EU:s oljeräkning rusar – betalar 10 miljarder euro mer i månaden

Importvolymen förändrades däremot knappt. EU tog in 36,7 miljoner ton olja i månaden, en ökning med 1,2 procent jämfört med fjolårets genomsnitt på 36,3 miljoner ton.

Priset gör hela skillnaden

Skillnaden ligger alltså framför allt i priset. Kostnaden per ton steg från 487 euro under 2025 till 750 euro under årets andra kvartal. Det är den näst högsta nivån sedan 2021, bara två euro under rekordet från andra kvartalet 2022.

En viktig förklaring är de stigande råoljepriserna efter upptrappningen i Mellanöstern i februari. Konflikten mellan USA, Israel och Iran har skapat störningar i oljeproduktionen och leveranserna till världsmarknaden.

Brentoljan var i genomsnitt 49,5 procent dyrare under andra kvartalet 2026 än det månatliga genomsnittet under 2025, enligt Xiaoyi Mu, professor vid University of Dundee, som intervjuats av Euronews Business. Enligt Eurostat kom 96,6 procent av EU:s oljeförsörjning från import 2024.

Diesel dyrare än under energikrisen

Prisuppgången märks även vid bensinstationerna. Under den första veckan i januari kostade diesel i genomsnitt 1,54 euro litern inom EU. Den 28 september hade priset stigit till 2,24 euro, vilket överträffade den tidigare toppen från 2022 på 2,03 euro.

Den 19 oktober låg EU-genomsnittet fortfarande på 2,14 euro litern. Bensinpriset har också passerat 2022 års toppnivå, enligt uppgifter från EU-kommissionens veckovisa prisstatistik.

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