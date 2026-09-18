Så mycket kostar en flygtimme

Driftkostnaden avgör vad ett land har råd att flyga över tid. F-35A kostar 34 000 till 42 000 dollar per flygtimme (334 000 till 412 000 kronor) enligt CBO- och GAO-data, mot cirka 16 500 dollar för Rafale och 4 700 till 9 900 dollar för Gripen i amerikanska sammanställningar.

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Gripensiffran varierar med källa och variant, och ingen officiell svensk siffra finns för E-modellen. Även fördubblad ligger den lägst i fältet.

Eurofighter saknar en pålitlig 2026-siffra. Storbritannien lägger 4,3 av 5,4 miljarder pund (cirka 56 miljarder kronor) i sitt Typhoon-paket på underhåll och radar för 107 plan, enligt ett skriftligt svar i parlamentet i juli.

FAKTARUTA. Gripen E mot konkurrenterna

Plan Pris per plan Per flygtimme Beroende av USA Leveransläge 2026 Ledningsplan Långräckviddsrobot Gripen E 85 MUSD listpris, 220 MUSD i Colombias paket 4 700 till 9 900 USD, osäker Motorn GE F414 kräver amerikansk exportlicens Ukraina 2029, produktionen dubblas till 25 till 30 per år GlobalEye Meteor F-35A 92 MUSD inkl. motor (Lot 18 och 19) 34 000 till 42 000 USD Fullt: motor, mjukvara, reservdelar 191 levererade 2025 E-3, E-7 (USA) AIM-120D Rafale 125 MUSD Cirka 16 500 USD Nej, fransk motor och radar Indien 114 godkända i februari GlobalEye, Frankrike köper två Meteor Eurofighter 117 MUSD, äldre brittisk uppgift Ingen färsk siffra Nej, europeisk motor Tranche 5 levereras 2031 till 2034 Nato byter E-3 mot GlobalEye Meteor F-16 Block 70 285 MUSD i USA:s bud till Peru 25 000 till 27 000 USD Fullt 119 plan i kö, leveransstopp i år E-3, E-7 AIM-120 F-15EX 94 till 97 MUSD flyaway Ingen 2026-siffra Fullt 267 planerade för USA:s flygvapen E-3, E-7 AIM-120D KF-21 83 MUSD i första serien Ingen siffra Motorn GE F414 Start 2026, risk för 2029 E-737 Meteor

Gripen säljs som ett system

Det som skiljer Gripen från konkurrenterna är att planet säljs tillsammans med sin ledningskedja.

För att fira att det svenska flygvapnet fyller 100 år 2026 jubilerade man med intensiva flygdagar JAS Gripen modell F under en uppvisning

Foto: TT

Nato valde i juli Saabs GlobalEye som ersättare för de gamla AWACS-planen, upp till tio stycken, sedan alliansen i november skrotat planerna på amerikanska E-7. Saabs vd Micael Johansson pekade på pris, förmåga och leveranstakt som avgörande.

Frankrike köpte i december två GlobalEye för 12,3 miljarder kronor till sina egna Rafale.

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Franska Dassault Rafale. Foto: Melcher Ekströmer / TT

Den andra pusselbiten är roboten Meteor. Justin Bronk, forskare vid brittiska RUSI, sa i maj till Defense News att Gripen C med Meteor ger ”en avsevärt bättre chans att framgångsrikt bekämpa Su-34 som fäller glidbomber 60 till 70 kilometer bakom de ryska frontlinjerna än F-16 med AIM-120 eller Mirage 2000 med Mica”.

Fabian Hoffmann vid norska Institutt for forsvarsstudier kallade kombinationen ”i princip den bästa förmågan att möta ryska glidbomber innan de avfyras som Ukraina realistiskt har tillgång till”.

Ukraina beställde i juli 16 Gripen E för 24,6 miljarder kronor, ett första steg mot ambitionen 150 plan. Saab har samtidigt halverat monteringstiden till tolv dagar och siktar på 25 till 30 plan per år.

Motorn som USA kan stoppa

Gripens svaga punkt är amerikansk. Motorn GE F414 kräver amerikansk exportlicens, vilket ger Washington möjlighet att godkänna eller stoppa varje vidareförsäljning.

Colombias köp av 17 plan föregicks i början av året av uppgifter om att USA kunde stoppa motorexporten.

Kontraktet gick igenom, men landets nya regering omprövar nu affären med hänvisning till den förra regeringens finansiella underlag.

Peru gick ett steg längre. Landet pekade i fjol ut Gripen men valde i april F-16 mitt i en politisk kris.

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Danska flygvapnets General Dynamics F-16AM Fighting Falcon i jubileumsmålning.Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Johan Nilsson/TT

USA:s exportmyndighet hade då prissatt tolv F-16 till 3,42 miljarder dollar, 285 miljoner per plan mot 220 miljoner för Colombias Gripen, enligt Defense Express.

