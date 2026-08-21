Elkonvertera din gamla hoj – så står sig tillbehören mot varandra

Redan 2022 var svenska Zipforce i gasen med sin andra generation av elektrisk påhängsmotor, då satsade man på lätthanterligt och lagligt – apparaten skulle vara enkel att hantera, och kapaciteten maxade man till 250 W – för att cyklarna inte skulle bli alltför snabba.

Nu finns en uppsjö av alternativ, alla med för- och nackdelar, att välja på för den som vill ha kvar sin gamla cykel men samtidigt också kunna njuta av en elmotors bekväma assistans. Senast ut är datorjätten Asus som nyligen visat upp sin Oxiis-motor för världen.

Asus Oxiis

Den 3,7 kilo tunga enheten fästs vid sadelstolpen och en liten motor trycks mot bakdäcket. Monteringen kräver inga avancerade verktyg och själva enheten kan sedan tas loss med en insexnyckel.

Motorn ger 250 watt, med 500 watt som toppeffekt, och batteriet på 158,4 Wh ska räcka upp till 50 kilometer i Eco-läge. I Sport-läge sjunker räckvidden till omkring 10 kilometer. Batteriet är löstagbart och kan laddas på cirka två timmar med en 100-watts USB-C-laddare.

Något svenskt pris är ännu inte presenterat. Men Auto evolution siade i somras om en prissättning mellan drygt 5500–6600 kronor.