Energimyndigheten slår larm – elpriserna kan stiga

Elpriserna påverkas av "den svaga hydrologiska situationen, förlängda revisioner i kärnkraften och indirekt av högre naturgaspriser som påverkar elpriserna i Europa”, skriver Energimyndigheten.

Myndigheten varnar också för ett osäkert läge som snabbt kan förändras när det gäller Irankrigets effekter på utbudet av fossil energi från länderna runt Persiska viken.

”Det har inte uppstått någon fysisk brist på olja eller drivmedel i Sverige och Europa, även om flera faktorer bidragit till höga priser. Försörjningsläget bedöms fortsatt vara stabilt för bensin, diesel och flygbränsle. Den fysiska tillgången på naturgas i Sverige bedöms inte påverkas på kort sikt”, skriver myndigheten.