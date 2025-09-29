Trump: Toppchefen på Microsoft måste bort

I ett oväntat utspel riktar president Donald Trump skarp kritik mot teknikjätten Microsoft och kräver att företagets chef för globala affärer, Lisa Monaco, omedelbart får sparken.

Det hela grundar sig i Monacos tidigare roller inom de demokratiska administrationerna, vilket Trump menar utgör en risk för USA:s nationella säkerhet.

Hennes tillgång till känslig information i hennes nuvarande position beskrivs som oacceptabel, särskilt med tanke på Microsofts stora kontrakt med den amerikanska regeringen, skriver TechCrunch.

Ett nytt mål för presidentens vrede

Den senaste kontroversen involverar den före detta vice justitieministern Monaco, som i maj anställdes av Microsoft som chef för globala affärer.

Donald Trump uppmanar Microsoft att ‘omedelbart avsluta anställningen av Lisa Monaco’. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Monaco har en lång karriär inom den amerikanska statsmakten bakom sig, bland annat som rådgivare för nationell säkerhet under president Barack Obama och senast som vice justitieminister under Joe Bidens administration.

Hennes uppdrag på Microsoft är att övervaka företagets cybersäkerhetspolicy och relationer med världens regeringar.

Trump har i ett inlägg på sin plattform Truth Social uttryckt en stark åsikt om rekryteringen. Han kallar Monaco för ‘en fara för USA:s nationella säkerhet’ och hävdar att hennes nuvarande roll ger henne tillgång till ‘högst känslig information’, något han anser vara oacceptabelt.

Han uppmanar Microsoft att ‘omedelbart avsluta anställningen av Lisa Monaco’.