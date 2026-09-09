Apple-vd:ns första uppgift: Lansera en unik Iphone

Där väntas bolaget visa upp en vikbar Iphone Ultra med ett startpris på omkring 2 400 dollar.

Aktieutvecklingen påverkar mycket

Ternus tog över vd-posten för bara åtta dagar sedan efter Tim Cook, som fortsätter som arbetande styrelseordförande. Samtidigt har Apple presenterat Ternus ersättningspaket för den nya rollen.

Ternus får en årslön på 3 miljoner dollar och en aktieersättning värd 55 miljoner dollar för räkenskapsåret 2027.

Hela 75 procent av den senare ersättningen är kopplad till Apples totalavkastning för aktieägarna jämfört med S&P 500. Resterande del tjänas in successivt under fyra år.

Det gör Apples aktieutveckling till en central del av Ternus ekonomiska incitament, samtidigt som bolaget går in i en potentiellt avgörande produktlansering, skriver Yahoo Finance.

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