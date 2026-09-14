EU:s miljökommissionär Jessika Roswall vill att vattentillgången vägs in redan när datacenter får tillstånd. Skillnaden mot elbristen är att vattenbristen inte syns i priset.
Datacenter köar i Sverige – EU-kommissionären vill säkra vatten
Ett datacenter möter elbristen på två sätt. Elpriset varierar mellan elområden och över tid, och Svenska kraftnäts anslutningskö gör knappheten synlig långt innan bygget börjar.
Vatten fungerar annorlunda. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten, inte spegla hur mycket vatten som finns kvar i reservoaren. Någon motsvarande kö finns inte. Därför blir tillståndsprövningen det verktyg som återstår, och det är dit Roswall vänder sig.
Dagens PS har berättat att EU vill tvinga fram siffror på datacentrens el- och vattennota.
Notan ligger hos VA-kollektivet
Investeringsbehovet för kommunalt vatten och avlopp har stigit från 31 till 37 miljarder kronor om året sedan 2023, och investeringstakten landade på omkring 31 miljarder under 2025, enligt Svenskt Vattens strateg Erik Karlsson i branschtidningen SSTT.
För att nå 37 miljarder om året fram till 2040 behöver VA-taxorna vara ungefär dubbelt så höga som i dag, vilket motsvarar cirka 4 procent per år, enligt samma intervju.
Organisationens vd Pär Dalhielm har utifrån samma rapport talat om att hushållens VA-kostnad kan fyrdubblas till 2040, enligt Sveriges Radio.
Mitti detta ska nu nya serverhallar anslutas. Själva anslutningen betalas med en anläggningsavgift, men utbyggd kapacitet i ledningsnät och verk finansieras över taxan och bärs av VA-kollektivet.
Australien förbereder i stället regler som gör stora datacenter skyldiga att själva ordna sin el- och vattenförsörjning, enligt Realtid.
Roswall: Norden har levt i falsk trygghet
Roswall sa vid en pressträff för nordiska journalister i Bryssel följande:
De nordiska länderna har levt i en falsk trygghet om att vatten alltid finns, och nivåerna är nu konstant låga även här.
Diskussionen om datacenter har hittills handlat om elen, men vattnet borde vägas in i samma utsträckning och finnas med redan i tillstån´¨sprocessen, säger Roswall, som ansvarar för vattenresiliens i kommissionen, enlig Yle.
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Datacenter står för nästan 7 000 megawatt av de närmare 25 000 megawatt som ligger i Svenska kraftnäts ansökningskö.
Samtidigt varnade SGU redan i april för risk för vattenbrist i Skåne efter två år med för lite nederbörd, enligt SGU. I juli låg nivåerna på vissa platser nära de lägsta sedan 1960-talet, enligt SGU:s grundvattenspecialist Calle Hjerne i TV4.
PS analys
Den som vill ha mycket el i ett ansträngt område får betala för det. Vattnet saknar den mekanismen. En kommun som säger ja till en serverhall får sällan något prisbesked på förhand.
Så länge vattnet prissätts efter gårdagens kostnader och inte efter morgondagens brist avgörs varje etablering i en tillståndsprövning i stället för i en förhandling. Det blir svårare att förutse för både kommunen och bolaget, och kostnaden för ny kapacitet delas under tiden av alla som betalar VA-avgift.
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