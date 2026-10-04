Steve Wozniak ville helst stanna på HP. Men arbetsgivaren tackade nej till hans datoridé fem gånger. Till slut gick han med på att starta eget med Steve Jobs, men med helt andra ambitioner än att bli rik, menar han.
Mannen bakom Apple: "Jag ville inte tjäna pengar"
Fem nej. Så många gånger försökte Steve Wozniak få sin arbetsgivare Hewlett-Packard att satsa på hans idé om en persondator.
Han hade fått jobb där efter att ha tagit en paus från studierna vid University of California, Berkeley. Och han trivdes. Planen var att tillbringa yrkeslivet på HP.
Steve Jobs hade, som känt, ett annat förslag.
Efter arbetsgivarens upprepade avslag började Wozniak bli mer mottaglig. År 1976 grundade han Apple tillsammans med Jobs och Ronald Wayne.
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Ville imponera på ingenjörerna
För Wozniak handlade det framför allt om att få bygga datorn. Att andra datorkunniga skulle titta på konstruktionen och undra hur han hade kommit på den.
Ett teknikimperium stod inte på önskelistan.
”När vi startade Apple, ville jag tjäna pengar? Starta ett företag? Starta en bransch? Nej”, hävdade han i ett tal till avgångsstudenter vid Grand Valley State University i maj.
Han ville ha uppskattning för sina idéer. Helst från andra ingenjörer som förstod vad de tittade på.
Den inställningen följde med även när det faktiskt fanns pengar att tjäna.
Vid starten fick Wozniak och Jobs vardera 45 procent av Apple. Ronald Wayne fick resterande 10 procent, som han sålde tillbaka bara några dagar senare.
Wozniak behöll sina aktier längre. Men under 1980-talet sålde han successivt stora delar av innehavet. Han gav också aktier till tidiga anställda som hade blivit utan och skänkte pengar till välgörenhet.
”Jag ville inte vara nära pengar, eftersom de kunde korrumpera dina värderingar”, har han tidigare sagt till Fortune.
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50 dollar på kontot
Wozniak lämnade sitt heltidsarbete på Apple 1985. Kopplingen till företaget fanns däremot kvar.
I en poddintervju 2020 berättade han att han fortfarande var anställd och hade fått en löneutbetalning varje vecka sedan starten.
Efter sparande och skatt landade ”50 dollar i veckan eller något sådant” på bankkontot, hävdade han.
Ett jobb som betalar hyran duger
Datorer var heller inte Wozniaks enda ambition. Som barn ville han bli elektroingenjör som sin pappa, men också undervisa i femte klass.
Lärardrömmen fick så småningom sitt utrymme. Under tio år undervisade han elever i grundskolan om datorer. Han återvände också till Berkeley och tog sin examen, under namnet Rocky Raccoon Clark för att slippa uppmärksamhet.
Själv hann han alltså både bygga datorer och undervisa. Men till studenterna sa han att det första jobbet inte behöver vara något de vill göra resten av livet.
”Ta något jobb för att få ihop tillräckligt med pengar till en lägenhet. Det är det viktigaste”, rådde han.
Och den som ännu inte har en färdig karriärplan behöver enligt Wozniak inte kopiera alla andras.
”Följ inte samma steg som en miljon andra människor”, sa han. ”Tänk: Finns det något jag kan göra lite annorlunda?”.