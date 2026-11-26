Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Det är 15 100 kronor mer än vintern 2025/26 och 11 400 kronor mer än under energikrisen vintern 2022/23. Januari väntas bli dyrast och kosta omkring 10 100 kronor. Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, säger i pressmeddelandet:

Elräkningen ser ut att bli vinterns stora kalldusch.

Elbolaget Bixia räknar med ett snittpris i elområde 4 på 1,80 kronor per kilowattimme exklusive moms under december till februari. Det är 85 procent mer än vintern 2025/26, rapporterade Dagens PS den 23 november.

Högkostnadsskyddet aktiverat i elområde 4

Högkostnadsskyddet aktiverades för elområde 4 efter att snittpriset i oktober översteg 1,50 kronor per kilowattimme. Regeringen hade då ännu inte beslutat om stödförordningen, meddelade regeringen.

Branschorganisationen Green Power Sweden uppskattar att en villaägare får 50 till 100 kronor tillbaka för oktober, enligt ett pressmeddelande den 26 november. Organisationen vill sänka elskatten från 36 öre per kilowattimme till EU:s miniminivå på 1,2 öre, exklusive moms. Enligt organisationens analys skulle det spara omkring 8 700 kronor om året för en villa.

Anton Johansson, elmarknadsanalytiker på Green Power Sweden, säger: