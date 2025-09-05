Donald Trump samlade Silicon Valleys toppchefer i Vita huset och fick miljardlöften om AI. Mark Zuckerberg stod för kvällens största besked.
600 miljarder på bordet – Zuckerbergs jättebesked till Trump
600 miljarder dollar. Det var beskedet från Metas vd och medgrundare Mark Zuckerberg under Trumps AI-middag i Vita huset.
Samtidigt trappar USA upp sin offensiv för att bli världsledande inom artificiell intelligens.
Missa inte: Mark Zuckerberg – inte den du tror stämmer Facebook. Dagens PS
USA vill leda
USA befinner sig i en global kapplöpning om AI-dominans. Landet vill säkra både ekonomiska och militära fördelar, och Vita huset ser teknikjättarnas investeringar som en nyckel i strategin.
”Vi gör det väldigt enkelt för er när det gäller elkapacitet och att få den åt er, att få era tillstånd”, sa Trump under middagen.
”Vi leder Kina med mycket, med riktigt mycket, med väldigt mycket”, tillade han.
Bakom kulisserna finns en offensiv handlingsplan framtagen av “Trumps AI-tsar” David Sacks, en riskkapitalist från Silicon Valley.
Planen omfattar lättnader i AI-regleringen, ökad forskning, en utbyggd energiproduktion för datacenter och satsningar på inhemsk halvledartillverkning. Allt syftar till att USA ska behålla försprånget mot Kina.
Zuckerberg öppnar plånboken
När Trump gick runt bordet bad han cheferna att beskriva sina planer. Zuckerberg fick ordet först och betonade satsningarna i landet.
“Alla företag här bygger, gör helt enkelt enorma investeringar i landet för att bygga datacenter och infrastruktur för att driva nästa innovationsvåg”, sa han.
När presidenten pressade honom på summor svarade Zuckerberg att Meta ska investera ”minst 600 miljarder dollar” fram till 2028.
”Det är mycket”, konstaterade Trump, som själv lyft fram Metas miljardbygge i Louisiana som exempel på AI-infrastruktur i världsklass.
Även Apples vd Tim Cook gav ett tungt besked. Apple lovade ytterligare 100 miljarder dollar i amerikansk produktion, vilket tar bolagets totala åtaganden till 600 miljarder.
”Tack för att du satte tonen så att vi kunde göra en stor investering”, sa Cook till presidenten.
Läs också: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS
AI i centrum
Vid bordet satt också OpenAIs Sam Altman, Alphabets Sundar Pichai och Sergey Brin samt Microsofts Satya Nadella och Bill Gates. Samtliga underströk sina satsningar på amerikansk AI-utveckling.
Trump lockar företagen med sänkta skatter och mindre regelbörda. Samtidigt använder han tullar som pressmedel. Enligt Yahoo Finance har administrationen signalerat att företag som bygger i USA kan slippa vissa tullar, medan de som inte gör det riskerar högre kostnader.
Vita huset har redan säkrat miljardåtaganden och nyligen hyllades Hitachi Energy för en plan på över 1 miljard dollar i elnätsinfrastruktur. Investeringen är tänkt att möta AI:s växande energibehov.
USA:s Första dam Melania Trump, som också deltog i middagen, kallade techledarna ”visionärer” och uppmanade dem att utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt. Men kvällens stora rubrik var Zuckerberg och hans jättebesked.
Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Läs även: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Donald Trump samlade Silicon Valleys toppchefer i Vita huset och fick miljardlöften om AI. Mark Zuckerberg stod för kvällens största besked. 600 miljarder dollar. Det var beskedet från Metas vd och medgrundare Mark Zuckerberg under Trumps AI-middag i Vita huset. Samtidigt trappar USA upp sin offensiv för att bli världsledande inom artificiell intelligens. Missa inte: …