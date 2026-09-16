Solceller under havet – testas på tio meters djup

Bakom försöket står forskare från Yunnan University. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Joule.

Uppenbara problem

Problemet med solenergi under vatten är uppenbart. Vattnet absorberar och sprider solljuset, vilket gör att mängden tillgängligt ljus snabbt minskar med djupet. Framför allt försvinner stora delar av det infraröda ljuset redan på relativt grunt vatten.

Det kräver andra material än konventionella kiselsolceller. I stället bygger cellerna på så kallade perovskiter, ett halvledarmaterial som kan anpassas för att utnyttja det ljusspektrum som faktiskt når ner genom vattnet.

Cellernas breda bandgap är särskilt viktigt. När de testades under förhållanden som motsvarade tio meters djup nådde de en verkningsgrad på 34,71 procent i laboratoriet.

”Detta arbete presenterar den första funktionella valideringen av nedsänkta solceller som fungerar på ett vattendjup på omkring tio meter”, säger forskaren Wen-Hua Zhang enligt forskarnas pressmeddelande.