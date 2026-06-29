Nya ChatGPT är här – men du får inte använda den

Det gör lanseringen ovanlig. Tidigare har nya modeller i regel rullats ut bredare till användare, utvecklare och företag. Den här gången får de flesta vänta.

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Tre nya modeller

GPT-5.6 består egentligen av tre olika modeller: Sol, Terra och Luna.

Sol är flaggskeppet och den mest kraftfulla modellen. Terra beskrivs som en mer balanserad modell för vardagsarbete medan Luna är den snabbaste och billigaste varianten.

Enligt OpenAI ska GPT-5.6 innebära förbättringar inom bland annat kodning och cybersäkerhet. Bolaget lyfter också fram nya funktioner för mer avancerat resonemang och mer komplexa arbetsuppgifter.

Men det är just styrkan i modellerna som också gör lanseringen känslig.

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