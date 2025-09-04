Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere

Flera av Googles mest använda tjänster, som Gmail och Youtube, har blivit otillgängliga i delar av Europa. Orsaken är fortfarande oklar och problemen har även nått USA.

Missa inte: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. Dagens PS

Störningar i flera länder

Enligt Svenska Yle började avbrotten runt klockan 10 lokal tid. Cybersäkerhetsorganisationer uppger att de har bett Google om en teknisk rapport för att reda ut vad som har hänt.

Turkiets biträdande telekommunikationsminister Omer Fatih Sayan skriver på X att stora delar av Balkanhalvön har påverkats, liksom delar av Ukraina, Ryssland och Västeuropa. Sayan publicerade även en karta som visar hur omfattande avbrottet är.

“Vårt nationella center för hantering av cyberincidenter (@trcert) har begärt en teknisk rapport från Google om orsaken till avbrottet. Vi följer utvecklingen noggrant”, skriver Fatih Sayan.

Organisationen The Freedom of Expression Association, som bevakar internetcensur i Turkiet, bekräftar också problemen.

Läs också: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Omer Fatih Sayan skriver på X: “Det pågår ett avbrott i Google, Android och relaterade tjänster som påverkar Turkiet och delar av Europa”. (Foto: Omer Fatih Sayan, X)