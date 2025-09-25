Alla koncept inom oljebranschen sade att det var helt fel metod. Norge struntade i det och gjorde tvärtom. Det gav årets största fynd.
Gjorde tvärtom: Så hittade Norge ny olja
Det är inte fel att vara tvärt emot. Inte ens när det gäller olja. När Norge gick emot alla konventioner blev det jackpot.
För fem år sedan fick researchers på Aker BP idén att gå emot alla rådande uppfattningar om hur man hittar olja.
Det handlade om ett övergivet naturgasfält, där de trodde det kunde finnas stora mängder olja. Man lyckades övertala Aker BP-ledingen att låta dem leta efter den ”försvunna” oljan.
Hittade ”betydande” fynd
Magkänslan lönade sig. Oljefynden man gjorde klassas som betydande och blev årets största. Fynden har dessutom fortsatt, med samma metod och lika tvärsemot konventionerna.
De senaste månaderna har Aker BP lokaliserat en serie fynd, kända som Omega Alfa, som kan producera mer än 130 miljoner fat utvinningsbar olja, skriver New York Times.
”Det har varit en intensiv sommar för oss”, konstaterar borrningschefen Hanna Tronstad.
Det kan man förstå. Aker BP har borrat horisontella brunnar med en längd av nästan sju mil, norskt rekord naturligtvis.
Norge levererar stabilt
Norge levererar i dag 30 procent av Europas naturgasbehov och cirka 15 procent av dess olja, enligt konsultföretaget Wood MacKenzie.
Trots 50 års utvinning och produktion har Norges produktion, både av olja och gas, hållits på en ganska stabil nivå de tre senaste decennierna.
Aker BP:s fynd kom av att man gick emot konventioner i hur man letar olja. Det fält, Frigg, man hittade sträcker sig över nästan 644 kvadratkilometer, vilket gör att det kan ge mycket även om oljelagret är tunt.
”Verkligen enorma volymer”
”Tunna lager av olja kan ofta hittas i bergarter under dem som innehåller naturgas”, förklarar Torstein Skorve, projektledare för Omega Alfa och en av dem som gjorde fynden.
”När vi gjorde beräkningen på den oljan var det verkligen, verkligen enorma volymer”, tillägger han.
Han förklarar upptäckten med att de var en relativt ung grupp, medarbetare i åldern 35-40 år, med en mer öppen och risktagande ställning än oljeindustrin normalt har.
”Vi blev förälskade i att hålla oss utanför komfortzonen”, som geofysikern Aasmund Olav Lovestad uttrycker det.
Aker BP planerar att knyta samman Omega Alfa-fyndigheterna med Yggdrasil, det största oljeprojektet under utveckling i Norge och värderat till 17 miljarder dollar.
Framtidsfält som fylls på
Yggdrasil är ett framtidsfält för Norge, som knyter samman flera fyndigheter som så småningom kommer att drivas från land, snarare än av människor på plattformar.
Omega-fyndigheten kommer att öka Yggdrasils resurser till cirka 800 miljoner fat.
Med mer prospektering på gång ser det nu realistiskt ut att nå en miljard fat, ett ansenligt fält, konstaterar analytiker.
Aker BP leder projektet och norska energijätten Equinor är en central partner.
