leverantörer i Kina, vilket utnyttjar landets täta tillverkningsnätverk.