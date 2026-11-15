Norges första oljevulkan upptäckt – läcker hundratals liter olja varje dag

Oljevulkaner finns på andra håll i världen, som i Mexikanska golfen och Svarta havet, men det är första gången som forskare har hittat en i Norge.

Släpper ut mycket råolja

Mode uppges släppa ut flera hundra liter råolja i havet varje dag, och forskarna tror att det har fortsatt under tusentals år.

De påverkar klimatet, men inte på samma sätt som människans utsläpp eftersom det har skett under lång tid och olika arter därmed har hunnit anpassa sig till utsläppen. Vissa mikroorganismer kan använda olja och gas som energikälla – framför allt handlar det om specialiserade bakterier som bryter ned kolväten, enligt NOAA – USA:s havs- och atmosfärmyndighet.

Det handlar dock om naturlig råolja som blandas med naturgas, lera och saltvatten – och när mixen når havsytan bildar den synliga oljefläckar, enligt NRK.

”Det är ett fascinerande landskap som vi inte har någon annanstans än här. Det kan hjälpa oss att förstå spännande, märkliga och fascinerande ekosystem”, säger Christian Haug Eide, professor i geovetenskap vid Universitetet i norska Bergen.