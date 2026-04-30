Dagens PS
JUST NU:

Besvikelse över Metas rapport

Dagensps.se
PS Studio

"Kriminella hittar nya vägar för penningtvätt"

Reglerna för att komma åt penningtvätt har skruvats åt tum för tum under decennier. Änder fortsätter de kriminellas aktivitet på höga nivåer.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

”Forskare menar att de hårdare regelverken inte hjälper”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist i PS Studio och lyfter istället risken att oskyldiga privatpersoner hamnar i kläm.

Hårdare regler mot penningtvätt under lång tid

”Det är egentligen sedan början av 1990-talet som EU har kommit överens om hårdare regler mot penningtvätt”, beskriver Realtids expert och utvecklar;

”Men det var först efter de stora penningtvätt-skandalerna i framförallt Baltikum som en bredare allmänhet fick upp ögonen för problematiken och som reglerna skärptes rejält”.

Statistik visar att de hårdare reglerna har fått vissa typer av bedrägerier att gå ned. Det har exempelvis blivit svårare att komma undan med lika stora belopp. 

Forskarens kritik

Samtidigt är den kriminella aktiviteten kring penningtvätt långt ifrån löst.

Agnes Käll, nybliven doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, visar i sin avhandling att regelverket länge fungerat mer på papperet än i praktiken.

”Hennes huvudcase är att de här pengatvättarna och de kriminella pengarna hittar andra vägar bortom de traditionella banksystemen”, förklarar Edvard Lundqvist.

Bygg ut storbankernas kundtjänst

”Men en annan väldigt stor konsekvens är att privatpersoner som inte har begått några felaktigheter eller brott också fastnar i de här kontrollerna”.

Något som Dagens PS systertidning Realtid belyst i en rad artiklar.

”Man måste ju verkligen fråga sig är det här regelverket rätt tolkat? Här har bankerna ett ansvar att se till att de här konsekvenserna för oskyldiga blir mindre”, säger Edvard Lundqvist.

Realtids chefredaktör har förståelse för att regelverket mot penningtvätt måste vara robust men efterlyser samtidigt en snabbare och mer utbyggd kundtjänst från storbankerna som kan hjälpa till när enskilda privatpersoner hamnar i kläm.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

Mest lästa i kategorin

Spela klippet
PS Partner

Stark efterfrågan på försvarsteknik – tar in kapital

21 apr. 2026