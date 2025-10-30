Din mobil smittad av "mänsklig" kod – värsta hotet hittills

Ny skadlig programvara för android lurar säkerhetssystemen genom att efterlikna hur en människa skriver på mobilen, vilket gör att den undgår att bli upptäckt i realtid.

Forskare varnar nu användare i flera länder och uppmanar till försiktighet med nya appar och inställningar.

Den unika metoden gör att Herodotus-smittan kan sprida sig obehindrat, skriver TechRadar.

Ny malware sprider sig med smart knep

Mobil antivirusprogram har länge förlitat sig på så kallade tidsbaserade detektioner för att avslöja skadlig aktivitet. När malware försöker bevilja sig själv android-behörigheter eller ladda ner appar, sker det oftast på ett automatiserat, robotaktigt sätt.

Människor, å andra sidan, har ojämna intervaller och pauser, vilket skiljer sig från maskinell aktivitet.

Säkerhetsprogrammen har kunnat identifiera dessa onormala beteendemönster för att upptäcka potentiell malware.

Detta gäller dock inte för den nya smittan som kallas Herodotus.

Säkerhetsforskare vid Threat Fabric har upptäckt den helt nya android-malwaren, döpt efter den berömde grekiske historikern.

Den innehåller en mekanism som man kallar “humanizer” för textinmatning, skriver Threat Fabric i en rapport.