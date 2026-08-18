Därför kan din elräkning dra iväg i vinter: "Höga priser"

Gaspriset kan slå mot svenska hushåll

ANNONS

Den fortsatta konflikten i Hormuzsundet har bidragit till högre gaspriser. Samtidigt är nivåerna i Europas gaslager låga, medan sommarens värmeböljor har påverkat energimarknaden på kontinenten.

Det kan i förlängningen även pressa upp svenska elpriser.

Fortum håller dessutom ögonen på de kärnkraftsreaktorer som stängts för underhåll. Om de inte återgår i drift enligt tidsplanen och innan kylan kommer kan läget förvärras.

Det låga priset kan bli kortvarigt

Under augusti har utvecklingen förvisso sett ljusare ut. I södra Sverige har priset sjunkit till omkring 30-40 öre per kilowattimme.

Bakom nedgången finns mycket vind, men också problem med flera kablar till utlandet. När möjligheten att exportera el minskar blir mer el kvar i Sverige, vilket pressar ned priset här hemma.

Den effekten väntas dock inte bestå.

När utlandskablarna åter är i full drift ökar efterfrågan på svensk el. Det kan driva upp priserna, särskilt i mellersta och södra Sverige.

”Vi har lite vatten i de svenska vattenkraftssystemen och det brukar trycka upp priserna. När vi får tillbaka alla de här utlandskablarna, då kommer det trycka upp priserna, så att jag ser framför mig en vinter med höga priser, speciellt i mellan och södra Sverige då”, säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, till TV4.

ANNONS

Så kan du förbereda plånboken

Exakt hur dyr vintern blir avgörs av flera osäkra faktorer. Vädret, gaspriset och kärnkraftens tillgänglighet blir särskilt viktiga.

Fortums råd är ändå att inte vänta på den första riktigt kalla månaden. Genom att titta på förra vinterns elräkningar och lägga undan motsvarande belopp går det åtminstone att skapa en ekonomisk marginal.

För den som har svårt att hantera stora prissvängningar kan även ett fast elavtal eller en tillfällig prislåsning under vintermånaderna vara värt att undersöka.

Läs också: USA skickar brev till Sverige: Dags att välja sida. Realtid

Läs även: Bästa och sämsta bostadsorterna – här får du minst för pengarna. E55