Googles tjänster har drabbats av störningar som påverkar användare i flera länder. Både Gmail och Youtube rapporteras ligga nere.
Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere
Flera av Googles mest använda tjänster, som Gmail och Youtube, har blivit otillgängliga i delar av Europa. Orsaken är fortfarande oklar och problemen har även nått USA.
Störningar i flera länder
Enligt Svenska Yle började avbrotten runt klockan 10 lokal tid. Cybersäkerhetsorganisationer uppger att de har bett Google om en teknisk rapport för att reda ut vad som har hänt.
Turkiets biträdande telekommunikationsminister Omer Fatih Sayan skriver på X att stora delar av Balkanhalvön har påverkats, liksom delar av Ukraina, Ryssland och Västeuropa. Sayan publicerade även en karta som visar hur omfattande avbrottet är.
“Vårt nationella center för hantering av cyberincidenter (@trcert) har begärt en teknisk rapport från Google om orsaken till avbrottet. Vi följer utvecklingen noggrant”, skriver Fatih Sayan.
Organisationen The Freedom of Expression Association, som bevakar internetcensur i Turkiet, bekräftar också problemen.
Även på andra sidan Atlanten
Enligt Newsweek har även amerikanska städer som New York och Chicago drabbats.
“Användare i flera östeuropeiska länder rapporterade ett betydande och pågående avbrott som påverkade en rad Google-tjänster, vilket orsakade omfattande störningar i både arbete och vardagsliv”, skriver sajten.
Nyhetstjänsten rapporterar också att Bulgarien påverkats och att tjänster som Google Maps, Google Drive och Google Search ligger nere. Enligt sajten DownDetector är störningarna spridda över flera kontinenter, och Newsweek konstaterar att både Gmail och Youtube har drabbats.
Än så länge är det oklart vad som ligger bakom problemen. Varken Google eller dess moderbolag Alphabet har lämnat någon kommentar.
Med omkring 2,5 miljarder Gmail-konton och lika många månatliga Youtube-användare kan konsekvenserna av ett utdraget avbrott bli omfattande.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
