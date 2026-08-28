Första provflygningen med tvåsitsiga Gripen F

Provflygningen genomfördes i Linköping på fredagsmorgonen och pågick i 40 minuter. Bakom spakarna fanns Saabs chefstestpilot Jakob Högberg och det brasilianska flygvapnets testpilot överstelöjtnant Abdon de Rezende Vasconcelos.

"Det är utformat för att påskynda träningen för piloter och förbättra den operativa förmågan i avancerade stridsuppdrag”, säger Lars Tossman på Saab i ett pressmeddelande.

Flygplanet har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien, som ingått avtal om köp av 36 Gripen av modell E/F och uttryckt en vilja att köpa ytterligare 20 Gripenplan.