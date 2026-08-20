Gaspriset är mer än dubbelt så högt som för ett år sedan. Om vintern blir kall kan prisuppgången leta sig hela vägen till svenska hushålls elräkningar.
Gaspriset har fördubblats – svenska hushåll går inte säkra
Kriget i Iran utspelar sig långt från den svenska vinterkylan. Men på energimarknaden är avståndet betydligt kortare.
Priset på den gas som ska levereras i Europa i vinter är nu mer än dubbelt så högt som för ett år sedan. Även vinterpriset på el i Tyskland har stigit med 50 procent, rapporterar Bloomberg.
Bakom uppgången ligger minskade bränsleleveranser från Mellanöstern. Efter blockaden av Hormuzsundet har omkring en femtedel av världens flöden av flytande naturgas, LNG, stoppats.
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Europa slåss om gasen
Störningarna har hittills slagit hårdast mot Asien. Men när asiatiska köpare försöker säkra de leveranser som fortfarande finns kvar dras laster bort från Europa.
Det försvårar påfyllningen av de europeiska gaslagren, som enligt Bloomberg ligger på den lägsta nivå som hittills uppmätts för årstiden.
Det betyder inte att gasen väntas ta slut i vinter. Däremot kan Europa behöva bjuda högre för att locka hit leveranserna. Fortsätter kriget kan priset pressas upp ytterligare.
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Sverige påverkas
Naturgas står bara för omkring tre procent av Sveriges totala energitillförsel.
Men el handlas på en gemensam europeisk marknad och det svenska kraftsystemet är sammankopplat med länder där gas och kol fortfarande står för en betydande del av elproduktionen.
När gasen blir dyrare kan därför även elpriset stiga på kontinenten. Därifrån kan prisuppgången sprida sig till Sverige.
Svenska kraftnät konstaterar att samma sak hände under 2021 och 2022. De höga gas- och kolpriserna drev då upp Europas elpriser och påverkade framför allt södra Sverige.
Vädret får sista ordet
Redan när kriget trappades upp i mars varnade svenska bedömare för följderna. Gaspriset på den europeiska TTF-marknaden steg då med omkring 50 procent på bara några dagar, enligt Tidningen Energi.
”Vi kommer nog ha en högre risk för volatila elpriser. Hur gaspriserna slår igenom beror i stor utsträckning på vädret tyvärr”, sade energi- och näringsminister Ebba Busch då.
Ett fördubblat gaspris betyder alltså inte automatiskt en skenande svensk elräkning. Regn, vind, temperatur, vattenmagasin och kärnkraftens tillgänglighet spelar också in.
Gaspriset får större betydelse om Norden samtidigt drabbas av kyla, lite vind, dålig tillrinning till vattenmagasinen eller längre avbrott i kärnkraften.
Och på flera av de punkterna finns redan anledning att vara vaksam. Det torra vädret har pressat nivåerna i de svenska vattenmagasinen, medan flera kärnkraftsreaktorer har varit stängda för underhåll. Om reaktorerna inte återgår i drift före kylan kan utrymmet på elmarknaden minska ytterligare.
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Förra krisen pressade hushållen
Vad det kan innebära för plånboken framgår av Svenska kraftnäts rapport Lärdomar från energikrisen.
När Europas gasleveranser föll bort 2022 steg elpriserna kraftigt även i Sverige. Värst blev det i elområde 3 och 4.
Hushåll med rörligt elpris drabbades av en kostnadskris. Privatkunderna i södra Sverige uppskattas ha minskat sin elanvändning med omkring 15 procent. För många blev den snabbaste lösningen att sänka värmen hemma.
Dagens energipriser ligger fortfarande långt från krisnivåerna 2022. Europa har dessutom byggt ut solkraft och annan förnybar energi.
Men med vintern runt hörnet, mindre marginaler i gaslagren och ett fortsatt krig i Iran återstår den stora plånboksfrågan: Hur dyrt blir det egentligen att hålla huset varmt i vinter?
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