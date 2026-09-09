Iphone har sett ungefär likadan ut ända sedan den lanserades 2007. Men med den nya vikbara modellen kommer en rejäl förändring.
Apple-vd:ns första uppgift: Lansera en unik Iphone
John Ternus har knappt hunnit tillträda som vd för Apple innan han ställs inför ett av bolagets största produkttester på flera år.
På onsdagen gör han sitt första framträdande som vd under Apples produktlansering.
Där väntas bolaget visa upp en vikbar Iphone Ultra med ett startpris på omkring 2 400 dollar.
Aktieutvecklingen påverkar mycket
Ternus tog över vd-posten för bara åtta dagar sedan efter Tim Cook, som fortsätter som arbetande styrelseordförande. Samtidigt har Apple presenterat Ternus ersättningspaket för den nya rollen.
Ternus får en årslön på 3 miljoner dollar och en aktieersättning värd 55 miljoner dollar för räkenskapsåret 2027.
Hela 75 procent av den senare ersättningen är kopplad till Apples totalavkastning för aktieägarna jämfört med S&P 500. Resterande del tjänas in successivt under fyra år.
Det gör Apples aktieutveckling till en central del av Ternus ekonomiska incitament, samtidigt som bolaget går in i en potentiellt avgörande produktlansering, skriver Yahoo Finance.
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Tror på många sålda telefoner
Den vikbara Iphone Ultra väntas kosta omkring 2 400 dollar i USA, medan modeller med större lagringsutrymme kan komma att passera 3 000 dollar. Priserna i Sverige är ännu inte offentliggjorda.
Produktionen uppges inledningsvis vara begränsad, vilket kan innebära leveranser först i oktober eller november.
Analytiker på Morgan Stanley räknar med att Apple kan sälja omkring 6,5 miljoner vikbara Iphone-enheter under decemberkvartalet. Det skulle motsvara intäkter på cirka 14 miljarder dollar.
Samtidigt höjer Apple priserna även på andra premiummodeller. De nya Pro-modellerna väntas bli 200–500 dollar dyrare än motsvarande Iphone 17-modeller.
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Aktien har stigit rejält
Apple har redan mött kraftigt stigande kostnader för bland annat minneskomponenter.
Under det senaste kvartalet uppgick omsättningen till 109,4 miljarder dollar, en ökning med drygt 16 procent jämfört med samma period året före. Vinsten per aktie blev 2,02 dollar.
Aktien har samtidigt stigit omkring 33 procent på ett år och bolaget värderas till cirka 4 600 miljarder dollar. Med ett p/e-tal på omkring 42 är höga förväntningar redan inbakade i aktiekursen.
Förhandsbeställningarna av den nya Iphone-modellen öppnar på lördag.
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