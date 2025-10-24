Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Massivt hot mot Microsoft – bluffvågen ökar

Microsoft är poppis när det kommer till olagligheter. (Foto: Sam Torres och Windows on Unsplash)
Microsoft är poppis när det kommer till olagligheter. (Foto: Sam Torres och Windows on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Trots ständigt ökande medvetenhet om nätfiske fortsätter cyberbrottslingar att utnyttja välkända varumärken för att lura användare.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En ny rapport visar att en specifik teknikjätte dominerar listan över företag som oftast utnyttjas som lockbete i dessa bedrägeriförsök.

Bedragarna klär sig i välkända varumärken

Enligt Check Point Researchs (CPR) senaste “Brand Phishing Report” för det tredje kvartalet 2025 toppas listan över mest imiterade företag av Microsoft, som stod för hela 40 procent av alla nätfiskeförsök under perioden.

Därmed behåller teknikjätten sin plats som hackarnas primära måltavla globalt, skriver CPR.

Näst efter Microsoft kom Google med nio procent och Apple med sex procent. Sammantaget utgjorde dessa tre teknikgiganter mer än hälften av all nätfiskeaktivitet under kvartalet.

Tekniksektorn var den mest imiterade totalt sett, följt av sociala nätverk och detaljhandeln, vilket understryker hur angripare utnyttjar de digitala tjänster som människor använder dagligen.

Teknikjätten: Fienden får nu permanent förbud

Intressanta vändningar i ett sex år långt juridiskt drama där en kontroversiell spionprogramtillverkare nu möter konsekvenser. Ett domstolsbeslut har

Säkerhetsexperten Oskar Rödin från Check Point Software kommenterar att cyberkriminella utnyttjar välkända varumärken och spelar på människors tillit.

“Genom att blanda känslor som stress och belöning med en välbekant design, blir det allt svårare för användare att skilja mellan äkta och falska webbplatser. Det är därför avgörande för både företag och privatpersoner att ha ett proaktivt skydd på plats”, säger Rödin.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

03 okt. 2025

Gamla trotjänare gör comeback i listan

Efter flera kvartal utanför topplistan har även betaltjänsten Paypal och logistikföretaget DHL återvänt, och rankas nu som nummer sex respektive tio.

Deras återkomst speglar ett förnyat fokus bland cyberbrottslingar på finansiella plattformar och frakttjänster, områden där förtroende och brådska lätt kan manipuleras.

Ett exempel på bedrägerier är en falsk webbplats som utgav sig för att vara DHL:s inloggningssida. Webbplatsen var utformad för att lura användare att ange inloggningsuppgifter, e-postadresser, telefonnummer och hemadresser.

Ett annat fall identifierades där en nätfiskesida, utklädd till en officiell Paypaltjänst, lovade falska belöningar för att locka offer att ange inloggningsuppgifter och kreditkortsinformation.

Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det

Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med

De 10 mest utnyttjade företagen i nätfiskeattacker:

  1. Microsoft (40 procent)
  2. Google (9 procent)
  3. Apple (6 procent)
  4. Spotify (4 procent)
  5. Amazon (3 procent)
  6. Paypal (3 procent)
  7. Adobe (3 procent)
  8. Booking (2 procent)
  9. Linkedin (2 procent)
  10. DHL (2 procent)

Hur du skyddar dig mot utstuderade nätfiskeförsök

ANNONS

Eftersom nätfisketaktikerna blir allt mer målinriktade och vilseledande är det viktigt att ligga steget före angriparna.

Ett av de viktigaste stegen är att aktivera multifaktorautentisering (MFA) på alla konton för att lägga till ett kritiskt säkerhetslager utöver lösenord.

Experterna råder också användare att noga inspektera webbadresser och avsändare av e-postmeddelanden innan de klickar eller lämnar ut personlig information, även om meddelandet verkar komma från ett betrott varumärke.

För organisationer är det viktigt att utbilda anställda genom regelbunden träning för att hjälpa dem att upptäcka vilseledande e-postmeddelanden och falska inloggningssidor.

Nätfiske fortsätter att utvecklas, men medvetenhet, verifiering och ett flerskiktat försvar förblir de mest effektiva verktygen mot dessa hot.

Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst

Cyberbrottslingar har utvecklat en ny och sofistikerad taktik för att behålla kontrollen över konton som de har komprometterat. Metoden kringgår till och

Missa inte:

Chockresultat: Suv:arna underkänns i livsfarligt älgtest. E55

Ska din AI-kopia få avgöra om du lever eller dör? Realtid

ANNONS

Krisberedskap- styrkan i att samarbeta med grannarna. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HackadHotMicrosoft
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS