Världens största fartyg ska in i Östersjön – men bron är i vägen

Fartyget är 382 meter långt och 124 meter brett och är byggt för att lyfta enorma offshorekonstruktioner. Det kan lyfta överbyggnader på upp till 60 000 ton och fundament på upp till 20 000 ton.

Gennaker ligger omkring 15 kilometer utanför den tyska kusten vid Darß och ska få en kapacitet på upp till 976,5 megawatt. När vindkraftsparken är färdig väntas den kunna förse omkring en miljon tyska hushåll med el. Projektet har en investeringsvolym på mer än 3 miljarder euro och ska enligt plan vara i drift i slutet av 2028.

Måste ta in mycket vatten

Men innan Pioneering Spirit kan börja arbeta i Östersjön väntar en spektakulär passage.

För att komma under Stora Bält-bron måste fartygets djupgående ökas genom att stora mängder vatten tas in i ballasttankarna. På så sätt sjunker fartyget djupare i vattnet och höjden ovanför vattenytan minskar.

Väl inne i Östersjön väntar själva uppdraget. Pioneering Spirit ska transportera och installera Gennakers två offshorestationer, inklusive fundament och de stora överbyggnaderna. Allseas planerar att genomföra installationerna med fartygets särskilda lyftsystem.

Från olja till vindkraft

Gennaker blir den största havsbaserade vindkraftsparken i den tyska delen av Östersjön. Den ska byggas av Skyborn Renewables tillsammans med Stadtwerke München och är nu på väg in i genomförandefasen efter att finansieringen på 2,1 miljarder euro säkrats.

För Pioneering Spirit blir det ännu ett uppdrag inom havsbaserad energi. Fartyget har tidigare främst förknippats med olje- och gasindustrin men används numera också för att bygga ut Europas havsbaserade vindkraft.

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