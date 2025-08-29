Kärnbatterier har fått ett uppsving igen sedan forskare i olika länder åter igen vill få ut superbatterierna på marknaden. Denna gång kan de dock användas till betydligt mer.
Kärnbatterier som håller i 50 år – ska ladda dina prylar
Tänk dig ett superbatteri som håller i flera årtionden, i upp till 50 år eller mer.
De kan användas på svårtillgängliga platser som i rymden eller på havsbotten, eller varför inte till dina vanliga köksprylar – utan att laddas ur på väldigt lång tid.
Kärnbatterier har funnits länge
Kärnbatterier är egentligen ingen nyhet, de kom redan på 1970-talet, då till pacemakers, men plockade snabbt bort igen efter oro att radioaktivitet skulle spridas i samhället, berättar Oilprice.
Nu är många forskare i gång med att undersöka om moderna kärnbatterier kan släppas på marknaden igen.
Tävla mot litiumbatterier
De skulle då tävla mot litiumbatterier som har tagit världen med storm de senaste åren och numera finns i 70 procent av alla våra laddningsbara prylar.
Om forskare lyckas komma fram till säkra lösningar för nya generationens kärnbatterier kommer de ha rejält försprång i att inte behöva laddas och bytas ut som dagens litiumbatterier – som dessutom är förknippade med en hel del miljöförstöring genom brytningen i många länder.
Nya startups
För närvarande investeras det stora summor i den nygamla tekniken, genom bland annat många startups.
En sådan startup är Zeno Power som nyligen fick 50 miljoner dollar till sitt projekt.
”Med denna finansieringsrunda är vi på god väg att demonstrera fullskaliga system 2026 och leverera de första kommersiellt byggda kärnbatterierna för att driva svårtillgängliga miljöer med el senast 2027”, säger vd:n Tyler Bernstein.
Först ut på marknaden
Precis som racet är igång när det gäller andra slags batterier tävlar länder som Kina, USA och Sydkorea om att hinna först i att släppa de nya superbatterierna på marknaden, där batterierna redan bevisligen fungerar.
