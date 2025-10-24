Massivt hot mot Microsoft – bluffvågen ökar

En ny rapport visar att en specifik teknikjätte dominerar listan över företag som oftast utnyttjas som lockbete i dessa bedrägeriförsök.

Bedragarna klär sig i välkända varumärken

Enligt Check Point Researchs (CPR) senaste “Brand Phishing Report” för det tredje kvartalet 2025 toppas listan över mest imiterade företag av Microsoft, som stod för hela 40 procent av alla nätfiskeförsök under perioden.

Därmed behåller teknikjätten sin plats som hackarnas primära måltavla globalt, skriver CPR.

Näst efter Microsoft kom Google med nio procent och Apple med sex procent. Sammantaget utgjorde dessa tre teknikgiganter mer än hälften av all nätfiskeaktivitet under kvartalet.

Tekniksektorn var den mest imiterade totalt sett, följt av sociala nätverk och detaljhandeln, vilket understryker hur angripare utnyttjar de digitala tjänster som människor använder dagligen.

Säkerhetsexperten Oskar Rödin från Check Point Software kommenterar att cyberkriminella utnyttjar välkända varumärken och spelar på människors tillit.

“Genom att blanda känslor som stress och belöning med en välbekant design, blir det allt svårare för användare att skilja mellan äkta och falska webbplatser. Det är därför avgörande för både företag och privatpersoner att ha ett proaktivt skydd på plats”, säger Rödin.