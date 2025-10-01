En ny undersökning avslöjar ett stort glapp mellan svenskarnas självbild som digitala experter och den faktiska situationen.
Chockavslöjande: Svenskarna är farligt naiva på nätet
Trots en dagligen ökande mängd cyberbrott, där bedrägerier och dataintrång hör till vanligheterna, är det många som känner sig helt trygga med att de kan hantera sin egen säkerhet på internet.
Samtidigt väljer en stor andel av de som faktiskt utsätts för brott att inte anmäla det, med motiveringen att de klarar av att lösa situationen själva.
Svenskarna har stort självförtroende i den digitala djungeln
I en undersökning beställd av NordVPN och utförd av Cint tillfrågades tusen svenskar om de känner sig säkra på att de kan vidta de rätta åtgärderna för att stärka sin egen cybersäkerhet.
Hela 54 procent av de svarande uppgav att de instämmer i påståendet, medan endast 10 procent svarade att de inte instämde. Den återstående tredjedelen, 36 procent, ställde sig neutrala.
Det pekar på ett utbrett och starkt självförtroende bland befolkningen när det gäller att skydda sig på nätet.
Denna övertygelse står dock i kontrast till svenskarnas syn på sina medmänniskor.
När samma grupp tillfrågades om de tror att en majoritet av svenskarna vidtar rätt cybersäkerhetsåtgärder var bilden närmast spegelvänd.
Endast 18 procent svarade att de instämde, medan en stor majoritet på 41 procent inte trodde att andra hade samma förmåga.
Svenskarnas ignorans efter brottet
Självförtroendet är så pass starkt att det sträcker sig även till de som fallit offer för cyberbrott. Samma studie visar att 64 procent av svenskarna har utsatts för någon form av cyberbrott de senaste två åren.
Av denna utsatta grupp valde en tredjedel, 33 procent, att inte anmäla händelsen. Deras resonemang var att de kände att de kunde lösa situationen på egen hand.
Ytterligare 25 procent menade att de inte trodde att en anmälan skulle göra någon som helst skillnad.
Adrianus Warmenhoven, cybersäkerhetsrådgivare på NordVPN, menar att det är viktigt att vi tar ett större ansvar för att säkra oss på internet, särskilt då de kriminellas verktyg blivit lättillgängliga via marknadsplatser på ‘dark web’.
Han understryker även det intressanta i att svenskarna hyser så hög tilltro till sin egen förmåga men inte till andras, vilket kan vara en indikation på en utbredd möjlighet för svenskar att hjälpa till att utbilda sina nära och kära i digital säkerhet.
Därför måste du alltid anmäla bedrägerier
Även om vissa lyckas lösa sina problem vid nätbedrägerier är det av yttersta vikt att alltid göra en anmälan. En anmälan bidrar till att brottsbekämpande myndigheter kan utreda och på sikt lagföra nätbrottslingarna.
Det hjälper dem även att identifiera aktuella trender och bedragarnas nya metoder. Dessutom är det vanligt att bedragare utger sig för att representera etablerade varumärken.
Genom att anmäla händelser kan de drabbade företagen stärka sina egna rutiner och säkerhetsåtgärder.
Experternas råd för ett säkrare nätliv för svenskarna
För att stärka din personliga cybersäkerhet ger Warmenhoven fem konkreta tips:
- Lär dig upptäcka nätfiske. ‘Phishing’ via e-post och sms är en av de vanligaste metoderna för att sprida skadlig kod.
- Använd starka lösenord. Välj långa, komplexa och unika lösenord för att skydda dina konton.
- Aktivera multifaktorautentisering (MFA). Detta lägger till ett extra skyddslager vid inloggning.
- Utbilda dig om cybersäkerhet. Att löpande lära sig nya saker gör att du kan fatta välgrundade beslut om ditt skydd.
- Använd hotskydd. Tjänster som blockerar och varnar för farliga webbplatser ger ett bra skydd.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
