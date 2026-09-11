SEB varnar: Googles kärnkraftsavtal gör elen dyrare

Från år 2030 till 2049 köper Google upp till hälften av verkets kapacitet. Kärnkraftverket producerar omkring 8 terawattimmar per år. Googles andel blir därmed upp till cirka 4 terawattimmar.

Det är lika mycket som omkring 200 000 elvärmda villor använder på ett år, enligt vår beräkning.

Fortum redovisar inte priset i sitt pressmeddelande. Avtalet innebär dock en premie på 31 till 32 euro per megawattimme, motsvarande cirka 350 kronor, jämfört med nordiska terminspriser. Det menar EFN i en artikel som bygger på ett kundbrev från SEB.

Det blir omkring 35 öre per kilowattimme, enligt Dagens PS omräkning.

Terminspriset ligger bakom fasta elavtal

SEB skriver att affären bör bidra till högre nordiska terminspriser och räknar med att den blir riktmärke för kommande datacenteravtal, enligt EFN. Det kan beröra hushåll med fast elpris.

Mälarenergi uppger till exempel att bolagets fasta priser bygger på terminspriser, enligt elbolaget.