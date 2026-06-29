OpenAI har presenterat sin nya AI-modell GPT-5.6. Den beskrivs som bolagets mest avancerade modell hittills, med förbättringar inom bland annat kodning, vetenskap och cybersäkerhet. Den som vill testa får dock ge sig till tåls.
Nya ChatGPT är här – men du får inte använda den
Den nya modellen släpps nämligen inte brett direkt. I stället får bara en liten grupp utvalda partners tillgång till modellen – efter önskemål från den amerikanska regeringen.
Det gör lanseringen ovanlig. Tidigare har nya modeller i regel rullats ut bredare till användare, utvecklare och företag. Den här gången får de flesta vänta.
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Tre nya modeller
GPT-5.6 består egentligen av tre olika modeller: Sol, Terra och Luna.
Sol är flaggskeppet och den mest kraftfulla modellen. Terra beskrivs som en mer balanserad modell för vardagsarbete medan Luna är den snabbaste och billigaste varianten.
Enligt OpenAI ska GPT-5.6 innebära förbättringar inom bland annat kodning och cybersäkerhet. Bolaget lyfter också fram nya funktioner för mer avancerat resonemang och mer komplexa arbetsuppgifter.
Men det är just styrkan i modellerna som också gör lanseringen känslig.
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USA vill testa först
Enligt Reuters handlar begränsningen om en växande oro i Washington för vilka säkerhetsrisker kraftfulla AI-system kan innebära. Det kan exempelvis handla om cyberattacker eller militär användning.
OpenAI uppger att bolaget visade upp planerna och modellernas kapacitet för den amerikanska regeringen före lanseringen. Därefter inleds nu en begränsad förhandsversion.
”På deras begäran inleder vi med en begränsad förhandsversion för en liten grupp betrodda partners, vars deltagande har delats med regeringen, innan vi släpper modellen bredare”, skriver OpenAI.
Samtidigt vill bolaget inte att detta ska bli det normala sättet att lansera framtida AI-modeller.
”Vi anser inte att den här typen av statlig tillgångsprocess bör bli standard på lång sikt”, skriver OpenAI.
Bolaget menar att ett sådant system håller de bästa verktygen borta från användare, utvecklare, företag, cybersäkerhetsexperter och globala partners som behöver dem.
För vanliga användare återstår alltså att vänta. OpenAI säger att modellen ska rullas ut bredare ”under de kommande veckorna”, men ger inget exakt datum.
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