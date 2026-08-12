AI-boomen skapar rekordefterfrågan på gas och turbiner. Beställningarna rusar, priserna stiger och energibristen hotar att bromsa datacenterutbyggnaden.
Gasar på: AI-boomen skapar huggsexa om turbiner
Det ska byggas stora och många datacenter världen över, som Dagens PS rapporterat mycket om.
Men de behöver energi också. Reuters rapporterar att AI-trenderna har skapat en rejäl boom för fossila bränslen och en brist på gasturbiner.
Globalt beställdes gasturbiner motsvarande omkring 38 gigawatt under årets andra kvartal, enligt en analys från JPMorgan. Det är en ökning med 29 procent från första kvartalet och hela 71 procent jämfört med samma period i fjol.
USA stod för nästan hälften av beställningarna.
Ny flaskhals: ”Ingen AI utan energi”
Det har gjort gasturbiner till en ny flaskhals i AI-boomen, tillsammans med sådant som mikrochip, transformatorer och kylsystem. Internationella energiorganet IEA konstaterar att leveranstiderna för turbiner till nya gaskraftverk nu kan vara flera år och riskerar att skjuta upp projekt till efter 2030.
”Det finns ingen AI utan energi”, konstaterar IEA i sin rapport om sambandet mellan AI och energisystemet.
Siemens Energy tog flest order under kvartalet, motsvarande 12,5 gigawatt. GE Vernova följde på 11,3 gigawatt och Mitsubishi Power på 5,3 gigawatt.
Många projekt stöter på långa väntetider för anslutning till elnätet och behöver därför hitta andra lösningar för att få fram tillräckligt med el.
Rusande priser
IEA räknar med att datacenters elanvändning globalt kommer att fördubblas fram till 2030. AI-datacenter står för en stor del av ökningen.
Den ökade efterfrågan får förstås priserna att rusa. Enligt JPMorgan kan en gasturbin till ett kombikraftverk med leverans 2031 kosta omkring tre gånger så mycket som en motsvarande turbin gjorde förra året.
Läs mer: Musks nya chipfabrik drivs med gas – dissar Teslas solpaneler
Läs mer: ”Big short”-profilens dom över AI-bygget – tusen miljarder dollar utan kunder
Läs mer: Många datacenter blir inte av – trots enorma investeringar