Vår Energi köper amerikanska ConocoPhillips norska verksamhet och tar över operatörsansvaret för historiska Ekofisk. Affären värderas till 43 miljarder norska kronor.
Oljejätten tar över Ekofisk – affär för 43 miljarder norska kronor: "Världsklass"
Det norska oljebolaget Vår Energi har tecknat avtal om att köpa ConocoPhillips hela norska uppströmsverksamhet, inklusive ägarandelar i 13 producerande olje- och gasfält och tillhörande infrastruktur i Norge och Storbritannien.
Den avtalade företagsvärderingen är 4,425 miljarder dollar, motsvarande omkring 43,1 miljarder norska kronor.
När affären genomförs, vilket väntas ske mot slutet av första kvartalet 2027, beräknas betalningen uppgå till cirka 2,5 miljarder dollar, motsvarande omkring 24,3 miljarder norska kronor.
Mellanskillnaden förklaras bland annat av att kassaflödet från verksamheten sedan den ekonomiska övertagandedagen den 1 januari 2026 räknas av från köpeskillingen.
Analytikerna oense
När affären genomförs, vilket väntas ske mot slutet av första kvartalet 2027, beräknas betalningen uppgå till cirka 2,5 miljarder dollar, motsvarande omkring 24,3 miljarder norska kronor.
Mellanskillnaden förklaras bland annat av att kassaflödet från verksamheten sedan den ekonomiska övertagandedagen den 1 januari 2026 räknas av från köpeskillingen.
Det är också den lägre siffran som flera analytiker lyfter fram när de bedömer affären.
Danske Bank bedömer enligt Finansavisen att nettobeloppet ligger i linje med förväntningarna. Citi anser att omkring 2,5 miljarder dollar är ett rimligt pris, motsvarande cirka 7 dollar per fat oljeekvivalenter.
Pareto Securities är mer skeptiskt. Analyshuset beskriver affären som ambitiös men för dyr och bedömer att den verkliga kostnaden snarare närmar sig 3,2 miljarder dollar när skatteeffekterna räknas in.
Tar över ett historiskt oljefält
Den strategiskt viktigaste delen av affären är Ekofiskområdet, där Vår Energi tar över operatörsansvaret.
Ekofisk var det första kommersiella oljefyndet på norsk kontinentalsockel och blev startskottet för Norges oljeindustri.
”Ekofiskområdet är en tillgång i världsklass, med betydande återstående resurser, omfattande infrastruktur och flera decennier av produktion framför sig”, säger Vår Energis vd Nick Walker enligt Finansavisen.
Förvärvet omfattar även andelar i bland annat Troll, Heidrun, Alvheim, Oseberg och Aasta Hansteen. Totalt handlar det om 13 producerande fält.
Vår Energi tar dessutom över operatörsansvaret för Norpipe-ledningen och mottagningsterminalen i Teesside i Storbritannien.
Bolaget räknar med att tillgångarna ska ge betydande möjligheter att öka utvinningen och förlänga livslängden på befintliga fält.
Vill växa till europeisk oljejätte
Affären innebär ett stort steg i Vår Energis ambition att växa. Tillsammans med det tidigare aviserade samgåendet med BlueNord skulle bolagets produktion uppgå till omkring 550 000 fat oljeekvivalenter per dag under 2026.
För ConocoPhillips innebär försäljningen ett avslut på bolagets långa historia i Norge. Verksamheten har rötter mer än 60 år tillbaka i tiden.
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