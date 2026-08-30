Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Problem hos storbank – kunder kunde inte logga in

Nordea. Arkivbild.
Nordea. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
Användare har mötts av felmeddelanden på både sajten och i app vid inloggning, och kunder började rapportera problemen till sajten Downdetector strax före klockan 23.

Kunder har under natten mot söndagen haft problem att logga in på sina konton hos storbanken Nordea.

Användare har mötts av felmeddelanden på både sajten och i app vid inloggning, och kunder började rapportera problemen till sajten Downdetector strax före klockan 23.

Ungefär samtidigt uppgav Swish att det rådde driftstörningar gällande transaktioner till och från banken, men de kunde senare åtgärdas.

Kring klockan 04 har användare åter kunnat logga in på banken, vilket också stöds av rapporteringen till Downdetector.

Mest lästa i kategorin

Bakom spakarna fanns Saabs chefstestpilot Jakob Högberg och det brasilianska flygvapnets testpilot överstelöjtnant Abdon de Rezende Vasconcelos.

Första provflygningen med tvåsitsiga Gripen F

28 aug. 2026