FAKTARUTA. Fem kriterier, fem vinnare

Kriterium Vinnare Varför Gripens placering Överlevnad mot modernt luftvärn F-35A Enda stealthplanet med full sensorfusion. Men en flotta på 40 plan har enligt GAO tio som klarar alla uppdrag Bakom F-35. Låg signatur och störskyddet Arexis, ingen stealth Räckvidd och vapenlast F-15EX Nära 13 600 kilo på över 20 stationer, skrov på 20 000 flygtimmar mot cirka 8 000 för F-35. USA fördubblade beställningen till 267 för att F-35 inte levererar uppgraderingar i tid Sist. Lätt enmotorigt plan Oberoende från Washington Rafale Fransk motor, radar och vapen. Indien godkände i februari 114 plan för 28 miljarder dollar (275 miljarder kronor), omkring 100 byggs i Indien Trea efter Rafale och Eurofighter. Motorn avgör Driftkostnad och basering Gripen E Konstruerat för värnpliktiga tekniker. Ukrainas flygchef överste Oleksandr Diakiv motiverar valet med att planet flyger igen från en vägsträcka på 15 till 20 minuter Etta Leveranstid F-35A Lockheed levererade 191 plan under 2025. Eurofighter sist med Tranche 5 2031 till 2034 Tvåa när kapaciteten dubblats. Ukraina får plan 2029

Därför står Finland och Norge fast

Två grannländer har valt F-35 och håller fast vid det. Finland tar emot sitt första plan i Rovaniemi i höst, får 64 plan till 2030 och siktar på full operativ förmåga samma år.

Programchefen överste Henrik Elo beskriver planet som ”en styrkemultiplikator och quarterback: dess sensorer upptäcker och förmedlar information som inte fanns tillgänglig tidigare och genererar den för arméns och marinens bruk”.

Från 2030 underhålls motorn i Linnavuori, vilket enligt Elo stärker Finlands försörjningstrygghet.

Priset för valet syns redan. Finlands plan levereras med färre förmågor än avtalat sedan uppgraderingen Block 4 försenats till tidigast 2031, och Lockheed Martin betalar ingen kompensation.

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En brittisk RAF Eurofighter Typhoon FGR.Mk 4 målad i ’invasion stripes’ för att markera att det var 80 år sedan invasionen av Normandie. Foto: Johan Nilsson / TT

Elo räknar med att de sista uppgraderingarna dröjer bortom mitten av 2030-talet.

Norge motiverar valet med sensorerna. Norska försvarsföreträdare framhåller att F-35 kan upptäcka, följa och identifiera flygplan på betydligt större avstånd än tidigare plattformar och samtidigt vara svårt att upptäcka, ett övertag i nordområdenas vidsträckta luft- och havsområden.

Norska F-35 gick upp på larm 41 gånger under 2025 och identifierade över 50 ryska militärflygplan.

Kanada tar inte beslutet i brådska

Störst i potten är Kanada, som har 88 F-35 beställda men bara 16 säkrade och sedan 18 månader prövar resten av ordern, bland annat en blandad flotta med upp till 72 kanadensiskt monterade Gripen.

Ett JAS 39E Gripen under en en uppvisning på Försvarsmaktens Huvudflygdag på F17 i Kallinge. Foto: Johan Nilsson / TT

Försvarsminister David McGuinty sa den 3 september att köpet ”förblir under granskning tills det inte längre är under granskning” och att regeringen tar den tid som krävs.

Portugal och Spanien lämnade F-35 under 2025 med hänvisning till beroendet av amerikansk mjukvara, och Europas nya krav på lokal produktion pressar de amerikanska försvarsjättarna.

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Så ser experternas rankning ut

Sammanvägt av GAO:s, RUSI:s, Natos och köparländernas bedömningar under 2026 hamnar planen så här.

Gripen E. Lägst driftkostnad, kortast omsättningstid, Meteor och GlobalEye i samma paket. Minus för amerikansk motor och avsaknad av stealth. F-35A. Överlägset på dag ett i ett högintensivt krig. Minus för 25 procent full stridsduglighet, prisrisk och beroende av amerikansk logistik. Rafale. Mest suveränt, rekordexport, F5-standard med drönarföljeslagare i början av 2030-talet. Minus för priset. F-15EX. Störst last och räckvidd. Minus för att flyaway-priset stigit cirka 20 procent sedan första beställningen. F-16 Block 70. Beprövat och billigt i drift. Minus för 119 plan i kö och ett leveransstopp i år efter en misslyckad flygprovning. KF-21. Nytt, billigt och med europeiska vapen. Minus för 29,5 procents kostnadsökning och samma amerikanska motor som Gripen. Eurofighter. Ny radar och SEAD-roll. Minus för underhållskostnaden och leverans först 2031.

Saabs orderbok stod vid halvårsskiftet på 318 miljarder kronor. En kanadensisk order bedöms enligt Nordnet kunna uppgå till runt 50 miljarder kronor.