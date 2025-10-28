Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Teknikchefen kallar Wikipedia “woke”

Musk, vd för bland annat Tesla och SpaceX, har tidigare kritiserat Wikipedia som “woke” och anklagat det för att luta åt vänster. Han har kritiserat deras användning av källor som till exempel The New York Times och NPR i många av sina artiklar.

Målet med Grokipedia är enligt Musk att presentera “sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen”.

I ett inlägg på sin plattform X meddelade Musk att lanseringen endast var “Grokipedia version 0.1”, men hävdade att en senare “version 1.0 kommer att vara 10 gånger bättre”.

Han vidhöll ändå att den nuvarande versionen redan var bättre än Wikipedia.

AI-genererade artiklar ifrågasätts

Grokipedia-sidan, med en mörk bakgrund, hade vid lanseringen loggat 885 279 artiklar. Det kan jämföras med Wikipedias över 7 miljoner artiklar enbart på den engelska versionen. En stor skillnad är att Wikipedias artiklar skrivs och redigeras av en gemenskap av frivilliga, medan Grokipedia enbart verkar genereras av AI.

Omedelbart efter lanseringen dök det upp granskningar från bland annat Wired och The Verge som ifrågasatte Grokipedias innehåll. Enligt Wired ska Grokipedia bland annat ha påstått att transsexualitet kan överföras som en smitta via sociala medier.

The Verge rapporterade i sin tur att en artikel om klimatförändringar ifrågasatte om det fanns vetenskaplig enighet om att de orsakas av människor.

Det har även noterats av flera medier och X-användare att både Grok-chattbotten och Grokipedia ofta citerar Wikipedia som källa när användare ställer frågor.

Wikimedia Foundation kommenterar

En talesperson för Wikimedia Foundation, organisationen bakom Wikipedia, kommenterade saken för CNBC och sade att företaget “fortfarande håller på att förstå hur Grokipedia fungerar”.

De påpekade dock att alternativa versioner av Wikipedia har dykt upp förut utan att störa deras arbete eller uppdrag.

När det gäller anklagelser om partiskhet sade talespersonen att Wikipedia är skrivet för att informera miljarder läsare utan att främja en viss synvinkel. De tillade: “till skillnad från nyare projekt är Wikipedias styrkor tydliga: det har transparenta policyer, rigorös tillsyn av volontärer och en stark kultur av ständig förbättring”.

Talespersonen betonade också att Wikipedias kunskap “är – och kommer alltid att vara – mänsklig”. De menar att den mänskligt skapade kunskapen är vad AI-företag förlitar sig på för att generera innehåll, och att “till och med Grokipedia behöver Wikipedia för att existera”.

En av Wikipedias medgrundare, Jimmy Wales, rapporterades av Washington Post ha sagt att han inte hade höga förväntningar på Grokipedia, eftersom AI-språkmodeller inte var tillräckligt sofistikerade och “det kommer att bli en hel del fel”.

