Sladdkrångel? Inte om Porsche får bestämma.
Porsches trådlösa laddning: "Som en induktionshäll"
Förra hösten presenterade Porsche trådlös laddning, inte till mobiltelefonen via induktionsplattor i kupén – utan till bilens stora batteri. Nu finns tekniken att klicka hem som tillval till elektriska Cayenne.
Parkera på plattan, sen är du klar
Systemet beskrivs som enkelt och består egentligen av två komponenter: Dels en slags laddplatta som placeras på uppfarten, på garagegolvet – eller varhelst bilen ska parkeras. Under bilen monteras också en slags mottagare, i Cayennes fall hamnar den strax bakom framaxeln. Mottagarens jobb blir att skicka strömmen vidare till batteriet.
I praktiken räcker det alltså att köra fram bilen, parkera ovanför laddplattan och sedan glömma bort allt som har med laddsladdar att göra – bilen sköter resten. Att pricka rätt får föraren hjälp med via infotainmentskärmen, där visas plattan som en cirkel och bilen som en punkt. När punkten hamnat i cirkeln är bilen rätt ställd för att ta emot laddning.
I Porsches egna information beskrivs laddplattan som sex cm hög, 78 cm bred och 117 cm lång. Någon laddbox på väggen behövs inte, utan plattan kopplas direkt på elnätet.
Vid första användningen behöver systemet konfigureras med lösenord och wifi-uppkoppling, sedan ska laddningen ske helt automatiskt.
Laddar upp till 11 kW, men stoppa inte in några metallföremål
Systemet kan ladda med en effekt på upp till 11 kilowatt och har en verkningsgrad på över 90 procent, trots avståndet på 12–18 centimeter mellan laddplattan och mottagaren under bilen. Porsche skriver själva att laddtiden blir ungefär densamma som med en vanlig laddbox, med fördelen att föraren slipper krångla med laddsladdar.
För säkerhets skull är mottagaren försedd med en rejäl skärmplåt som hindrar magnetfältet från att spridas uppåt och skada bilens övriga system och komponenter.
Laddplattan ska också vara utrustad med sensorer som kan upptäcka både människor och djur som befinner sig under bilen, nycklar och andra metallföremål också. När någotdera upptäcks avbryts laddningen – föremål i metall riskerar annars att hettas upp.
”Som på en induktionshäll”, konstaterar produktchefen Simon Schultze.
Finns som tillägg nu
Den som köper ny el-Cayenne kan redan nu lägga till den trådlösa laddaren som tillval, då för 21 000 kronor. Själva anpassningen med mottagarplattan behöver också väljas till i bilbyggaren, men kostar inget extra.
Vilket pris Porsche väljer att ta ut vid montering av mottagarplattan på redan sålda bilar, och var laddplattan kostar att köpa separat, har man inte gått ut med.
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