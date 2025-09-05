Mark Zuckerberg – nej, inte den Mark Zuckerberg – har fått nog. Efter år av avstängningar och förlorade pengar går han nu till domstol.
Mark Zuckerberg stämmer Facebook
Att heta Mark Zuckerberg är ingen fördel när Facebook tror att du låtsas vara någon annan. För en advokat i Indiana har det inneburit nedstängda konton och dyra förluster.
Konto stängdes trots bevis
Advokaten Mark S Zuckerberg, som delar namn med Facebooks grundare, berättar att hans konto stängts ner fem gånger under de senaste åtta åren. Varje gång har han tvingats skicka in bevis på att han är sig själv, rapporterar BBC.
“Det är inte roligt. Inte när de tar mina pengar”, säger han till WTHR-TV i Indianapolis.
I stämningsansökan, som lämnats in till Marion Superior Court, hävdar han att Meta bröt mot kontraktet när annonser för 11 000 dollar plockades bort i samband med avstängningarna.
“Det är som att köpa en reklamskylt vid sidan av motorvägen, betala folk för skylten och sedan kommer de och lägger en jättefilt över den och du får inte ut det du betalat för”, säger han.
Meta erkänner misstaget
Advokaten har skickat in både fotolegitimation, kreditkort och bilder på sig själv för att styrka sin identitet. Trots det stängdes kontot återigen i maj och öppnades först efter att stämningen hade lämnats in.
“Jag är Mark Steven. Och han är Mark Elliot”, säger han om förväxlingen med Facebooks grundare.
Meta har nu bett om ursäkt och sagt i ett uttalande att de återställt kontot och arbetar för att undvika liknande misstag i framtiden.
Egen Mark Zuckerberg sajt
BBC skriver att advokaten till och med startat en egen webbplats, iammarkzuckerg.com, för att samla alla märkliga händelser som hans namn orsakat.
En gång blev han felaktigt stämd av delstaten Washington, en annan gång dränktes han i samtal efter att en bluff spridit falska löften om pengar från ”Mark Zuckerberg”.
På sin egen sajt listar advokaten, som är specialiserad på konkursrätt, också sina “Real Zuckerberg Facts”.
Där skriver han att han ”delar namn, men inte förmögenhet, med Facebooks grundare”, att han ”misstas dagligen för en techmiljardär” och att han ”inte skrivit en enda sociala medier-app, men gott om juridiska inlagor”.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
