Den avtalade företagsvärderingen är 4,425 miljarder dollar, motsvarande omkring 43,1 miljarder norska kronor.

När affären genomförs, vilket väntas ske mot slutet av första kvartalet 2027, beräknas betalningen uppgå till cirka 2,5 miljarder dollar, motsvarande omkring 24,3 miljarder norska kronor.

Mellanskillnaden förklaras bland annat av att kassaflödet från verksamheten sedan den ekonomiska övertagandedagen den 1 januari 2026 räknas av från köpeskillingen.

Analytikerna oense

När affären genomförs, vilket väntas ske mot slutet av första kvartalet 2027, beräknas betalningen uppgå till cirka 2,5 miljarder dollar, motsvarande omkring 24,3 miljarder norska kronor.

Mellanskillnaden förklaras bland annat av att kassaflödet från verksamheten sedan den ekonomiska övertagandedagen den 1 januari 2026 räknas av från köpeskillingen.

Det är också den lägre siffran som flera analytiker lyfter fram när de bedömer affären.

Danske Bank bedömer enligt Finansavisen att nettobeloppet ligger i linje med förväntningarna. Citi anser att omkring 2,5 miljarder dollar är ett rimligt pris, motsvarande cirka 7 dollar per fat oljeekvivalenter.

Pareto Securities är mer skeptiskt. Analyshuset beskriver affären som ambitiös men för dyr och bedömer att den verkliga kostnaden snarare närmar sig 3,2 miljarder dollar när skatteeffekterna räknas in.