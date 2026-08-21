Är du trött på att bli förbiswishad av blixtsnabba elhojar när du trampar din gamla cykel till jobbet varje morgon? Kanske blir datorjätten Asus räddningen!
Elkonvertera din gamla hoj – så står sig tillbehören mot varandra
Likt hur den bensindrivna påhängsmotorn blev ett poppis tillval på cyklar från 1950-talet och framåt, finns nu en hel del olika kits till salu som konverterar din vanliga cykel till en eldriven sådan.
Redan 2022 var svenska Zipforce i gasen med sin andra generation av elektrisk påhängsmotor, då satsade man på lätthanterligt och lagligt – apparaten skulle vara enkel att hantera, och kapaciteten maxade man till 250 W – för att cyklarna inte skulle bli alltför snabba.
Nu finns en uppsjö av alternativ, alla med för- och nackdelar, att välja på för den som vill ha kvar sin gamla cykel men samtidigt också kunna njuta av en elmotors bekväma assistans. Senast ut är datorjätten Asus som nyligen visat upp sin Oxiis-motor för världen.
Asus Oxiis
Den 3,7 kilo tunga enheten fästs vid sadelstolpen och en liten motor trycks mot bakdäcket. Monteringen kräver inga avancerade verktyg och själva enheten kan sedan tas loss med en insexnyckel.
Motorn ger 250 watt, med 500 watt som toppeffekt, och batteriet på 158,4 Wh ska räcka upp till 50 kilometer i Eco-läge. I Sport-läge sjunker räckvidden till omkring 10 kilometer. Batteriet är löstagbart och kan laddas på cirka två timmar med en 100-watts USB-C-laddare.
Något svenskt pris är ännu inte presenterat. Men Auto evolution siade i somras om en prissättning mellan drygt 5500–6600 kronor.
Zipforce Slim
Zipforce konverteringskit väger omkring 2,3 kilo inklusive motor, batteri, fäste och pedalsensor. Batteriet är på 211 Wh och räckvidden anges till mellan 20 och 40 kilometer. En full laddning tar cirka 2,5 timmar.
När cykeln ska användas som vanligt lossar man motorn från sitt fäste och kan ta med den in. Det innebär att man inte behöver lämna den elektriska utrustningen på cykeln när den står parkerad.
Smidigt nog kan man själv välja om elmotorn ska driva fram- eller backdäcket. Fördelen med framhjulsdrift är att cykelns bakre stänkskärm kan sitta kvar, vilket kan skona dig från regnskvätt blöta dagar.
Zipforce Slim kostar omkring 5 000 kronor.
Livall PikaBoost 2
Likt Asus lösning sitter här friktionsmotorn vid sadelstolpen och driver bakdäcket. Hela enheten väger tre kilo och finns med batterier på 158 eller 220 Wh.
Den mindre versionen ska klara upp till 50 kilometer och laddas på cirka tre timmar, medan 220 Wh-versionen kan nå upp till 70 kilometer och behöver omkring fyra timmar.
Också PikaBoost har ett snabbfäste som gör att motorn kan tas av från cykeln när den inte behövs. Priset ligger på cirka 5500 kr för den starkare versionen.
Slutsats
Likt mycket annat i livet handlar valet om vad man prioriterar. Asus verkar ha den smidigaste laddningen och den senaste tekniken, Zipforce är lätt, användarvänlig, och etablerad på den svenska marknaden, medan PikaBoost erbjuder mycket batteri för pengarna.
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