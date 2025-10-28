En ny AI-driven encyklopedi har sett dagens ljus, lanserad av en välkänd tech-miljardär som länge kritiserat det etablerade internetuppslagsverket.
Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet
Trots en strulig start och kritik kring innehållet är målet tydligt: att erbjuda ett “mindre vinklat” alternativ till miljontals läsare.
Ny uppstickare vill ersätta folkets uppslagsverk
Elon Musks företag xAI har lanserat en tidig version av en AI-driven encyklopedi kallad “Grokipedia”, uppkallad efter deras stora språkmodell Grok, skriver CNBC.
Lanseringen i början av veckan inleddes dock med att webbplatsen tillfälligt kraschade innan den kom tillbaka online några timmar senare.
Musk har marknadsfört tjänsten som en förbättrad och mindre partisk version av det populära, gratis och webbaserade uppslagsverket Wikipedia.
Teknikchefen kallar Wikipedia “woke”
Musk, vd för bland annat Tesla och SpaceX, har tidigare kritiserat Wikipedia som “woke” och anklagat det för att luta åt vänster. Han har kritiserat deras användning av källor som till exempel The New York Times och NPR i många av sina artiklar.
Målet med Grokipedia är enligt Musk att presentera “sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen”.
I ett inlägg på sin plattform X meddelade Musk att lanseringen endast var “Grokipedia version 0.1”, men hävdade att en senare “version 1.0 kommer att vara 10 gånger bättre”.
Han vidhöll ändå att den nuvarande versionen redan var bättre än Wikipedia.
AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel
Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport
AI-genererade artiklar ifrågasätts
Grokipedia-sidan, med en mörk bakgrund, hade vid lanseringen loggat 885 279 artiklar. Det kan jämföras med Wikipedias över 7 miljoner artiklar enbart på den engelska versionen. En stor skillnad är att Wikipedias artiklar skrivs och redigeras av en gemenskap av frivilliga, medan Grokipedia enbart verkar genereras av AI.
Omedelbart efter lanseringen dök det upp granskningar från bland annat Wired och The Verge som ifrågasatte Grokipedias innehåll. Enligt Wired ska Grokipedia bland annat ha påstått att transsexualitet kan överföras som en smitta via sociala medier.
The Verge rapporterade i sin tur att en artikel om klimatförändringar ifrågasatte om det fanns vetenskaplig enighet om att de orsakas av människor.
Det har även noterats av flera medier och X-användare att både Grok-chattbotten och Grokipedia ofta citerar Wikipedia som källa när användare ställer frågor.
Wikimedia Foundation kommenterar
En talesperson för Wikimedia Foundation, organisationen bakom Wikipedia, kommenterade saken för CNBC och sade att företaget “fortfarande håller på att förstå hur Grokipedia fungerar”.
De påpekade dock att alternativa versioner av Wikipedia har dykt upp förut utan att störa deras arbete eller uppdrag.
När det gäller anklagelser om partiskhet sade talespersonen att Wikipedia är skrivet för att informera miljarder läsare utan att främja en viss synvinkel. De tillade: “till skillnad från nyare projekt är Wikipedias styrkor tydliga: det har transparenta policyer, rigorös tillsyn av volontärer och en stark kultur av ständig förbättring”.
Talespersonen betonade också att Wikipedias kunskap “är – och kommer alltid att vara – mänsklig”. De menar att den mänskligt skapade kunskapen är vad AI-företag förlitar sig på för att generera innehåll, och att “till och med Grokipedia behöver Wikipedia för att existera”.
En av Wikipedias medgrundare, Jimmy Wales, rapporterades av Washington Post ha sagt att han inte hade höga förväntningar på Grokipedia, eftersom AI-språkmodeller inte var tillräckligt sofistikerade och “det kommer att bli en hel del fel”.
Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
