"Kriminella hittar nya vägar för penningtvätt"

Reglerna för att komma åt penningtvätt har skruvats åt tum för tum under decennier. Änder fortsätter de kriminellas aktivitet på höga nivåer.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
”Forskare menar att de hårdare regelverken inte hjälper”, säger Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist i PS Studio och lyfter istället risken att oskyldiga privatpersoner hamnar i kläm.
Se även: Därför påverkar rusande kolpriser även svenskarnas el-faktura – Dagens PS
”Det är egentligen sedan början av 1990-talet som EU har kommit överens om hårdare regler mot penningtvätt”, beskriver Realtids expert och utvecklar;
”Men det var först efter de stora penningtvätt-skandalerna i framförallt Baltikum som en bredare allmänhet fick upp ögonen för problematiken och som reglerna skärptes rejält”.
Statistik visar att de hårdare reglerna har fått vissa typer av bedrägerier att gå ned. Det har exempelvis blivit svårare att komma undan med lika stora belopp.
Samtidigt är den kriminella aktiviteten kring penningtvätt långt ifrån löst.
Agnes Käll, nybliven doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, visar i sin avhandling att regelverket länge fungerat mer på papperet än i praktiken.
”Hennes huvudcase är att de här pengatvättarna och de kriminella pengarna hittar andra vägar bortom de traditionella banksystemen”, förklarar Edvard Lundqvist.
”Men en annan väldigt stor konsekvens är att privatpersoner som inte har begått några felaktigheter eller brott också fastnar i de här kontrollerna”.
Något som Dagens PS systertidning Realtid belyst i en rad artiklar.
”Man måste ju verkligen fråga sig är det här regelverket rätt tolkat? Här har bankerna ett ansvar att se till att de här konsekvenserna för oskyldiga blir mindre”, säger Edvard Lundqvist.
Realtids chefredaktör har förståelse för att regelverket mot penningtvätt måste vara robust men efterlyser samtidigt en snabbare och mer utbyggd kundtjänst från storbankerna som kan hjälpa till när enskilda privatpersoner hamnar i kläm.
Se även: Christer Gardell: ”Palatset har blivit en cirkus” – köper i börspaniken – Dagens PS
Ali Leylani, styrelseledamot i Stockholm AI och grundare av försvars-AI-bolaget Echo Alpha, ser hur Sverige kan bli ledande inom ansvarsfull AI. Men det kräver att vi slutar springa i techbolagens råttjakt och börjar bygga en egen väg framåt. I Ekdal Perspektiv den här veckan mötervi en expert som levt med AI i tio år. Ali …
Upsales Technology AB går in i 2026 med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet i Q1, samtidigt som bolaget genomför en strategisk omstrukturering som skärper fokus på kärnaffären och AI-utvecklingen. Siffrorna för kvartalet visar en fortsatt positiv trend, där både intäktstillväxt och marginaler stärks jämfört med tidigare perioder. – Q1 är slut och fortsatt bra trend …
Försvarsteknik har på kort tid gått från nisch till ett av Europas mest snabbväxande investeringsteman. När modern krigföring förändras ökar efterfrågan på drönare, sensorer, mjukvara och avancerade komponenter – områden där nya bolag nu växer fram i snabb takt. Det är i den utvecklingen som Front Ventures positionerar sig. Investeringsbolaget fokuserar på tidiga tillväxtbolag inom …
Efterfrågan på försvarsteknik ökar snabbt, samtidigt som många investerare saknar exponering mot sektorn. Nu genomför Front Ventures en företrädesemission för att kunna öka investeringstakten i en marknad där både affärsflöde och teknikutveckling accelererar. Intresset för investeringar kopplade till försvar och säkerhet har ökat markant de senaste åren. Samtidigt har stora delar av kapitalmarknaden historiskt haft …
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …