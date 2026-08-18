Nytt nanomaterial för kylning – skickar värmen ut i rymden

12,9 grader kallare

I praktiska tester på institutets tak i Tres Cantos utanför Madrid blev den behandlade ytan som mest 12,9 grader kallare än en obehandlad referensyta.

Enligt forskarnas beräkningar kan materialet ge en kyleffekt på upp till 182,3 watt per kvadratmeter vid stark solinstrålning.

Forskarna ser möjliga användningsområden på tak och fasader, där tekniken skulle kunna minska behovet av luftkonditionering. Materialet kan också användas för att hantera värme i fordon och elektroniska produkter.

Relativt billig tillverkningsmetod

ANNONS

Behovet av kylning ökar snabbt i takt med stigande temperaturer och fler värmeböljor. Därför kan teknik som sänker temperaturen utan att kräva elektricitet få stor betydelse, särskilt i byggnader där luftkonditionering redan står för en växande del av energianvändningen.

Tekniken befinner sig fortfarande på forskningsstadiet, men enligt CSIC är tillverkningsmetoden relativt billig och möjlig att anpassa till befintliga industriella processer. Forskarna hoppas därför att materialet på sikt ska kunna användas i allt från byggnader till fordon och elektronik.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nanophotonics.

Läs mer: Flytta till svenskarnas favoritland – få 40 000 kvadratmeter för dig själv

Läs mer: Brottsdömd stjärnforskare börjar om – i Kina

Läs mer: Råvaror: Så tar sig USA ur Kinas grepp