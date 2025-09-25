Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats

Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier.

Denna nya typ av attack har identifierats av säkerhetsforskare och uppmanar till ökad försiktighet, skriver TechRadar.

Säkerhetsforskare vid LastPass varnar nu Mac-användare för en ny våg av attacker som sprider skadlig programvara, så kallade “infostealers”, genom att utnyttja den populära webbplatsen GitHub.

Enligt en rapport från LastPass Threat Intelligence, Mitigation, and Escalation (TIME) skapar angripare falska sidor som efterliknar välkända företag för att lura användare att ladda ned skadlig programvara.

Två sådana sidor, som utgav sig för att erbjuda LastPass för Mac, upptäcktes den 16 september 2025. Även om dessa specifika sidor har tagits ned, indikerar händelsen ett bredare och mer sofistikerat mönster av attacker.

Mac-användare har länge varit förskonade men blir mer och mer utsatta.

Så skyddar du din mac från cyberattacker

Angripare använder sig av en kedja av omdirigeringar för att installera den skadliga programvaran på offrets dator. De falska GitHub-sidorna innehåller länkar som uppmanar användaren att installera programvaran.

När användaren klickar på länken, omdirigeras de till en serie av andra sidor som instruerar dem att kopiera och klistra in ett kommando i terminalen på sin Mac-dator.

Detta kommando hämtar och installerar sedan en skadlig fil som kallas Atomic Stealer, även känd som AMOS malware.

Denna typ av programvara, som har varit aktiv sedan april 2023, är en infostealer som används av finansiellt motiverade cyberbrottslingar.