Nu ändras allt på stranden i Grekland – turister riskerar dyr nota

Ett konkret exempel är stränder på Milos, där bland annat Kastanastranden lyfts fram som en av de platser som nu skyddas hårdare. Där ska sanden vara just sand. Inte ett möbelvaruhus.

Färre beach clubs och mer stillhet – Grekland skruvar ner tempot vid havet. (Foto: Pexels)

Natura 2000 – när EU kliver in i sanden

En viktig förklaring är att fler stränder nu kopplas till Natura 2000, EU:s nätverk för skyddade naturområden.

Det innebär striktare regler än tidigare. Inga kommersiella upplägg, inga ingrepp som kan påverka ekosystemen och inget “vi testar och ser vad som händer”.

Den grekiska miljömyndigheten trycker särskilt på att det handlar om att skydda unika landskap, känsliga habitat och arter som faktiskt är beroende av att vi människor håller oss i bakgrunden.