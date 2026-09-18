Bara var fjärde amerikansk F-35 klarar alla sina uppdrag, enligt USA:s riksrevision GAO. Samtidigt köper Nato svensk ledningsradar och Ukraina, Colombia och Thailand beställer Gripen.
Experterna rankar jaktplan – så placerar sig Saab Gripen E
Experternas bedömningar under 2026 visar att svaret på vilket jaktplan som är bäst beror på frågan, och att Gripen placerar sig högre än priset antyder.
Var fjärde F-35 stridsklar
GAO:s rapport från juni visar att andelen F-35 som klarar samtliga uppdrag föll från 38 till 25 procent mellan 2021 och 2025. Andelen som klarar minst ett uppdrag föll från 67 till 44 procent.
Pentagon skjuter till 13,7 miljarder dollar (cirka 135 miljarder kronor) fram till 2031 och räknar ändå med ett årligt gap på 1,2 miljarder dollar från mitten av 2030-talet.
Orsakerna är reservdelsbrist, underhållsproblem och beroende av leverantören. Motortillverkaren Pratt & Whitney uppger för GAO att industrin kanske inte kan möta efterfrågan på delar även med mer pengar.
Prisbilden håller inte heller. Schweiz godkände den 15 september 394 miljoner franc (cirka 4,7 miljarder kronor) extra för sina F-35 och får 30 plan i stället för 36.
Det fasta pris som regeringen lovat väljarna fanns aldrig i kontraktet.
Så mycket kostar en flygtimme
Driftkostnaden avgör vad ett land har råd att flyga över tid. F-35A kostar 34 000 till 42 000 dollar per flygtimme (334 000 till 412 000 kronor) enligt CBO- och GAO-data, mot cirka 16 500 dollar för Rafale och 4 700 till 9 900 dollar för Gripen i amerikanska sammanställningar.
Gripensiffran varierar med källa och variant, och ingen officiell svensk siffra finns för E-modellen. Även fördubblad ligger den lägst i fältet.
Eurofighter saknar en pålitlig 2026-siffra. Storbritannien lägger 4,3 av 5,4 miljarder pund (cirka 56 miljarder kronor) i sitt Typhoon-paket på underhåll och radar för 107 plan, enligt ett skriftligt svar i parlamentet i juli.
FAKTARUTA. Gripen E mot konkurrenterna
|Plan
|Pris per plan
|Per flygtimme
|Beroende av USA
|Leveransläge 2026
|Ledningsplan
|Långräckviddsrobot
|Gripen E
|85 MUSD listpris, 220 MUSD i Colombias paket
|4 700 till 9 900 USD, osäker
|Motorn GE F414 kräver amerikansk exportlicens
|Ukraina 2029, produktionen dubblas till 25 till 30 per år
|GlobalEye
|Meteor
|F-35A
|92 MUSD inkl. motor (Lot 18 och 19)
|34 000 till 42 000 USD
|Fullt: motor, mjukvara, reservdelar
|191 levererade 2025
|E-3, E-7 (USA)
|AIM-120D
|Rafale
|125 MUSD
|Cirka 16 500 USD
|Nej, fransk motor och radar
|Indien 114 godkända i februari
|GlobalEye, Frankrike köper två
|Meteor
|Eurofighter
|117 MUSD, äldre brittisk uppgift
|Ingen färsk siffra
|Nej, europeisk motor
|Tranche 5 levereras 2031 till 2034
|Nato byter E-3 mot GlobalEye
|Meteor
|F-16 Block 70
|285 MUSD i USA:s bud till Peru
|25 000 till 27 000 USD
|Fullt
|119 plan i kö, leveransstopp i år
|E-3, E-7
|AIM-120
|F-15EX
|94 till 97 MUSD flyaway
|Ingen 2026-siffra
|Fullt
|267 planerade för USA:s flygvapen
|E-3, E-7
|AIM-120D
|KF-21
|83 MUSD i första serien
|Ingen siffra
|Motorn GE F414
|Start 2026, risk för 2029
|E-737
|Meteor
Gripen säljs som ett system
Det som skiljer Gripen från konkurrenterna är att planet säljs tillsammans med sin ledningskedja.
Nato valde i juli Saabs GlobalEye som ersättare för de gamla AWACS-planen, upp till tio stycken, sedan alliansen i november skrotat planerna på amerikanska E-7. Saabs vd Micael Johansson pekade på pris, förmåga och leveranstakt som avgörande.
Frankrike köpte i december två GlobalEye för 12,3 miljarder kronor till sina egna Rafale.
Den andra pusselbiten är roboten Meteor. Justin Bronk, forskare vid brittiska RUSI, sa i maj till Defense News att Gripen C med Meteor ger ”en avsevärt bättre chans att framgångsrikt bekämpa Su-34 som fäller glidbomber 60 till 70 kilometer bakom de ryska frontlinjerna än F-16 med AIM-120 eller Mirage 2000 med Mica”.
Fabian Hoffmann vid norska Institutt for forsvarsstudier kallade kombinationen ”i princip den bästa förmågan att möta ryska glidbomber innan de avfyras som Ukraina realistiskt har tillgång till”.
Ukraina beställde i juli 16 Gripen E för 24,6 miljarder kronor, ett första steg mot ambitionen 150 plan. Saab har samtidigt halverat monteringstiden till tolv dagar och siktar på 25 till 30 plan per år.
