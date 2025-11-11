Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

AI:n som kan rädda – eller ersätta – läkaren

Den nya superintelligensen kan kanske ersätta läkaren. (Foto: Canva)
Den nya superintelligensen kan kanske ersätta läkaren. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Microsoft tar nästa steg – bortom AI. Nu satsar bolaget på en “superintelligens” som kan förändra sjukvården i grunden.

Microsoft har nu tagit nästa steg i AI-utvecklingen – och det handlar inte längre om artificiell intelligens, utan om något bolaget kallar Humanist Superintelligence (HSI).

En teknik som, enligt Microsoft, ska utvecklas för att tjäna mänskliga intressen snarare än att bli självständig.

Från artificiell intelligens till “mänsklig” superintelligens

I ett nytt inlägg på företagets blogg beskriver Microsoft sin ambition att skapa ett system som är både kontrollerbart och ändamålsstyrt. Det handlar om att bygga avancerad intelligens som löser konkreta samhällsproblem – inte en maskin som lär sig på egen hand utan gränser.

Till skillnad från den så kallade “artificiella generella intelligensen” (AGI), som vissa experter varnar kan bli okontrollerbar, vill Microsofts modell behålla människan i centrum. Människor ska styra, maskiner ska assistera.

Medicinska diagnoser först ut

Det första området där Microsoft hoppas visa vad HSI kan åstadkomma är medicinsk diagnostik.

Företaget har redan utvecklat ett system vid namn MAI-DxO som uppges klara av 85 procent av komplexa diagnoser – en träffsäkerhet som faktiskt överträffar mänskliga experter.

Om siffrorna stämmer skulle tekniken kunna ge tillgång till specialistkunskap även i delar av världen där läkare är få.

Samtidigt väcker utvecklingen frågor: Hur ska dessa system granskas, regleras och integreras i vården utan att skapa nya risker?

En ny roll för AI i utbildning

Microsoft ser även stora möjligheter inom utbildning. Företaget målar upp en framtid där AI fungerar som en digital medhjälpare – en slags “privatlärare” som anpassar sig till varje elevs sätt att lära, samtidigt som läraren förblir den yttersta vägledaren.

En kraftfull vision med högt pris

Bakom kulisserna kräver superintelligensen enorm datorkraft. Microsoft räknar med att energiförbrukningen för AI-relaterad infrastruktur kan öka med över 30 procent fram till 2050.

Samtidigt menar bolaget att samma teknik kan användas för att effektivisera batterier, minska utsläpp och optimera energinät.

Än så länge är det dock oklart om vinsterna verkligen väger upp för de ökade behoven av energi och resurser.

“Superintelligensen får aldrig bli självständig”

Mustafa Suleyman, chef för Microsoft AI, understryker att systemet aldrig ska ges möjlighet att förbättra sig självt eller agera autonomt.

Projektet beskrivs som “humanistiskt” – en motvikt till den oro som många känner inför okontrollerbar AI.

Trots allt är Microsofts vision fortfarande oprövad.

Superintelligensen kan mycket väl bli nästa stora språng – eller ännu ett tekniskt experiment som väcker fler frågor än det besvarar.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

