Maskiner kräver dricks i USA – konsumenter tvekar

Oklart regelverk

I flera fall går dricksen till företagets anställda. Representanter för The Tipsy Robot och Artly Coffee uppger att personalen delar på dricksen och att företagen själva inte tar någon del.

Artly Coffee har dessutom tagit bort automatiska dricksförslag efter klagomål från kunder och i stället höjt personalens löner.

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Men utvecklingen väcker juridiska och ekonomiska frågor. I USA finns regler som förbjuder arbetsgivare, ägare och chefer från att ta del av dricks som ges till anställda.

Det är däremot oklart hur reglerna ska tillämpas när dricksen ges till en robot.

Finns ett motstånd

Experter varnar för att företag kan använda robotar för att öka intäkterna eller kringgå regler som gäller mänskliga arbetstagare.

Samtidigt kan robotar också göra det möjligt för företag att hantera personalbrist och skapa nya typer av jobb där människor arbetar tillsammans med automatiserade system.

Frågan är också om kunderna över huvud taget kommer att acceptera robotdricks. Studier visar att de flesta konsumenter inte vill ge dricks till en robot.

Inställningen förändras dock i de fall som kunderna får veta att pengarna går till mänsklig personal.

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