Forskare har hittat Norges första oljevulkan i Nordsjön. Den läcker stora mängder råolja varje dag och olika arter har anpassat sig till att leva i ett ekosystem vid vulkanen.
Norges första oljevulkan upptäckt – läcker hundratals liter olja varje dag
Den kallas Mode efter en av åskguden Tors söner i nordisk mytologi.
Oljevulkanen ligger på runt 70 meters djup i Nordsjön och är inte lika stor som de vulkaner vi ofta förknippar med ordet – utan är enbart två meter hög och 30 centimeter bred.
Oljevulkaner finns på andra håll i världen, som i Mexikanska golfen och Svarta havet, men det är första gången som forskare har hittat en i Norge.
Släpper ut mycket råolja
Mode uppges släppa ut flera hundra liter råolja i havet varje dag, och forskarna tror att det har fortsatt under tusentals år.
De påverkar klimatet, men inte på samma sätt som människans utsläpp eftersom det har skett under lång tid och olika arter därmed har hunnit anpassa sig till utsläppen. Vissa mikroorganismer kan använda olja och gas som energikälla – framför allt handlar det om specialiserade bakterier som bryter ned kolväten, enligt NOAA – USA:s havs- och atmosfärmyndighet.
Det handlar dock om naturlig råolja som blandas med naturgas, lera och saltvatten – och när mixen når havsytan bildar den synliga oljefläckar, enligt NRK.
”Det är ett fascinerande landskap som vi inte har någon annanstans än här. Det kan hjälpa oss att förstå spännande, märkliga och fascinerande ekosystem”, säger Christian Haug Eide, professor i geovetenskap vid Universitetet i norska Bergen.
Oljevulkanen är en sensation
Han beskriver upptäckten som en sensation.
”Folk trodde inte att det fanns i Norge”, säger han och klargör:
”Det är första gången någon har sett något liknande ute i Nordsjön.”
Hur mycket oljevulkaner faktiskt påverkar klimatet är dock fortfarande ett stort frågetecken.
Bryts ned i havet
Mycket av oljan och metanet bryts ned i havet innan det når atmosfären, enligt USA:s geologiska myndighet, USGS.
Rent teoretiskt skulle man kunna samla upp oljan, men det är inte ekonomiskt hållbart eftersom oljan kommer blandad med vatten, lera och gas och därmed kräver separering.
Forskarna vill studera oljevulkanen
Forskarna är i stället framför allt intresserade av vulkanens geologi, ekosystem och vad den kan lära oss om säker koldioxidlagring.
Vulkanen kan lära oss hur vätskor och gaser rör sig genom jordskorpan och upp till havsytan över tid och hur vi ska tänka kring oönskade läckor.
”Vi människor har bara lagrat koldioxid i några dussin år. Vi vet inte mycket om exakt vad som händer med koldioxiden efter hundratals eller tusentals år”, avslutar Christian Haug Eide.
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