Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet

Wikipedia-utmanaren har kopierat Wikipedia. (Foto: Canva och Grok)
Wikipedia-utmanaren har kopierat Wikipedia. (Foto: Canva och Grok)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

En ny AI-driven encyklopedi har sett dagens ljus, lanserad av en välkänd tech-miljardär som länge kritiserat det etablerade internetuppslagsverket.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Trots en strulig start och kritik kring innehållet är målet tydligt: att erbjuda ett “mindre vinklat” alternativ till miljontals läsare.

Ny uppstickare vill ersätta folkets uppslagsverk

Elon Musks företag xAI har lanserat en tidig version av en AI-driven encyklopedi kallad “Grokipedia”, uppkallad efter deras stora språkmodell Grok, skriver CNBC.

Lanseringen i början av veckan inleddes dock med att webbplatsen tillfälligt kraschade innan den kom tillbaka online några timmar senare.

Musk har marknadsfört tjänsten som en förbättrad och mindre partisk version av det populära, gratis och webbaserade uppslagsverket Wikipedia.

AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel

Artificiell intelligens har gett upphov till en ny våg av bedrägerier där anställda använder avancerade bildgeneratorer för att skapa bluffkvitton.
ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

15 okt. 2025

Teknikchefen kallar Wikipedia “woke”

Musk, vd för bland annat Tesla och SpaceX, har tidigare kritiserat Wikipedia som “woke” och anklagat det för att luta åt vänster. Han har kritiserat deras användning av källor som till exempel The New York Times och NPR i många av sina artiklar.

Målet med Grokipedia är enligt Musk att presentera “sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen”.

ANNONS

I ett inlägg på sin plattform X meddelade Musk att lanseringen endast var “Grokipedia version 0.1”, men hävdade att en senare “version 1.0 kommer att vara 10 gånger bättre”.

Han vidhöll ändå att den nuvarande versionen redan var bättre än Wikipedia.

AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport

AI-genererade artiklar ifrågasätts

Grokipedia-sidan, med en mörk bakgrund, hade vid lanseringen loggat 885 279 artiklar. Det kan jämföras med Wikipedias över 7 miljoner artiklar enbart på den engelska versionen. En stor skillnad är att Wikipedias artiklar skrivs och redigeras av en gemenskap av frivilliga, medan Grokipedia enbart verkar genereras av AI.

Omedelbart efter lanseringen dök det upp granskningar från bland annat Wired och The Verge som ifrågasatte Grokipedias innehåll. Enligt Wired ska Grokipedia bland annat ha påstått att transsexualitet kan överföras som en smitta via sociala medier.

The Verge rapporterade i sin tur att en artikel om klimatförändringar ifrågasatte om det fanns vetenskaplig enighet om att de orsakas av människor.

Det har även noterats av flera medier och X-användare att både Grok-chattbotten och Grokipedia ofta citerar Wikipedia som källa när användare ställer frågor.

Tung profil lämnar X efter bara tio månader

En tung annonschef lämnar Elon Musks X. Han var en het kandidat till att bli vd efter den förra chefen. Det är ytterligare ett tungt tapp. John Nitti, som
ANNONS

Wikimedia Foundation kommenterar

En talesperson för Wikimedia Foundation, organisationen bakom Wikipedia, kommenterade saken för CNBC och sade att företaget “fortfarande håller på att förstå hur Grokipedia fungerar”.

De påpekade dock att alternativa versioner av Wikipedia har dykt upp förut utan att störa deras arbete eller uppdrag.

När det gäller anklagelser om partiskhet sade talespersonen att Wikipedia är skrivet för att informera miljarder läsare utan att främja en viss synvinkel. De tillade: “till skillnad från nyare projekt är Wikipedias styrkor tydliga: det har transparenta policyer, rigorös tillsyn av volontärer och en stark kultur av ständig förbättring”.

Talespersonen betonade också att Wikipedias kunskap “är – och kommer alltid att vara – mänsklig”. De menar att den mänskligt skapade kunskapen är vad AI-företag förlitar sig på för att generera innehåll, och att “till och med Grokipedia behöver Wikipedia för att existera”.

En av Wikipedias medgrundare, Jimmy Wales, rapporterades av Washington Post ha sagt att han inte hade höga förväntningar på Grokipedia, eftersom AI-språkmodeller inte var tillräckligt sofistikerade och “det kommer att bli en hel del fel”.

Därför måste alla användare av X säkra sina konton

Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare.

Missa inte:

En enda detalj slog ut jättens tjänster – miljontals drabbades. Realtid

ANNONS

Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55

Nordisk krigsberedskap: “Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligenswikipedia
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS