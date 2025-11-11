Microsoft tar nästa steg – bortom AI. Nu satsar bolaget på en “superintelligens” som kan förändra sjukvården i grunden.
AI:n som kan rädda – eller ersätta – läkaren
Mest läst i kategorin
Zane sa att han skulle ta sitt liv – ChatGPT svarade med beröm
Sju familjer i USA har stämt OpenAI och anklagar företaget för att ha släppt en farlig version av ChatGPT utan tillräckliga skydd. Företaget bakom ChatGPT står nu inför en ny våg av rättsprocesser. Sju familjer menar att OpenAI:s tidigare modell GPT-4o bidrog till flera psykiska sammanbrott och i vissa fall självmord. Fyra av stämningarna gäller …
Forskarnas larm: AI och TikTok gör oss dummare för varje scroll
Minns du livet för TikTok och AI när du kunde komma ihåg ett telefonnummer, eller när Google-sökning krävde mer än att bara skriva “bästa restaurang nära mig”? Det var innan hjärnan började ruttna. Nu visar en rad nya studier att vi bokstavligen håller på att tänka bort oss själva – med hjälp av våra mest …
Experten: Svenskar offrar säkerheten för att spara pengar
Trots rädsla för dataläckor väljer många svenskar billig elektronik framför säkerhet inför Black Friday — en trend som väcker oro. När Black Friday och julhandeln närmar sig rustar svenskarna för att fynda ny teknik. Men i jakten på låga priser riskerar säkerheten att hamna i skymundan. En ny undersökning från Norstat, på uppdrag av Samsung, …
Altman rasar mot statligt AI-stöd – "Vi vill inte ha era pengar”
OpenAI vill klara sin miljardutbyggnad utan statliga garantier, trots finanschefens tidigare uttalande om backstop. När OpenAIs vd Sam Altman skrev på X under torsdagen var budskapet tydligt: bolaget vill inte se några statliga räddningspaket om det skulle gå snett. Uttalandet kom efter en uppmärksammad kommentar från företagets finanschef Sarah Friar, som talade om möjligheten till …
AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet
Allt fler företag använder AI – och de som gör det tror också mest på befordran. Men vägen mot framtidens arbetsliv kantas av både optimism och osäkerhet. Användningen av artificiell intelligens i svenska företag tog rejäl fart under 2025. Enligt nya siffror från SCB:s undersökning It-användning i företag använde 35 procent av företagen någon form …
Microsoft har nu tagit nästa steg i AI-utvecklingen – och det handlar inte längre om artificiell intelligens, utan om något bolaget kallar Humanist Superintelligence (HSI).
En teknik som, enligt Microsoft, ska utvecklas för att tjäna mänskliga intressen snarare än att bli självständig.
Från artificiell intelligens till “mänsklig” superintelligens
I ett nytt inlägg på företagets blogg beskriver Microsoft sin ambition att skapa ett system som är både kontrollerbart och ändamålsstyrt. Det handlar om att bygga avancerad intelligens som löser konkreta samhällsproblem – inte en maskin som lär sig på egen hand utan gränser.
Till skillnad från den så kallade “artificiella generella intelligensen” (AGI), som vissa experter varnar kan bli okontrollerbar, vill Microsofts modell behålla människan i centrum. Människor ska styra, maskiner ska assistera.
AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet
Allt fler företag använder AI – och de som gör det tror också mest på befordran. Men vägen mot framtidens arbetsliv kantas av både optimism och osäkerhet.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medicinska diagnoser först ut
Det första området där Microsoft hoppas visa vad HSI kan åstadkomma är medicinsk diagnostik.
Företaget har redan utvecklat ett system vid namn MAI-DxO som uppges klara av 85 procent av komplexa diagnoser – en träffsäkerhet som faktiskt överträffar mänskliga experter.
Om siffrorna stämmer skulle tekniken kunna ge tillgång till specialistkunskap även i delar av världen där läkare är få.
Samtidigt väcker utvecklingen frågor: Hur ska dessa system granskas, regleras och integreras i vården utan att skapa nya risker?
En ny roll för AI i utbildning
Microsoft ser även stora möjligheter inom utbildning. Företaget målar upp en framtid där AI fungerar som en digital medhjälpare – en slags “privatlärare” som anpassar sig till varje elevs sätt att lära, samtidigt som läraren förblir den yttersta vägledaren.
Altman rasar mot statligt AI-stöd – “Vi vill inte ha era pengar”
OpenAI vill klara sin miljardutbyggnad utan statliga garantier, trots finanschefens tidigare uttalande om backstop. När OpenAIs vd Sam Altman skrev på X
En kraftfull vision med högt pris
Bakom kulisserna kräver superintelligensen enorm datorkraft. Microsoft räknar med att energiförbrukningen för AI-relaterad infrastruktur kan öka med över 30 procent fram till 2050.
Samtidigt menar bolaget att samma teknik kan användas för att effektivisera batterier, minska utsläpp och optimera energinät.
Än så länge är det dock oklart om vinsterna verkligen väger upp för de ökade behoven av energi och resurser.
“Superintelligensen får aldrig bli självständig”
Mustafa Suleyman, chef för Microsoft AI, understryker att systemet aldrig ska ges möjlighet att förbättra sig självt eller agera autonomt.
Projektet beskrivs som “humanistiskt” – en motvikt till den oro som många känner inför okontrollerbar AI.
Trots allt är Microsofts vision fortfarande oprövad.
Superintelligensen kan mycket väl bli nästa stora språng – eller ännu ett tekniskt experiment som väcker fler frågor än det besvarar.
Experten: Svenskar offrar säkerheten för att spara pengar
Trots rädsla för dataläckor väljer många svenskar billig elektronik framför säkerhet inför Black Friday — en trend som väcker oro. När Black Friday och
Missa inte:
101-åriga Ann vägrar pension: ”Jag skulle dö utan jobbet”. News 55
Topplistan: Världens vänligaste resmål 2025. E55
Säkerhetschock – sju hål i ChatGPT avslöjade. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats.? Och svenskarna har lyssnat.? …
Felaktiga lån kostar bolaget 20 miljoner
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner för sin hantering av lån. Beslutet är fattat av Finansinspektionen. Det är Finansinspektionen som undersökt hur Avida följt konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar när bolaget beviljat konsumtionslån till konsumenter. Undersökningen omfattar lån som Avida beviljade under fyra veckor sommaren 2024. Finansinspektionen är mycket missnöjd med …
Onormalt höga priser inför Black Friday
Priserna hos ungefär 15 procent av återförsäljarna i näthandeln, både i Sverige och Finland, har ökat inför Black Friday-rean. Det här konstaterar den finska prisbevakaren Hintaopas och varnar för utbrett prisfusk under Black Friday. ”Vi har under de senaste två åren märkt en utveckling både i Finland och i Sverige, där priserna i oktober ligger …
Kan ditt sparande rädda planeten?
Det är lätt att känna sig maktlös inför klimatkrisen. Men kanske ligger en del av lösningen i hur vi sparar våra pengar. Klimatförändringarna har gått från att vara en framtida hotbild till att vara en pågående folkhälsokris, konstaterade Dagens PS häromveckan. Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av …
Kinas offensiv trycker upp guldpriserna
Priset på guld väntas nå rekordnivåer under slutet av nästa år när fler länder fyller på med guld i sin valutareserv. Guldpriset förutspås stiga till över 5 000 dollar per uns till slutet av nästa år. Priset drivs upp av att centralbanker i växande ekonomier köper guld, enligt JP Morgan Private Bank, skriver mining.com. 25 …