Att ge en extra slant i dricks är kutym i amerikanska städer. Men nu sätts saken i ett nytt ljus när även maskiner och robotar vill ha sin del av kakan.
Maskiner kräver dricks i USA – konsumenter tvekar
USA har en drickskultur som ser helt annorlunda ut än den i Europa, och det märks nu på ytterligare ett sätt.
Robotar har nämligen börjat be om dricks på amerikanska barer, kaféer och restauranger.
Men när en maskin ber kunden att lägga till 10 eller 20 procent på notan är det ofta oklart vem som faktiskt får pengarna, rapporterar BBC.
Flera exempel på robotdricks
På The Tipsy Robot i Las Vegas kostar en automatisk margarita 17 dollar. Utöver priset tillkommer en serviceavgift på 10 procent och kunden får möjlighet att lämna dricks.
Baren använder två robotarmar som blandar och serverar drinkarna.
Liknande exempel finns på andra håll i USA. På Artly Coffee i New York har robotiserade kaffemaskiner frågat efter dricks, medan ett obemannat självbetjäningskafé på Newark-flygplatsen har föreslagit dricks vid köp av en flaska vatten.
På restaurangen Top Burmese i Portland serveras maten av en robot, även om beställningen tas emot av en människa.
Oklart regelverk
I flera fall går dricksen till företagets anställda. Representanter för The Tipsy Robot och Artly Coffee uppger att personalen delar på dricksen och att företagen själva inte tar någon del.
Artly Coffee har dessutom tagit bort automatiska dricksförslag efter klagomål från kunder och i stället höjt personalens löner.
Men utvecklingen väcker juridiska och ekonomiska frågor. I USA finns regler som förbjuder arbetsgivare, ägare och chefer från att ta del av dricks som ges till anställda.
Det är däremot oklart hur reglerna ska tillämpas när dricksen ges till en robot.
Finns ett motstånd
Experter varnar för att företag kan använda robotar för att öka intäkterna eller kringgå regler som gäller mänskliga arbetstagare.
Samtidigt kan robotar också göra det möjligt för företag att hantera personalbrist och skapa nya typer av jobb där människor arbetar tillsammans med automatiserade system.
Frågan är också om kunderna över huvud taget kommer att acceptera robotdricks. Studier visar att de flesta konsumenter inte vill ge dricks till en robot.
Inställningen förändras dock i de fall som kunderna får veta att pengarna går till mänsklig personal.
Läs mer: Kina beordrar jätteföretag: Samarbeta inte med EU:s utredning. Realtid