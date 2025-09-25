Gjorde tvärtom: Så hittade Norge ny olja

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Det är inte fel att vara tvärt emot. Inte ens när det gäller olja. När Norge gick emot alla konventioner blev det jackpot.

För fem år sedan fick researchers på Aker BP idén att gå emot alla rådande uppfattningar om hur man hittar olja.

Det handlade om ett övergivet naturgasfält, där de trodde det kunde finnas stora mängder olja. Man lyckades övertala Aker BP-ledingen att låta dem leta efter den ”försvunna” oljan.

Hittade ”betydande” fynd

Magkänslan lönade sig. Oljefynden man gjorde klassas som betydande och blev årets största. Fynden har dessutom fortsatt, med samma metod och lika tvärsemot konventionerna.

De senaste månaderna har Aker BP lokaliserat en serie fynd, kända som Omega Alfa, som kan producera mer än 130 miljoner fat utvinningsbar olja, skriver New York Times.

”Det har varit en intensiv sommar för oss”, konstaterar borrningschefen Hanna Tronstad.

Det kan man förstå. Aker BP har borrat horisontella brunnar med en längd av nästan sju mil, norskt rekord naturligtvis.

