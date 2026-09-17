Porsches trådlösa laddning: "Som en induktionshäll"

Parkera på plattan, sen är du klar

Systemet beskrivs som enkelt och består egentligen av två komponenter: Dels en slags laddplatta som placeras på uppfarten, på garagegolvet – eller varhelst bilen ska parkeras. Under bilen monteras också en slags mottagare, i Cayennes fall hamnar den strax bakom framaxeln. Mottagarens jobb blir att skicka strömmen vidare till batteriet.

I praktiken räcker det alltså att köra fram bilen, parkera ovanför laddplattan och sedan glömma bort allt som har med laddsladdar att göra – bilen sköter resten. Att pricka rätt får föraren hjälp med via infotainmentskärmen, där visas plattan som en cirkel och bilen som en punkt. När punkten hamnat i cirkeln är bilen rätt ställd för att ta emot laddning.

I Porsches egna information beskrivs laddplattan som sex cm hög, 78 cm bred och 117 cm lång. Någon laddbox på väggen behövs inte, utan plattan kopplas direkt på elnätet.

Vid första användningen behöver systemet konfigureras med lösenord och wifi-uppkoppling, sedan ska laddningen ske helt automatiskt.