Problem hos storbank – kunder kunde inte logga in

Användare har mötts av felmeddelanden på både sajten och i app vid inloggning, och kunder började rapportera problemen till sajten Downdetector strax före klockan 23.

Kunder har under natten mot söndagen haft problem att logga in på sina konton hos storbanken Nordea.

Användare har mötts av felmeddelanden på både sajten och i app vid inloggning, och kunder började rapportera problemen till sajten Downdetector strax före klockan 23.