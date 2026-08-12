Gasar på: AI-boomen skapar huggsexa om turbiner

Globalt beställdes gasturbiner motsvarande omkring 38 gigawatt under årets andra kvartal, enligt en analys från JPMorgan. Det är en ökning med 29 procent från första kvartalet och hela 71 procent jämfört med samma period i fjol.

USA stod för nästan hälften av beställningarna.

Ny flaskhals: ”Ingen AI utan energi”

Det har gjort gasturbiner till en ny flaskhals i AI-boomen, tillsammans med sådant som mikrochip, transformatorer och kylsystem. Internationella energiorganet IEA konstaterar att leveranstiderna för turbiner till nya gaskraftverk nu kan vara flera år och riskerar att skjuta upp projekt till efter 2030.

”Det finns ingen AI utan energi”, konstaterar IEA i sin rapport om sambandet mellan AI och energisystemet.

Siemens Energy tog flest order under kvartalet, motsvarande 12,5 gigawatt. GE Vernova följde på 11,3 gigawatt och Mitsubishi Power på 5,3 gigawatt.

Många projekt stöter på långa väntetider för anslutning till elnätet och behöver därför hitta andra lösningar för att få fram tillräckligt med el.