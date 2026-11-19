Spotifygrundaren Daniel Ek uppges ha engagerat sig i det nystartade brittiska kärnfusionsbolaget Europa Fusion Industries.
Spotify-grundaren Daniel Ek uppges arbeta med nytt fusionsbolag
Uppgiften kommer från anonyma källor till Bloomberg. Daniel Eks talesperson avböjde att kommentera och grundaren Nantas Nardelli svarade inte, enligt Bloomberg. Europa Fusion Industries är ett privat aktiebolag, enligt Companies House.
Bolaget, med säte i London, registrerades den 9 februari 2026 med 400 000 aktier, och Nardelli tecknade samtliga, visar Dagens PS genomgång av registreringshandlingarna. Han är den enda styrelseledamoten, enligt Companies House. Sedan registreringen har bolaget inte lämnat in några nya handlingar, och Ek står varken som styrelseledamot eller som person med betydande inflytande.
Vilken roll Ek har och om hans investmentbolag Prima Materia är med framgår inte av Bloombergs uppgifter.
Nardelli har doktorerat i maskininlärning vid Oxford och har tidigare arbetat på det amerikanska fusionsbolaget Pacific Fusion, uppger Bloomberg. På forskningsplattformen alphaXiv står han fortfarande som chef för maskininlärning där sedan oktober 2024.
Han fanns också med som talare om tekniker för riktad energi på försvarskonferensen FusionX:Defence vid militärakademin Sandhurst den 17 september 2026. Där presenterades han som vd för Europa Fusion Industries, enligt arrangören.
Mest pengar till fusion på sex år
Fusionsbolag tog in 4,48 miljarder dollar under tolv månader fram till juli 2026, den högsta summan under de sex år som branschorganisationen Fusion Industry Association har redovisat siffran, enligt World Nuclear News. Det motsvarar cirka 45,5 miljarder kronor enligt dagskursen den 19 november 2026.
Andrew Holland, vd för Fusion Industry Association, säger enligt World Nuclear News:
Jag är säker på att branschen kan få fram kommersiell fusionskraft på 2030-talet.
Daniel Eks andra investeringar
Eks Prima Materia satsade 100 miljoner euro i det tyska försvarsbolaget Helsing i november 2021, enligt Dagens PS. I juli 2026 tog Helsing in 1,8 miljarder dollar till en värdering på 18 miljarder dollar, cirka 183 miljarder kronor, enligt bolaget.
Neko Health, som Ek var med och grundade, värderades till närmare 7 miljarder dollar efter en finansieringsrunda i juli 2026, rapporterade Dagens PS.
Ek var också en av investerarna när batteritillverkaren Northvolt tog in 600 miljoner dollar 2020, enligt CNBC. Ek ägde 0,56 procent och förlorade pengar när Northvolt ansökte om konkurs den 12 mars 2025, enligt Börskollen. Hur mycket som gick förlorat för just Eks bolag framgår dock inte.
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