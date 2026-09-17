Ett snabbt tryck och du försvinner från kartan. Med en ny funktion i iOS 27 kan iPhone-användare tillfälligt dölja sin position för en utvald person, utan att den personen får någon avisering.
Ny iPhone-funktion döljer din plats – utan att någon märker
Att dela sin position med en partner, familjemedlem eller vän har blivit vardag för många. Det kan vara praktiskt när någon är på väg hem, när barnen ska hämtas eller när en vän vill veta att du kommit fram säkert.
Men ibland vill man kanske lämna kartan en stund.
I Apples nya operativsystem iOS 27 blir det möjligt att tillfälligt dölja sin position för en särskild kontakt. Funktionen heter ”Hide My Location” och har testats av Business Insider.
Det nya är inte bara att platsen kan döljas. Det kan göras utan att den andra personen får veta vad som har hänt.
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Ser ut som dålig täckning
Tidigare kunde den som slutade dela sin position lämna spår efter sig. En grå informationsrad dök upp i Imessage-konversationen och visade att platsdelningen hade avslutats.
Meddelandet skickades visserligen inte som ett vanligt sms, men det blev synligt för den som öppnade konversationen.
Med den nya funktionen blir försvinnandet mer diskret.
Användaren går in på den aktuella kontakten och väljer att dölja sin plats. Någon avisering skickas inte och platsdelningen avslutas inte heller helt.
Om personen ändå går in i appen Hitta och försöker se var mobilen befinner sig visas i stället beskeden ”Ingen plats hittades” och ”Inte ansluten”. Det kan alltså se ut som om telefonen är avstängd, saknar täckning eller befinner sig utanför nätverket.
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Apple pekar på överraskningsfesten
Apple lyfter fram planeringen av en överraskningsfest som ett tänkbart användningsområde.
Det är förstås inte den enda situationen där en paus från platsdelningen kan kännas lockande. Det kan handla om ett hemligt ärende inför ett frieri, ett läkarbesök eller en jobbintervju som man ännu inte vill berätta om.
Funktionen kan också få en allvarligare betydelse. För den som lever med en kontrollerande eller våldsam person kan en synlig markering om avslutad platsdelning innebära en säkerhetsrisk. Nu går det i stället att tillfälligt försvinna utan att den andra personen omedelbart uppmärksammas på förändringen.
Tonåringar och otrogna jublar
Möjligheten lär uppskattas även av personer med mindre hederliga avsikter.
Tonåringar som måste dela sin position med sina föräldrar kan exempelvis få lättare att tänja på utegångstiden, hoppa över fotbollsträningen eller ta en tur till köpcentrumet utan att det syns på kartan.
Nyheten har också väckt entusiasm på Redditforumet r/adultery, där personer diskuterar otrohet. En användare kallar funktionen det mest spännande som hänt sedan Apple lanserade möjligheten att dölja appar. En annan önskar att bilen kunde göra samma sak.
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