Einride först med förarlös lastbil i Tyskland

Så ser ekonomin ut i Einride

Einride noterades på Nasdaq den 10 juni i år via ett spac-bolag, alltså ett redan börsnoterat förvärvsbolag, till en värdering på 1,35 miljarder dollar, motsvarande cirka 12,9 miljarder kronor, enligt EFN.

Aktien nästan dubblades under de första minuterna, men två veckor senare var mer än halva börsvärdet borta, enligt Börskollen.

Under första halvåret ökade intäkterna med 26 procent till 273 miljoner kronor, samtidigt som nettoförlusten växte till 1,1 miljarder. Bolaget siktar på positivt kassaflöde 2028 med 1 500 till 2 000 lastbilar i drift, enligt Placera.

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PS analys

Det som händer i Edermünde är svensk teknikexport i form av en plattform med förmågan att ta sig igenom ett av Europas hårdaste regelverk.

För en aktie som fick en skakig start är det här den typ av besked som marknaden efterfrågar. Ett KBA-tillstånd går att visa upp för nästa kund, och nästa kund kan dessutom finnas inom Schwarz Group.

Beroende på hur snabbt tillståndet kan breddas till fler rutter, kommer break-even år 2028 att vara närmare eller längre bort än prognostiserat.

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