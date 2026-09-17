Ny iPhone-funktion döljer din plats – utan att någon märker

Men ibland vill man kanske lämna kartan en stund.

I Apples nya operativsystem iOS 27 blir det möjligt att tillfälligt dölja sin position för en särskild kontakt. Funktionen heter ”Hide My Location” och har testats av Business Insider.

Det nya är inte bara att platsen kan döljas. Det kan göras utan att den andra personen får veta vad som har hänt.

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Ser ut som dålig täckning

Tidigare kunde den som slutade dela sin position lämna spår efter sig. En grå informationsrad dök upp i Imessage-konversationen och visade att platsdelningen hade avslutats.

Meddelandet skickades visserligen inte som ett vanligt sms, men det blev synligt för den som öppnade konversationen.

Med den nya funktionen blir försvinnandet mer diskret.

Användaren går in på den aktuella kontakten och väljer att dölja sin plats. Någon avisering skickas inte och platsdelningen avslutas inte heller helt.

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Om personen ändå går in i appen Hitta och försöker se var mobilen befinner sig visas i stället beskeden ”Ingen plats hittades” och ”Inte ansluten”. Det kan alltså se ut som om telefonen är avstängd, saknar täckning eller befinner sig utanför nätverket.

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