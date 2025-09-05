600 miljarder på bordet – Zuckerbergs jättebesked till Trump

600 miljarder dollar. Det var beskedet från Metas vd och medgrundare Mark Zuckerberg under Trumps AI-middag i Vita huset.

Samtidigt trappar USA upp sin offensiv för att bli världsledande inom artificiell intelligens.

USA vill leda

USA befinner sig i en global kapplöpning om AI-dominans. Landet vill säkra både ekonomiska och militära fördelar, och Vita huset ser teknikjättarnas investeringar som en nyckel i strategin.

Enligt den nyligen presenterade ai-handlingsplanen, publicerad i juli 2025, strävar den amerikanska regeringen efter att accelerera innovation, bygga robust infrastruktur och leda den internationella diplomatin för att säkerställa att amerikansk AI blir guldstandarden globalt. (Foto: History in HD och Alex Shuper på Unsplash)

”Vi gör det väldigt enkelt för er när det gäller elkapacitet och att få den åt er, att få era tillstånd”, sa Trump under middagen.

”Vi leder Kina med mycket, med riktigt mycket, med väldigt mycket”, tillade han.

Bakom kulisserna finns en offensiv handlingsplan framtagen av “Trumps AI-tsar” David Sacks, en riskkapitalist från Silicon Valley.

Planen omfattar lättnader i AI-regleringen, ökad forskning, en utbyggd energiproduktion för datacenter och satsningar på inhemsk halvledartillverkning. Allt syftar till att USA ska behålla försprånget mot Kina.