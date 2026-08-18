Rolls-Royce nu ännu närmre koldioxidfri jetmotor

Då handlade det om framgångsrika tester där en vanlig jetflygmotor modifierats för att drivas av vätgas. Det handlade dock inte om några fullfjädrade flygningar, utan en simulerad startsekvens.

Trots det menade man att resultaten var av stor vikt då det kunde innebära att omställningen till vätgasbränsle inom flyget skulle kunna ske utan helt nya motorer, det skulle räcka att de gamla modifierades.

Nya framgångar

Under tisdagen kom spännande nya besked från Rolls-Royce och samarbetsföretaget Tata Consulting.

Nyligen genomförda tester i NASA:s faciliteter i USA visade att de ombyggda motorerna också höll för hela simulerade flygcykler – alltså start, marschflygning och landning.

”Det här testet är ett avgörande steg mot mer hållbart flyg. Vi har fått mycket värdefulla insikter om hur ren vätgas fungerar i en turbin under realistiska förhållanden. Lärdomarna blir viktiga för nästa generations drivsystem”, säger Adam Newman, chefstekniker för vätgasprogrammet på Rolls-Royce, i ett pressmeddelande.

”Spetskompetens inom ingenjörskonst”

Flyget står i dag för cirka 2–3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Om storskalig vätgasdrift blir verklighet kan, enligt Rolls-Royce, utsläppen under själva flygningen elimineras helt.

”Resultatet visar vad vi kan åstadkomma när spetskompetens inom ingenjörskonst och digital teknik möts. På TCS är vi stolta över att tillsammans med Rolls-Royce driva utvecklingen av framtidens fossilfria flyg”, säger Anupam Singhal, ansvarig för tillverkningssektorn på Tata Consultancy Services.

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