Pristaket på el och gas i Storbritannien höjs med 26 procent i januari 2027. I södra Sverige kan en eluppvärmd villa få 15 000 kronor högre elräkning än vintern 2025/26 och betala mer än under energikrisen vintern 2022/23. Båda uppgångarna grundar sig i samma gasproblem.
Prognos: Elräkningen blir 15 100 kronor dyrare än i fjol
En eluppvärmd villa som gör av med 20 000 kilowattimmar om året väntas betala 47 200 kronor för el, elnät, energiskatt och moms i elområde 4 under oktober 2026 till mars 2027. Beloppet gäller efter beräknat elstöd, enligt Länsförsäkringars pressmeddelande den 26 november.
Det är 15 100 kronor mer än vintern 2025/26 och 11 400 kronor mer än under energikrisen vintern 2022/23. Januari väntas bli dyrast och kosta omkring 10 100 kronor. Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, säger i pressmeddelandet:
Elräkningen ser ut att bli vinterns stora kalldusch.
Elbolaget Bixia räknar med ett snittpris i elområde 4 på 1,80 kronor per kilowattimme exklusive moms under december till februari. Det är 85 procent mer än vintern 2025/26, rapporterade Dagens PS den 23 november.
Högkostnadsskyddet aktiverat i elområde 4
Högkostnadsskyddet aktiverades för elområde 4 efter att snittpriset i oktober översteg 1,50 kronor per kilowattimme. Regeringen hade då ännu inte beslutat om stödförordningen, meddelade regeringen.
Branschorganisationen Green Power Sweden uppskattar att en villaägare får 50 till 100 kronor tillbaka för oktober, enligt ett pressmeddelande den 26 november. Organisationen vill sänka elskatten från 36 öre per kilowattimme till EU:s miniminivå på 1,2 öre, exklusive moms. Enligt organisationens analys skulle det spara omkring 8 700 kronor om året för en villa.
Anton Johansson, elmarknadsanalytiker på Green Power Sweden, säger:
När elpriserna är höga, framför allt i södra Sverige, skulle en lägre elskatt ge direkt effekt på hushållens elkostnader.
Brittisk varning för brutal vinter
Pristaket för brittiska hushåll utom i Nordirland höjs istället med 26 procent. För januari till mars 2027 motsvarar det en typisk årsräkning på 2 166 pund, mot 1 723 pund under oktober till december 2026, meddelade energitillsynen Ofgem den 25 november.
I Storbritannien följer elpriset ofta gaspriset, skriver BBC. Clare Moriarty, vd för rådgivningsorganisationen Citizens Advice, sa enligt BBC:
Vi har en brutal vinter framför oss.
Det europeiska gaspriset TTF har stigit från omkring 32 till 92 euro per megawattimme sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut den 28 februari, enligt Euronews. Det är ändå långt under toppen under energikrisen 2022, som följde på Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Redan i augusti var gaspriset för leverans under vintern mer än dubbelt så högt som ett år innan.
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