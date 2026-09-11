Dagens PS har tidigare beskrivit hur Googles planerade datacenter i Sundsvall kan dra mer el än Stockholm. Nu visar ett avtal i Finland vad en techjätte är beredd att betala för elen, och SEB varnar för att det kan ge högre elpriser i Norden.
SEB varnar: Googles kärnkraftsavtal gör elen dyrare
Fortum har tecknat ett 22-årigt elavtal med Google om el från kärnkraftverket Lovisa i Finland, enligt Fortum. Leveranserna börjar i mindre skala 2028.
Från år 2030 till 2049 köper Google upp till hälften av verkets kapacitet. Kärnkraftverket producerar omkring 8 terawattimmar per år. Googles andel blir därmed upp till cirka 4 terawattimmar.
Det är lika mycket som omkring 200 000 elvärmda villor använder på ett år, enligt vår beräkning.
Fortum redovisar inte priset i sitt pressmeddelande. Avtalet innebär dock en premie på 31 till 32 euro per megawattimme, motsvarande cirka 350 kronor, jämfört med nordiska terminspriser. Det menar EFN i en artikel som bygger på ett kundbrev från SEB.
Det blir omkring 35 öre per kilowattimme, enligt Dagens PS omräkning.
Terminspriset ligger bakom fasta elavtal
SEB skriver att affären bör bidra till högre nordiska terminspriser och räknar med att den blir riktmärke för kommande datacenteravtal, enligt EFN. Det kan beröra hushåll med fast elpris.
Mälarenergi uppger till exempel att bolagets fasta priser bygger på terminspriser, enligt elbolaget.
Så många megawatt väntas för datacenter
Den 1 september fanns ansökningar om 5 169 megawatt för datacenter i Svenska kraftnäts anslutningskö i elområde 3, enligt Svenska kraftnät. Det är knappt tre fjärdedelar av datacenterkön hos Svenska kraftnät, som totalt uppgår till cirka 6 984 megawatt, enligt vår beräkning.
Samtidigt krymper Sveriges elöverskott från 34 terawattimmar i år till 12 terawattimmar 2030 i myndighetens senaste kortsiktiga marknadsanalys, enligt Svenska kraftnät.
Än så länge har efterfrågan dröjt. Realtid har rapporterat att den svenska elanvändningen i fjol låg kvar på samma nivå som 1986, enligt en rapport från Fortum självt.
Fortums aktie går uppåt på beskedet
SEB spår att Fortums vinst per aktie kan dubblas mellan 2026 och 2030, och aktien rusade när affären blev känd. Aktien har stigit med 17,96 procent på en vecka.
Utan det investeringsprogram som avtalet ger intäktssäkerhet för hade Lovisa, som står för 10 procent av Finlands el, inte kunnat drivas efter 2030, enligt Fortum.
PS analys
Avtalet behåller produktionen som annars hade försvunnit, och det är i sig bra för elkunderna. Det anmärkningsvärda är priset de betalar.
När en köpare med så hög betalningsvilja låser el i 22 år flyttas ribban för vad kraftbolagen kan begära av nästa kund. Villaägaren möter samma marknad via sitt fastprisavtal, utan Googles förhandlingsstyrka.
Om SEB har rätt betalar den som binder elpriset de kommande åren indirekt en del av AI-boomen. Det är i område SE3 som trycket blir störst.
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