Kärnbatterier som håller i 50 år – ska ladda dina prylar

Tänk dig ett superbatteri som håller i flera årtionden, i upp till 50 år eller mer.

De kan användas på svårtillgängliga platser som i rymden eller på havsbotten, eller varför inte till dina vanliga köksprylar – utan att laddas ur på väldigt lång tid.

Kärnbatterier har funnits länge

Kärnbatterier är egentligen ingen nyhet, de kom redan på 1970-talet, då till pacemakers, men plockade snabbt bort igen efter oro att radioaktivitet skulle spridas i samhället, berättar Oilprice.

Nu är många forskare i gång med att undersöka om moderna kärnbatterier kan släppas på marknaden igen.