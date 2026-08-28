Världens största undervattenstunnel öppna under Gula floden

Komplicerat bygge

Enligt den kinesiska statliga nyhetsbyrån Xinhua är det världens största undervattenstunnel byggd med sköldteknik. Den är dessutom den första kinesiska tunneln under Gula floden, Huanghe, med ett enda tunnelrör i två våningar.

Totalt finns sex körfält, fördelade på de två våningsplanen. Den tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen.

Bygget har varit särskilt komplicerat eftersom Gula floden på platsen är en så kallad ”hängande flod”, där flodbädden ligger omkring fem meter högre än delar av den södra stadsdelen.

”När tunnelborrmaskinens diameter ökar växer svårigheterna och riskerna geometriskt”, säger Zhou Xiang, ansvarig på byggplatsen, enligt Xinhua.

Från 40 till 5 minuter

Ingenjörerna fick lösa 28 stora tekniska problem under arbetet. Bland annat handlade det om att stabilisera utgrävningen, kontrollera marken under flodens vallar och hantera enorma mängder slam.

När tunneln nu öppnar för trafik väntas resan mellan Gula flodens norra och södra sida kortas från omkring 30–40 minuter till fem minuter. Projektet är en del av Jinans stora satsning på att knyta samman stadens centrum med den snabbt växande utvecklingszonen norr om floden.

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