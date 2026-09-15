Dagens PS har berättat hur Einride kapade värderingen inför Wall Street. Nu har bolaget fått något som är svårare att köpa för pengar: Ett tyskt myndighetstillstånd att köra helt utan förare.
Einride först med förarlös lastbil i Tyskland
Einride och Lidl har satt en hyttlös lastbil i daglig drift på allmän väg i Tyskland, utan förare eller säkerhetsoperatör ombord.
Fordonet kör på SAE-nivå 4 under tillstånd från den tyska fordonsmyndigheten KBA. Det är första gången ett sådant tillstånd ges i landet, enligt Global Banking and Finance.
Rutten går mellan Lidls lager och distributionscentral i Edermünde utanför Kassel och en närbelägen butik. Syftet uppges vara att möta bristen på yrkesförare och göra leveranskedjan mer förutsägbar.
Därför är tillståndet värt mer än sträckan
Einride är inte ett renodlat autonomibolag, utan säljer transporter som en tjänst via en blandad flotta, enligt Börskollen. Det bolaget tar betalt för är alltså förmågan att köra, inte fordonen.
Tyskland är Europas största vägtransportmarknad och har några av världens hårdaste trafiksäkerhetsregler. Bolagen beskriver godkännandet som en ny måttstock för autonom logistik, enligt Einride och Lidl.
Nästa steg är att skapa ett logistiknät med flera stopp. Utrullning inom andra delar av Lidls ägare Schwarz Group diskuteras redan, enligt Global Banking and Finance.
Så ser ekonomin ut i Einride
Einride noterades på Nasdaq den 10 juni i år via ett spac-bolag, alltså ett redan börsnoterat förvärvsbolag, till en värdering på 1,35 miljarder dollar, motsvarande cirka 12,9 miljarder kronor, enligt EFN.
Aktien nästan dubblades under de första minuterna, men två veckor senare var mer än halva börsvärdet borta, enligt Börskollen.
Under första halvåret ökade intäkterna med 26 procent till 273 miljoner kronor, samtidigt som nettoförlusten växte till 1,1 miljarder. Bolaget siktar på positivt kassaflöde 2028 med 1 500 till 2 000 lastbilar i drift, enligt Placera.
PS analys
Det som händer i Edermünde är svensk teknikexport i form av en plattform med förmågan att ta sig igenom ett av Europas hårdaste regelverk.
För en aktie som fick en skakig start är det här den typ av besked som marknaden efterfrågar. Ett KBA-tillstånd går att visa upp för nästa kund, och nästa kund kan dessutom finnas inom Schwarz Group.
Beroende på hur snabbt tillståndet kan breddas till fler rutter, kommer break-even år 2028 att vara närmare eller längre bort än prognostiserat.
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