En ny smitta på mobilen agerar listigt. Hackarnas geniala knep efterliknar en människa – och gör det omöjligt att stoppa.
Din mobil smittad av "mänsklig" kod – värsta hotet hittills
Mest läst i kategorin
Bitcoin-miners byter bana – jagar nya vinster
En bitcoin har kostat över en miljon i månader. Ändå faller lönsamheten – och det får miners att utforska nya jaktmarker. Att ägna sig åt bitcoin-mining har varit en inkomstbringande aktivitet i åratal. Men nu har den blivit mindre lönsam, och det får en hel del bitcoin-miningbolag att skifta fokus. Numera ägnar många sina resurser …
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt rapporten, som kommer från Danfoss, kan vattensektorns energianvändning fördubblas till år 2040. Samtidigt väntas energisektorns behov av vatten öka med nästan 60 procent. Det skapar ett farligt ömsesidigt beroende där brist …
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart
Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch. Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu. Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger …
Därför måste alla användare av X säkra sina konton
Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare. Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De “twittrar” fortfarande i …
Din egen hem-robot snart här – Norge och Kina storsatsar
Humanoida robotar kan bli vanligare att se inom kort. Nu tävlar både norska och kinesiska bolag om framtidens kunder. Medan norska 1X Technologies tar betalt 20 000 dollar för sin hemrobot Neo, har kinesiska Noetix Robotics lyckats pressa priset på sin humanoida robot Bumi till samma nivå som en iPhone, cirka 1 380 dollar. Det …
Ny skadlig programvara för android lurar säkerhetssystemen genom att efterlikna hur en människa skriver på mobilen, vilket gör att den undgår att bli upptäckt i realtid.
Forskare varnar nu användare i flera länder och uppmanar till försiktighet med nya appar och inställningar.
Den unika metoden gör att Herodotus-smittan kan sprida sig obehindrat, skriver TechRadar.
Ny malware sprider sig med smart knep
Mobil antivirusprogram har länge förlitat sig på så kallade tidsbaserade detektioner för att avslöja skadlig aktivitet. När malware försöker bevilja sig själv android-behörigheter eller ladda ner appar, sker det oftast på ett automatiserat, robotaktigt sätt.
Människor, å andra sidan, har ojämna intervaller och pauser, vilket skiljer sig från maskinell aktivitet.
Säkerhetsprogrammen har kunnat identifiera dessa onormala beteendemönster för att upptäcka potentiell malware.
Massivt hot mot Microsoft – bluffvågen ökar
Trots ständigt ökande medvetenhet om nätfiske fortsätter cyberbrottslingar att utnyttja välkända varumärken för att lura användare. En ny rapport visar
Detta gäller dock inte för den nya smittan som kallas Herodotus.
Säkerhetsforskare vid Threat Fabric har upptäckt den helt nya android-malwaren, döpt efter den berömde grekiske historikern.
Den innehåller en mekanism som man kallar “humanizer” för textinmatning, skriver Threat Fabric i en rapport.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Efterliknar användarbeteenden
Mekanismen skapar slumpmässiga fördröjningar i aktiviteten, från 0,3 till 3 sekunder, liknande hur en verklig människa skulle skriva.
“En sådan randomisering av fördröjning mellan textinmatningshändelser överensstämmer med hur en användare skulle mata in text”, förklarar Threat Fabric.
Genom att medvetet fördröja inmatningen med slumpmässiga intervall försöker aktörerna troligtvis undvika att upptäckas av beteendebaserade lösningar för bedrägeribekämpning som upptäcker maskinliknande hastighet vid textinmatning.
Herodotus erbjuds just nu till cyberbrottslingar som en “malware-som-en-tjänst” (MaaS) och är, trots att den fortfarande är under utveckling, redan i aktiv användning.
Därför måste alla användare av X säkra sina konton
Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare.
Så går attacken till
Attackerna har startat genom SMS-nätfiske, så kallad “smishing”, mot android-användare i Italien och Brasilien, där de smittade offren får en länk till en anpassad nedladdare.
Nedladdaren installerar den primära skadliga nyttolasten och försöker kringgå begränsningarna för behörigheten “Tillgänglighet” i android 13 och senare versioner.
Om den lyckas, visar den offret en falsk laddningsskärm medan den installerar malwaren i bakgrunden.
Med åtkomst till dessa känsliga behörigheter kan Herodotus sedan interagera med android-användargränssnittet, genom att till exempel trycka på specifika skärmkoordinater, svepa, gå tillbaka och mata in text.
Förutom den unika “humanizer”-funktionen erbjuder Herodotus även funktioner som en kontrollpanel med alternativ för anpassad SMS-text, överläggssidor som efterliknar bank- och kryptoappar för att stjäla inloggningsuppgifter, SMS-stöld för att fånga upp tvåfaktorsautentiseringskoder, och möjligheten att ta skärminnehåll.
Säkerhetsforskarnas råd
Forskarna uppmanar android-användare att endast ladda ner appar från betrodda källor som Google Play. Dessutom uppmanas användarna att aktivera Play Protect och återkalla riskabla behörigheter, som “Tillgänglighet”, för nyligen installerade appar.
Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet
En ny AI-driven encyklopedi har sett dagens ljus, lanserad av en välkänd tech-miljardär som länge kritiserat det etablerade internetuppslagsverket. Trots
Missa inte:
En enda detalj slog ut jättens tjänster – miljontals drabbades. Realtid
Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55
Nordisk krigsberedskap: “Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sexhjuligt lyxmonster – och mikroskopisk city-suv
Lexus tar ett djupt andetag och visar en vild sexhjulig familjebuss. Samtidigt krymper lyxen till en minimal självkörande pod. Lexus ritar om kartan för lyxbilar genom att avskaffa den traditionella sedan-formen. Märkets flaggskepp LS har genomgått en total omvandling och presenterats som både en futuristisk sexhjulig familjebuss, en suv-coupé – och en minimal, självkörande city-pod. …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension. Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …