Mannen bakom Apple: "Jag ville inte tjäna pengar"

Steve Jobs hade, som känt, ett annat förslag.

Efter arbetsgivarens upprepade avslag började Wozniak bli mer mottaglig. År 1976 grundade han Apple tillsammans med Jobs och Ronald Wayne.

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Ville imponera på ingenjörerna

För Wozniak handlade det framför allt om att få bygga datorn. Att andra datorkunniga skulle titta på konstruktionen och undra hur han hade kommit på den.

Ett teknikimperium stod inte på önskelistan.

”När vi startade Apple, ville jag tjäna pengar? Starta ett företag? Starta en bransch? Nej”, hävdade han i ett tal till avgångsstudenter vid Grand Valley State University i maj.

Han ville ha uppskattning för sina idéer. Helst från andra ingenjörer som förstod vad de tittade på.

Den inställningen följde med även när det faktiskt fanns pengar att tjäna.

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Vid starten fick Wozniak och Jobs vardera 45 procent av Apple. Ronald Wayne fick resterande 10 procent, som han sålde tillbaka bara några dagar senare.

Wozniak behöll sina aktier längre. Men under 1980-talet sålde han successivt stora delar av innehavet. Han gav också aktier till tidiga anställda som hade blivit utan och skänkte pengar till välgörenhet.

”Jag ville inte vara nära pengar, eftersom de kunde korrumpera dina värderingar”, har han tidigare sagt till Fortune.

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