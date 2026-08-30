Problem hos storbank – kunder kunde inte logga in
Kunder har under natten mot söndagen haft problem att logga in på sina konton hos storbanken Nordea.
Användare har mötts av felmeddelanden på både sajten och i app vid inloggning, och kunder började rapportera problemen till sajten Downdetector strax före klockan 23.
Ungefär samtidigt uppgav Swish att det rådde driftstörningar gällande transaktioner till och från banken, men de kunde senare åtgärdas.
Kring klockan 04 har användare åter kunnat logga in på banken, vilket också stöds av rapporteringen till Downdetector.