Datacenter köar i Sverige – EU-kommissionären vill säkra vatten

Vatten fungerar annorlunda. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten, inte spegla hur mycket vatten som finns kvar i reservoaren. Någon motsvarande kö finns inte. Därför blir tillståndsprövningen det verktyg som återstår, och det är dit Roswall vänder sig.

Dagens PS har berättat att EU vill tvinga fram siffror på datacentrens el- och vattennota.

Notan ligger hos VA-kollektivet

Investeringsbehovet för kommunalt vatten och avlopp har stigit från 31 till 37 miljarder kronor om året sedan 2023, och investeringstakten landade på omkring 31 miljarder under 2025, enligt Svenskt Vattens strateg Erik Karlsson i branschtidningen SSTT.

För att nå 37 miljarder om året fram till 2040 behöver VA-taxorna vara ungefär dubbelt så höga som i dag, vilket motsvarar cirka 4 procent per år, enligt samma intervju.

Organisationens vd Pär Dalhielm har utifrån samma rapport talat om att hushållens VA-kostnad kan fyrdubblas till 2040, enligt Sveriges Radio.

Mitti detta ska nu nya serverhallar anslutas. Själva anslutningen betalas med en anläggningsavgift, men utbyggd kapacitet i ledningsnät och verk finansieras över taxan och bärs av VA-kollektivet.

Australien förbereder i stället regler som gör stora datacenter skyldiga att själva ordna sin el- och vattenförsörjning, enligt Realtid.