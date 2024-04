Är universum på väg att implodera?

Forskare menar att en ny kosmisk 3D-karta, som visar tre gånger fler galaxer än tidigare kartor, kan utmana standarduppfattningen om mörk energi och väcker frågor om universums framtid, det skriver The Guardian.

Kartan baseras på data som Dark Energy Spectroscopic Instrument, Desi, i Arizona, USA har samlat in.

För att studera effekten av mörk energi på universums expansion har Desi kartlagt universum och skapat den största 3D-karta över universum som någonsin gjorts.

Desi skriver att kartan sträcker sig tillbaka över 11 miljarder år av kosmisk tid.

Mätt universums expansion

Kartan innehåller fler galaxer än tidigare försök att skapa kartor och många av galaxerna har fått sina avstånd mätta för första gången.

Enligt forskarna har de med hjälp av kartan, med oöverträffad noggrannhet, kunnat mäta hur snabbt universum har expanderat vid olika tidpunkter.

De säger att resultaten av deras mätningar bekräftar att universums expansion ökar snabbare.

Men, deras fynd har också visat på möjligheten att mörk energi, en mystisk kraft som driver på universums expansion, inte är konstant över tid, något som tidigare har föreslagits.

“Det vi ser är några antydningar om att den faktiskt har förändrats över tiden, vilket är ganska spännande eftersom det är inte så standardmodellen av en kosmologisk konstant mörk energi skulle se ut”, säger Seshadri Nadathur till The Guardian.

Han är medförfattare till arbetet och senior forskare vid University of Portsmouths Institute of Cosmology and Gravitation i Storbritannien.