Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer.
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Mest läst i kategorin
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder. Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem. Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft
Två globala jättar gör upp om framtidens kärnkraft i Sverige. Rolls-Royce och GE slåss om miljardkontraktet vid Ringhals. Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier. Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan. Missa inte: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens …
Secret Service avslöjar stor spionkupp i New York inför FN-möte
Myndigheterna har avslöjat en stor spionoperation i New York. Mitt under ett viktigt FN-möte hittades dolda nätverk för sabotage. I hjärtat av New York har en hemlig operation avslöjats som kunde ha lamslagit stadens mobilnät. Amerikanska myndigheter har beslagtagit ett massivt antal telekomsystem och SIM-kort, en upptäckt som väcker misstankar om utländskt spionage. Mitt under …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …
Trump pekar ut oväntade namn i Tiktok-bråket
Donald Trump har i en intervju gett nya ledtrådar om vilka som kan komma att köpa den amerikanska delen av sociala medie-jätten Tiktok. Han har nämnt några av de mäktigaste personerna inom amerikanskt näringsliv, vilket har skapat en ny vändning i den pågående affären, skriver Realtid. Att Donald Trump nu pekar ut mediemogulerna Rupert och …
Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier.
Denna nya typ av attack har identifierats av säkerhetsforskare och uppmanar till ökad försiktighet, skriver TechRadar.
Säkerhetsforskare vid LastPass varnar nu Mac-användare för en ny våg av attacker som sprider skadlig programvara, så kallade “infostealers”, genom att utnyttja den populära webbplatsen GitHub.
Enligt en rapport från LastPass Threat Intelligence, Mitigation, and Escalation (TIME) skapar angripare falska sidor som efterliknar välkända företag för att lura användare att ladda ned skadlig programvara.
Två sådana sidor, som utgav sig för att erbjuda LastPass för Mac, upptäcktes den 16 september 2025. Även om dessa specifika sidor har tagits ned, indikerar händelsen ett bredare och mer sofistikerat mönster av attacker.
Så skyddar du din mac från cyberattacker
Angripare använder sig av en kedja av omdirigeringar för att installera den skadliga programvaran på offrets dator. De falska GitHub-sidorna innehåller länkar som uppmanar användaren att installera programvaran.
När användaren klickar på länken, omdirigeras de till en serie av andra sidor som instruerar dem att kopiera och klistra in ett kommando i terminalen på sin Mac-dator.
Detta kommando hämtar och installerar sedan en skadlig fil som kallas Atomic Stealer, även känd som AMOS malware.
Denna typ av programvara, som har varit aktiv sedan april 2023, är en infostealer som används av finansiellt motiverade cyberbrottslingar.
Trump pekar ut oväntade namn i Tiktok-bråket
Donald Trump har i en intervju gett nya ledtrådar om vilka som kan komma att köpa den amerikanska delen av sociala medie-jätten Tiktok. Han har nämnt
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Viktiga steg för att undvika att bli lurad online
LastPass utredare har kopplat den aktuella kampanjen till en rad andra falska sidor som imiterar företag inom olika sektorer, från finansiella tjänster till produktivitetsappar.
Listan över kända måltavlor inkluderar namn som 1Password, Robinhood, Citibank, Docker, Shopify och Basecamp.
Angripare skapar ständigt nya GitHub-användarnamn för att kringgå plattformens försök att stoppa dem.
De utnyttjar även sökmotoroptimering, SEO, för att se till att de falska länkarna hamnar högt upp i sökresultaten på Google och Bing, vilket ökar sannolikheten att en användare som söker efter legitim programvara stöter på en bedräglig sida först.
19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder
Två unga män från Storbritannien står nu inför allvarliga anklagelser efter att ha kopplats till en serie omfattande cyberattacker. En av männen misstänks
Vad du behöver veta om skadlig programvara för Mac
För att undvika att bli ett offer för denna typ av bedrägeri, är det viktigt att följa några grundläggande säkerhetsprinciper.
Den mest grundläggande regeln är att aldrig ladda ned programvara från okända källor. Se alltid till att du laddar ned applikationer direkt från den officiella utvecklarens webbplats eller från Apples egen App Store.
Undvik även att kopiera och klistra in kommandon från webbplatser som du inte känner till eller litar på. Dessa kommandon kan ge angripare full kontroll över din dator utan din vetskap.
Det är också rekommenderat att alltid hålla ditt operativsystem och all installerad programvara uppdaterad. Använd dessutom ett antivirusprogram som kan upptäcka och blockera hot som Atomic Stealer.
Slutligen, använd starka och unika lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering för dina viktigaste konton.
Secret Service avslöjar stor spionkupp i New York inför FN-möte
Myndigheterna har avslöjat en stor spionoperation i New York. Mitt under ett viktigt FN-möte hittades dolda nätverk för sabotage. I hjärtat av New York
Missa inte:
Fem sätt att hantera stress. News 55
Berömmet: “Utvald bland 300 kandidater”. E55
Massivt stöd: Ja till ny förmögenhetsskatt. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fed-chefen sa fem ord – och skrämde marknaden
Fed-bossen Jerome Powell förklarade att han tycker att ”aktiepriserna är ganska högt värderade”. Det fick börserna på fall. Investerare i Europa sålde ut aktier, det gjorde även handlare på USA-börsen. Bara för att Jerome Powell, den amerikanska centralbankschefen, uttryckte vad han känner om den amerikanska marknadens värdering. Fem ord fällde alltså börsen. Det är nog …
Pensionsmissen: 200 miljarder har flyttats – “sparare kan fara illa”
Trots att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet har spararnas medvetenhet inte förbättrats. Det visar en ny rapport.? Flyttmarknaden för tjänstepensioner har exploderat. Under 2024 flyttades tjänstepensioner till ett värde av över 100 miljarder kronor – en ökning med 45 procent på ett år. Men bakom beslutet döljer sig …
Därför ser Handelsbanken köpläge i Avanzas aktie
Handelsbanken ser ett nytt skifte i nätmäklaren Avanzas affärsmodell – och höjer sin rekommendation för aktien till köp med en möjlig uppsida på nära 18 procent. Banken pekar ut en växande verksamhetsgren som minskar risken, ökar stabiliteten och kan bli en stark tillväxtmotor framåt menar storbankens analytiker i Martin Ekstedt i en ny analys. Läs …
Så mycket pengar ska du ha när du dör: “Noll är lagom”
Hur mycket pengar bör finnas kvar när vi dör? Frågan väcker känslor, men sparekonomen Joakim Bornold har ett tydligt svar: “Noll är perfekt och alldeles lagom när jag dör”. Dagens PS har redan skrivit om äldreforskaren som anser att man bör göra slut på sina pengar – innan det är för sent.? “Det är i …
Varning: Nya attacken utnyttjar populär webbplats
Cyberbrottslingar har trappat upp sina attacker och använder nu en av de mest populära plattformarna för utvecklare för att lura användare av Apple-datorer. Falska sidor med stulna logotyper och vilseledande information placeras högt upp i sökmotorernas resultat, vilket ökar risken för att intet ont anande användare faller offer för avancerade bedrägerier. Denna nya typ av …