Nya vattenbatteriet klarar 30 000 cykler i 30 år

Den kemin drev bland annat på utvecklingen av Hubbleteleskopet och rymdstationen ISS i decennier. Cellen ska klara 30 000 laddcykler, tre om dagen i 30 år, utan att byggas på, rapporterar Interesting Engineering.

Fabriken ligger i Changzhou i Kina, trots att bolaget är amerikanskt, och den första etappen klarar 250 megawattimmar om året, enligt bolagets egna uppgifter. Första kommersiella ordern är 26 containrar på 11 megawattimmar till en olje- och gasproducent i norra Kina, skriver Best Magazine. Det är drygt fyra procent av årsvolymen.

Sex procentenheter sämre verkningsgrad

Att hålla så länge kostar i verkningsgrad. I en modellering från konsultbolaget Storlytics 2023 låg EnerVenues system på 90,0 procent mot 96,1 för ett litiumjärnfosfatsystem. Dock behöll det 93,2 procent av kapaciteten efter 20 år, medan litiumbanken behövde byggas på tre gånger, skriver Solar Builder.

I ett rack på 150 kilowattimmar, bolagets standardenhet, blir de sex procentenheterna omkring 10 000 förlorade kilowattimmar om året, enligt Dagens PS beräkning.

Förlusten spelar liten roll så länge batteriet får betalt för att stå redo. Det är den betalningsviljan som har störtdykt i Sverige.