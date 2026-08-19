Varning för dyr vinter – här är eltjuvarna som kostar mest

Även sommaren blev ovanligt kostsam. Elpriserna i juni och juli var sammantaget de näst högsta som uppmätts. Bara under elkrisen 2022 var de högre.

Prischocken fick svenskarna att agera. I juli tecknades fler elavtal via jämförelsetjänsten Elskling än under någon annan månad i år, bortsett från januari.

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Flera risker inför vintern

Augusti har visserligen bjudit på lägre priser i södra Sverige. Där har priset sjunkit till omkring 30-40 öre per kilowattimme, bland annat tack vare mycket vind och problem med flera utlandskablar.

Men lättnaden kan bli kortvarig.

De svenska vattenmagasinen ligger på låga nivåer efter en lång torrperiod. Samtidigt har gaspriserna stigit och Europas gaslager är små. Om kärnkraftsreaktorerna som stängts för underhåll inte återgår i drift som planerat kan läget förvärras ytterligare.

När utlandskablarna åter tas i full drift kan dessutom mer svensk el exporteras. Det riskerar att pressa upp priserna.

”Vi har lite vatten i de svenska vattenkraftssystemen och det brukar trycka upp priserna. När vi får tillbaka alla de här utlandskablarna, då kommer det trycka upp priserna, så att jag ser framför mig en vinter med höga priser, speciellt i mellan och södra Sverige då”, konstaterar Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

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