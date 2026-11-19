Bolaget, med säte i London, registrerades den 9 februari 2026 med 400 000 aktier, och Nardelli tecknade samtliga, visar Dagens PS genomgång av registreringshandlingarna. Han är den enda styrelseledamoten, enligt Companies House. Sedan registreringen har bolaget inte lämnat in några nya handlingar, och Ek står varken som styrelseledamot eller som person med betydande inflytande.

Vilken roll Ek har och om hans investmentbolag Prima Materia är med framgår inte av Bloombergs uppgifter.

Nardelli har doktorerat i maskininlärning vid Oxford och har tidigare arbetat på det amerikanska fusionsbolaget Pacific Fusion, uppger Bloomberg. På forskningsplattformen alphaXiv står han fortfarande som chef för maskininlärning där sedan oktober 2024.

Han fanns också med som talare om tekniker för riktad energi på försvarskonferensen FusionX:Defence vid militärakademin Sandhurst den 17 september 2026. Där presenterades han som vd för Europa Fusion Industries, enligt arrangören.

Mest pengar till fusion på sex år

Fusionsbolag tog in 4,48 miljarder dollar under tolv månader fram till juli 2026, den högsta summan under de sex år som branschorganisationen Fusion Industry Association har redovisat siffran, enligt World Nuclear News. Det motsvarar cirka 45,5 miljarder kronor enligt dagskursen den 19 november 2026.

Andrew Holland, vd för Fusion Industry Association, säger enligt World Nuclear News: