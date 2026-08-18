Årets första månader blev betydligt dyrare än i fjol. Och även vintern kan bli kostsam. Torka, stigande gaspriser och utlandskablar som åter tas i drift kan pressa upp elräkningen.
Därför kan din elräkning dra iväg i vinter: "Höga priser"
Elåret 2026 har hittills varit en dyr historia.
Under årets första sju månader låg det genomsnittliga elpriset i elområde 3 på 77 öre per kilowattimme. Det kan jämföras med 47 öre under 2025.
Det motsvarar i sin tur en ökning med 64 procent. Och den som hoppas på en billig vinter kan behöva tänka om.
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Torkan pressar vattenkraften
Bakom de höga priserna finns bland annat låga nivåer i de svenska vattenmagasinen. Det torra vädret har pågått länge och sommaren har inte räckt för att vända utvecklingen.
”Vi har haft torrt väder hela året vilket påverkat nivåerna i vattenmagasinen negativt under lång tid och sommarens väderlek har tyvärr inte förbättrat förutsättningarna. Det kan vara klokt att kika på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande summa för att vara förberedd”, menar Patrik Södersten, elprisexpert på Fortum, i ett pressmeddelande.
Även elbörsernas prissättning pekar enligt honom mot relativt höga elpriser i vinter.
Men det är inte bara vädret i Sverige som avgör hur hårt elräkningen slår mot plånboken.
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Gaspriset kan slå mot svenska hushåll
Den fortsatta konflikten i Hormuzsundet har bidragit till högre gaspriser. Samtidigt är nivåerna i Europas gaslager låga, medan sommarens värmeböljor har påverkat energimarknaden på kontinenten.
Det kan i förlängningen även pressa upp svenska elpriser.
Fortum håller dessutom ögonen på de kärnkraftsreaktorer som stängts för underhåll. Om de inte återgår i drift enligt tidsplanen och innan kylan kommer kan läget förvärras.
Det låga priset kan bli kortvarigt
Under augusti har utvecklingen förvisso sett ljusare ut. I södra Sverige har priset sjunkit till omkring 30-40 öre per kilowattimme.
Bakom nedgången finns mycket vind, men också problem med flera kablar till utlandet. När möjligheten att exportera el minskar blir mer el kvar i Sverige, vilket pressar ned priset här hemma.
Den effekten väntas dock inte bestå.
När utlandskablarna åter är i full drift ökar efterfrågan på svensk el. Det kan driva upp priserna, särskilt i mellersta och södra Sverige.
”Vi har lite vatten i de svenska vattenkraftssystemen och det brukar trycka upp priserna. När vi får tillbaka alla de här utlandskablarna, då kommer det trycka upp priserna, så att jag ser framför mig en vinter med höga priser, speciellt i mellan och södra Sverige då”, säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till TV4.
Så kan du förbereda plånboken
Exakt hur dyr vintern blir avgörs av flera osäkra faktorer. Vädret, gaspriset och kärnkraftens tillgänglighet blir särskilt viktiga.
Fortums råd är ändå att inte vänta på den första riktigt kalla månaden. Genom att titta på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande belopp går det åtminstone att skapa en ekonomisk marginal.
För den som har svårt att hantera stora prissvängningar kan även ett fast elavtal eller en tillfällig prislåsning under vintermånaderna vara värt att undersöka.
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