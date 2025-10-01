Chockavslöjande: Svenskarna är farligt naiva på nätet

Trots en dagligen ökande mängd cyberbrott, där bedrägerier och dataintrång hör till vanligheterna, är det många som känner sig helt trygga med att de kan hantera sin egen säkerhet på internet.

Samtidigt väljer en stor andel av de som faktiskt utsätts för brott att inte anmäla det, med motiveringen att de klarar av att lösa situationen själva.

Svenskarna har stort självförtroende i den digitala djungeln

I en undersökning beställd av NordVPN och utförd av Cint tillfrågades tusen svenskar om de känner sig säkra på att de kan vidta de rätta åtgärderna för att stärka sin egen cybersäkerhet.

Hela 54 procent av de svarande uppgav att de instämmer i påståendet, medan endast 10 procent svarade att de inte instämde. Den återstående tredjedelen, 36 procent, ställde sig neutrala.

Det pekar på ett utbrett och starkt självförtroende bland befolkningen när det gäller att skydda sig på nätet.

Denna övertygelse står dock i kontrast till svenskarnas syn på sina medmänniskor.

När samma grupp tillfrågades om de tror att en majoritet av svenskarna vidtar rätt cybersäkerhetsåtgärder var bilden närmast spegelvänd.

Endast 18 procent svarade att de instämde, medan en stor majoritet på 41 procent inte trodde att andra hade samma förmåga.

