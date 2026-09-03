Trött på laddsladd? Här är cykeln med solpanel i hjulen

Räknat på att en standard laddsladd är cirka två meter lång, innebär det att svenska hem behöver hantera ungefär 18 kilometer ny sladd varje år. En fullkomlig mardröm, för respektive hushålls laddsladdsansvarige.

Så slipper man sladden

Lösningen kommer från kinesiska Phosgo, som i ett nytt koncept byggt in solceller direkt i en elcykels hjul. I stället för vanliga ekrar sitter cirkelformade solpaneler mellan hjulens nav och fälg. Go5, som modellen döpts till, använder så kallade back-contact-solceller, där de elektriska kontakterna ligger på baksidan av cellerna. Det ger enligt tillverkaren en verkningsgrad på över 26 procent.

Totalt består systemet av fyra paneler – två på varje hjul – med en sammanlagd toppeffekt på 200 watt. Panelerna är flexibla och byggs upp i flera lager för att klara vibrationer, regn och mindre stötar. De tillverkas genom att solceller först sammanfogas till strängar, lamineras med skyddande material och därefter laserskärs till den runda formen som passar hjulet.

En teknisk utmaning är såklart att skicka elektriciteten från de roterande hjulen till cykelns fasta elsystem. En vanlig elsladd skulle ju snurra runt och till slut fastna i hjulet. Det bekymret löser man med en egenutvecklad ”conductive hub”. Hubben fungerar som en elektrisk roterande kontakt och eliminerar sladdbehovet på ett klyftigt sätt.

Solen driver motorn direkt

Systemets hjärna är en MPPT-enhet, alltså en regulator som hela tiden försöker hitta den punkt på solpanelerna som ger bäst effekt i stunden. Vid färd kan systemet styra den generade solenergin direkt till motorn, istället för att ladda batteriet. Men när cykeln står still är det istället batteriet som fylls på.

Tillverkaren skriver att batteriet har en kapacitet på 730 Wh, och att solhjulen kan ladda uppemot 200 watt vid optimala förhållanden – sådana siffror kan man dock inte räkna med så fort solen tittar fram under cykelfärden. Hjulens vinkel mot solen, skuggor och cykelns rörelse påverkar i stor grad hur mycket energi som faktiskt kan utvinnas.

Men vid ett test på ungefär fyra timmar ska solpanelerna ha lyckats leverera totalt 138 Wh, vilket ger ungefär 27 extra kilometer i räckvidd.

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Räknar med allmänhetens hjälp

Solcykeln finns dock inte att handla i vanlig butik än. Den kinesiska tillverkaren har istället vänt sig till crowdfunding-plattformen Indiegogo, där man hittills lyckats samla in ungefär hälften av de drygt 5,5 miljoner kronorna man behöver för att finansiera fortsättningen av projektet. Och om allt går som det ska kommer de första finansiärerna tillika köparna få sina soldrivna cyklar levererade i november.

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