Motorn som USA kan stoppa
Gripens svaga punkt är amerikansk. Motorn GE F414 kräver amerikansk exportlicens, vilket ger Washington möjlighet att godkänna eller stoppa varje vidareförsäljning.
Colombias köp av 17 plan föregicks i början av året av uppgifter om att USA kunde stoppa motorexporten.
Kontraktet gick igenom, men landets nya regering omprövar nu affären med hänvisning till den förra regeringens finansiella underlag.
Peru gick ett steg längre. Landet pekade i fjol ut Gripen men valde i april F-16 mitt i en politisk kris.
USA:s exportmyndighet hade då prissatt tolv F-16 till 3,42 miljarder dollar, 285 miljoner per plan mot 220 miljoner för Colombias Gripen, enligt Defense Express.
FAKTARUTA. Fem kriterier, fem vinnare
|Kriterium
|Vinnare
|Varför
|Gripens placering
|Överlevnad mot modernt luftvärn
|F-35A
|Enda stealthplanet med full sensorfusion. Men en flotta på 40 plan har enligt GAO tio som klarar alla uppdrag
|Bakom F-35. Låg signatur och störskyddet Arexis, ingen stealth
|Räckvidd och vapenlast
|F-15EX
|Nära 13 600 kilo på över 20 stationer, skrov på 20 000 flygtimmar mot cirka 8 000 för F-35. USA fördubblade beställningen till 267 för att F-35 inte levererar uppgraderingar i tid
|Sist. Lätt enmotorigt plan
|Oberoende från Washington
|Rafale
|Fransk motor, radar och vapen. Indien godkände i februari 114 plan för 28 miljarder dollar (275 miljarder kronor), omkring 100 byggs i Indien
|Trea efter Rafale och Eurofighter. Motorn avgör
|Driftkostnad och basering
|Gripen E
|Konstruerat för värnpliktiga tekniker. Ukrainas flygchef överste Oleksandr Diakiv motiverar valet med att planet flyger igen från en vägsträcka på 15 till 20 minuter
|Etta
|Leveranstid
|F-35A
|Lockheed levererade 191 plan under 2025. Eurofighter sist med Tranche 5 2031 till 2034
|Tvåa när kapaciteten dubblats. Ukraina får plan 2029
Därför står Finland och Norge fast
Två grannländer har valt F-35 och håller fast vid det. Finland tar emot sitt första plan i Rovaniemi i höst, får 64 plan till 2030 och siktar på full operativ förmåga samma år.
Programchefen överste Henrik Elo beskriver planet som ”en styrkemultiplikator och quarterback: dess sensorer upptäcker och förmedlar information som inte fanns tillgänglig tidigare och genererar den för arméns och marinens bruk”.
Från 2030 underhålls motorn i Linnavuori, vilket enligt Elo stärker Finlands försörjningstrygghet.
Priset för valet syns redan. Finlands plan levereras med färre förmågor än avtalat sedan uppgraderingen Block 4 försenats till tidigast 2031, och Lockheed Martin betalar ingen kompensation.
Elo räknar med att de sista uppgraderingarna dröjer bortom mitten av 2030-talet.
Norge motiverar valet med sensorerna. Norska försvarsföreträdare framhåller att F-35 kan upptäcka, följa och identifiera flygplan på betydligt större avstånd än tidigare plattformar och samtidigt vara svårt att upptäcka, ett övertag i nordområdenas vidsträckta luft- och havsområden.
Norska F-35 gick upp på larm 41 gånger under 2025 och identifierade över 50 ryska militärflygplan.
Kanada tar inte beslutet i brådska
Störst i potten är Kanada, som har 88 F-35 beställda men bara 16 säkrade och sedan 18 månader prövar resten av ordern, bland annat en blandad flotta med upp till 72 kanadensiskt monterade Gripen.
Försvarsminister David McGuinty sa den 3 september att köpet ”förblir under granskning tills det inte längre är under granskning” och att regeringen tar den tid som krävs.
Portugal och Spanien lämnade F-35 under 2025 med hänvisning till beroendet av amerikansk mjukvara, och Europas nya krav på lokal produktion pressar de amerikanska försvarsjättarna.
Så ser experternas rankning ut
Sammanvägt av GAO:s, RUSI:s, Natos och köparländernas bedömningar under 2026 hamnar planen så här.
- Gripen E. Lägst driftkostnad, kortast omsättningstid, Meteor och GlobalEye i samma paket. Minus för amerikansk motor och avsaknad av stealth.
- F-35A. Överlägset på dag ett i ett högintensivt krig. Minus för 25 procent full stridsduglighet, prisrisk och beroende av amerikansk logistik.
- Rafale. Mest suveränt, rekordexport, F5-standard med drönarföljeslagare i början av 2030-talet. Minus för priset.
- F-15EX. Störst last och räckvidd. Minus för att flyaway-priset stigit cirka 20 procent sedan första beställningen.
- F-16 Block 70. Beprövat och billigt i drift. Minus för 119 plan i kö och ett leveransstopp i år efter en misslyckad flygprovning.
- KF-21. Nytt, billigt och med europeiska vapen. Minus för 29,5 procents kostnadsökning och samma amerikanska motor som Gripen.
- Eurofighter. Ny radar och SEAD-roll. Minus för underhållskostnaden och leverans först 2031.
Saabs orderbok stod vid halvårsskiftet på 318 miljarder kronor. En kanadensisk order bedöms enligt Nordnet kunna uppgå till runt 50 miljarder kronor.