El för 47 kronor bar elva ton flygplan i 27 minuter

Jämförelsen med flygbränslet

Bolaget ställer elräkningen mot flygfotogen, som kostade 3,50 dollar per gallon veckan som slutade den 7 augusti, en uppgång med 63 procent på ett år, enligt Heart Aerospace.

Men passagerarplanet som ska byggas, ES-30, är hybridelektriskt. Det innebär batteridrift de första 20 milen och bränsledrivna generatorer därefter, enligt bolaget. Elen ersätter alltså bara en del av tanken, därför blir besparingen mycket mindre än vad man först tror. Planet ska tas i trafik 2031.

Sedan flygskatten upphörde den 1 juli 2025, enligt Skatteverket, är korta inrikeslinjer lättare att räkna hem. Heart flyttade ändå huvudkontoret till Los Angeles våren 2025, som Dagens PS rapporterade.

Svenska Saab-ägare är redan exponerade

Saab är en av Sveriges mest ägda aktier, och bolaget gick in som minoritetsägare i Heart år 2022 med 5 miljoner dollar, eller cirka 47,5 miljoner kronor, enligt Saab. Ställt mot Saabs försäljning på 79,1 miljarder kronor under 2025 påverkar posten inte räkenskaperna nämnvärt.

Aktien rör sig på försvarsordrar. Kursen stod i 687,50 kronor den 19 augusti, något ner efter elva stigande dagar. Barclays riktkurs ligger på 740 kronor och RBC:s på 600 kronor, enligt Privata Affärer. Den oenigheten har Realtid följt.

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PS analys

Det verkliga genombrottet här vikten som bärs på el. Elva ton på batteri har varit branschens tak ett bra tag och nu har Heart bevisat att det går. Nu är det bara en fråga för ingenjörerna att fortsätta optimera, utveckla och förbättra så att planet kan gå på el mer än 27 minuter. Då kan vi börja räkna på kortdistansflyg och insparade pengar i budgeten på riktigt.

Räkneexempel: Bromma till Visby Dagens PS har räknat på sträckan. Uppgifterna är egna uppskattningar och kan förändras i verkliga scenarion. Plattsburgh köper billig vattenkraft och betalar runt 5 cent per kilowattimme, enligt Find Energy. I elområde 3 låg spotpriset i snitt på 75,91 öre under 2026, enligt Elbruk. Med energiskatt om 36 öre, enligt Skatteverket, och nätavgift landar en verksamhetskund kring 1,30 kronor, alltså ungefär tre gånger amerikanskt pris. Bromma till Visby är knappt 19 mil. ES-30 klarar 20 mil på ren batteridrift, enligt Heart Aerospace, så sträckan ligger på gränsen. Ett turbopropplan i storleksklassen drar grovt 150 kilo bränsle på sträckan. Eldrift är ungefär tre gånger effektivare, vilket ger cirka 600 kilowattimmar ur batteriet. Elnotan: 600 kilowattimmar gånger 1,30 kronor blir omkring 780 kronor. Bränslenotan: 150 kilo motsvarar knappt 190 liter. Med 3,50 dollar per gallon, enligt Heart Aerospace, och dollarkursen 9,50 blir det ungefär 1 650 kronor. Energikostnaden halveras alltså. Den försvinner inte. Bolaget lovar själv drygt 40 procent lägre driftkostnad totalt, vilket enligt vår uppskattning då stämmer. Besättning, underhåll och avgifter är oförändrade.

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