Trump: Toppchefen på Microsoft måste bort
En politisk konflikt har blossat upp kring en nyckelperson på Microsoft. Presidenten kräver nu en omedelbar uppsägning.
I ett oväntat utspel riktar president Donald Trump skarp kritik mot teknikjätten Microsoft och kräver att företagets chef för globala affärer, Lisa Monaco, omedelbart får sparken.
Det hela grundar sig i Monacos tidigare roller inom de demokratiska administrationerna, vilket Trump menar utgör en risk för USA:s nationella säkerhet.
Hennes tillgång till känslig information i hennes nuvarande position beskrivs som oacceptabel, särskilt med tanke på Microsofts stora kontrakt med den amerikanska regeringen, skriver TechCrunch.
Ett nytt mål för presidentens vrede
Den senaste kontroversen involverar den före detta vice justitieministern Monaco, som i maj anställdes av Microsoft som chef för globala affärer.
Monaco har en lång karriär inom den amerikanska statsmakten bakom sig, bland annat som rådgivare för nationell säkerhet under president Barack Obama och senast som vice justitieminister under Joe Bidens administration.
Hennes uppdrag på Microsoft är att övervaka företagets cybersäkerhetspolicy och relationer med världens regeringar.
Trump har i ett inlägg på sin plattform Truth Social uttryckt en stark åsikt om rekryteringen. Han kallar Monaco för ‘en fara för USA:s nationella säkerhet’ och hävdar att hennes nuvarande roll ger henne tillgång till ‘högst känslig information’, något han anser vara oacceptabelt.
Han uppmanar Microsoft att ‘omedelbart avsluta anställningen av Lisa Monaco’.
Tidigare regeringsroller ligger bakom attacken
Kärnan i Trumps kritik ligger i Monacos historik. Hon har haft framträdande positioner under demokratiska presidenter och var inblandad i att koordinera justitiedepartementets svar på attacken mot Capitolium den sjätte januari 2021.
Tidigare i år drog Trump in hennes säkerhetsklassning, i en order som även gällde ett flertal andra framstående demokrater.
Den här attacken mot Monaco är inte heller ett isolerat fall. Den följer ett mönster där Trump sätter press på höga chefer och personer han upplever som politiska motståndare.
Efter att ha återvänt till Vita huset har han bland annat tidigare krävt att Intels vd, Lip-Bu Tan, skulle avgå omedelbart på grund av påstådda intressekonflikter.
Press från Trumps allierade
Kravet på Monacos avgång har även underblåsts av Trump-allierade, som har kritiserat Microsoft för anställningen. En högeraktivist har upprepade gånger klagat på att Microsofts vd, Satya Nadella, ‘föddes i Indien’ och anklagat honom för ‘skamligt bedragarbete’, samtidigt som hen har krävt att presidenten ska ‘dra in alla Microsofts regeringskontrakt’.
Microsofts tystnad i frågan är talande.
En talesperson för företaget har avböjt att kommentera presidentens uttalande. Situationen sätter Microsoft i en svår position, där de måste balansera sina strategiska rekryteringar och globala affärsrelationer med de påtryckningar som kommer direkt från den amerikanska regeringen, en viktig kund och reglerande instans.
Frågan är nu om Microsoft kommer att vika sig för presidentens krav eller stå fast vid sin rekrytering av en person med djup politisk erfarenhet.
Detta är en utveckling som påverkar relationen mellan Washington och Big Tech.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
