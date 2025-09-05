Mark Zuckerberg stämmer Facebook

Att heta Mark Zuckerberg är ingen fördel när Facebook tror att du låtsas vara någon annan. För en advokat i Indiana har det inneburit nedstängda konton och dyra förluster.

Konto stängdes trots bevis

Advokaten Mark S Zuckerberg, som delar namn med Facebooks grundare, berättar att hans konto stängts ner fem gånger under de senaste åtta åren. Varje gång har han tvingats skicka in bevis på att han är sig själv, rapporterar BBC.

“Det är inte roligt. Inte när de tar mina pengar”, säger han till WTHR-TV i Indianapolis.

I stämningsansökan, som lämnats in till Marion Superior Court, hävdar han att Meta bröt mot kontraktet när annonser för 11 000 dollar plockades bort i samband med avstängningarna.

“Det är som att köpa en reklamskylt vid sidan av motorvägen, betala folk för skylten och sedan kommer de och lägger en jättefilt över den och du får inte ut det du betalat för”, säger han.

