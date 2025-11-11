AI:n som kan rädda – eller ersätta – läkaren

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

Medicinska diagnoser först ut

Det första området där Microsoft hoppas visa vad HSI kan åstadkomma är medicinsk diagnostik.

Företaget har redan utvecklat ett system vid namn MAI-DxO som uppges klara av 85 procent av komplexa diagnoser – en träffsäkerhet som faktiskt överträffar mänskliga experter.

Om siffrorna stämmer skulle tekniken kunna ge tillgång till specialistkunskap även i delar av världen där läkare är få.

Samtidigt väcker utvecklingen frågor: Hur ska dessa system granskas, regleras och integreras i vården utan att skapa nya risker?

En ny roll för AI i utbildning

Microsoft ser även stora möjligheter inom utbildning. Företaget målar upp en framtid där AI fungerar som en digital medhjälpare – en slags “privatlärare” som anpassar sig till varje elevs sätt att lära, samtidigt som läraren förblir den yttersta vägledaren.

En kraftfull vision med högt pris

Bakom kulisserna kräver superintelligensen enorm datorkraft. Microsoft räknar med att energiförbrukningen för AI-relaterad infrastruktur kan öka med över 30 procent fram till 2050.

Samtidigt menar bolaget att samma teknik kan användas för att effektivisera batterier, minska utsläpp och optimera energinät.

Än så länge är det dock oklart om vinsterna verkligen väger upp för de ökade behoven av energi och resurser.

“Superintelligensen får aldrig bli självständig”

Mustafa Suleyman, chef för Microsoft AI, understryker att systemet aldrig ska ges möjlighet att förbättra sig självt eller agera autonomt.

Projektet beskrivs som “humanistiskt” – en motvikt till den oro som många känner inför okontrollerbar AI.

Trots allt är Microsofts vision fortfarande oprövad.

Superintelligensen kan mycket väl bli nästa stora språng – eller ännu ett tekniskt experiment som väcker fler frågor än det besvarar.

